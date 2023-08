„Schwul wird immer noch als Schimpfwort benutzt“: Felix Nieder über Homophobie und den langen Weg zur Akzeptanz

Von: Lukas Einkammerer

Anfang August hat Felix Nieder sein erstes Buch „Als mein schwules Ich starb“ veröffentlicht. Mit IPPEN.MEDIA spricht er über Homophobie in Schulen und den langen Weg zu Aufklärung und Akzeptanz.

München/Elmshorn – Als ich 16 Jahre alt war, hat mir meine Mutter ein Selbsthilfebuch für schwule Männer geschenkt. „The Way Out“ – gefüllt mit aus der Mode gefallenen Klischees und von vorne bis hinten bedruckt mit Regenbogenfarben. Geholfen hat es mir nicht, weder dabei, meine sexuelle Orientierung zu verstehen, noch dabei, in der Schule, dem wohl prägendsten Umfeld für einen jungen Menschen, weniger anzuecken.

Zehn Jahre später sitze ich an meinem Schreibtisch und halte das Autorendebüt von Felix Nieder in der Hand. „Als mein schwules Ich starb“. Auf dem Cover Nieder, in schwarz-weiß, und mit dem Rollkragen seines Pullovers über das Gesicht gezogen. Davor prangt in grellen, grünen Buchstaben der Titel. Es ist ein Buch darüber, wie er im Gespräch mit IPPEN.MEDIA erzählt, sein „schwules ich“ für die Gesellschaft sterben zu lassen, das Coming-out mit 23, seine Erfahrungen in der Modebranche als Genderfluid-Model – und allem voran darüber, zurückzufinden, zum unterdrückten, inneren Selbst.

Vom Model zum Autor: In „Als mein schwules Ich starb“ erzählt Felix Nieder seine Geschichte. © IMAGO/Uwe Erensmann

„Irgendwann habe ich gemerkt, ich akzeptiere, dass ich falsch bin […] und habe mich sterben lassen und von 12 bis 23 gab es das nicht mehr“, blickt Nieder auf die Zeit zurück, in der das Thema Homosexualität für ihn keine Rolle mehr spielen sollte. „Über das Sterben generell wird nicht viel gesprochen, weil es so ein großer Begriff ist, aber das soziale Sterben findet jeden Tag statt.“

„Schwul wird immer noch als Schimpfwort benutzt, es wird immer noch negativ konnotiert“

Felix’ Buch beginnt in der Schule, eine Zeit geprägt von unangenehmen Begegnungen mit männlichen Mitschülern und der erzwungenen Verwandlung in die Person, die er rückblickend als „Heuchler-Hetero“ bezeichnet. „Die Jungen hatten ein gewisses Bild von Männlichkeit, dass Jungs Boxershorts tragen müssen und Blau, Hemden und keine Röcke und irgendwelche femininen Sachen. […] Dass man tief spricht, ‚Digger‘ oder ‚Alter‘ sagt, gewisse Sendungen nicht anschauen darf“, erinnert er sich im Interview mit IPPEN.MEDIA.

Und obwohl er damals versucht hatte, diesen Teil von sich, sein „schwules Ich“, sterben zu lassen, weiß er heute: „So ganz rausstreichen kannst du es nicht und für diese Nuancen wirst du trotzdem gemobbt.“

Inzwischen liegen Jahre hinter diesem sozialen Sterbeprozess, der Felix Nieders Buch seinen Namen verliehen hat. Heute ist er auf den großen Laufstegen zu Hause, gilt als eines von Deutschlands meistgebuchten Männermodels und ist vor allem eines: Er selbst. Dennoch sind wir uns einig: Geändert hat sich in den Schulen seitdem nicht viel. „Es wird immer noch ‚schwul‘ als Schimpfwort benutzt, es wird immer noch negativ konnotiert“, stellt er fest.

„Ich merke auch, dass die Schulsysteme da anhängen, es ist ein wahnsinnig altes und langsames System“, erläutert Felix Nieder, der neben seiner Karriere als Model und Autor bereits mit vielen Schulen und Schulverbänden über eben dieses Thema gesprochen hat: Den Weg hin zu einem besseren Umgang mit dem Thema Homosexualität und einer inklusiveren, sexuellen Aufklärung. „Man kann da wirklich nur etwas dran drehen, wenn die Politik von oben sagt, wir brauchen Projekttage, die aufklären, […] Sexualkundeanpassungen, weil die Schule an sich ist so eingefahren, dass sie das niemals machen würden.“

„Ich finde es so krass, wie sogar in den Schulen, die ja eigentlich für eine freie Entfaltung deiner Selbst da sind, viel mehr dafür dienen, dich sogar eher dazu bringen, wieder etwas in dir sterben zu lassen.“

„Ich war ein wenig schockiert darüber, wie wenig Sicherheit in den Schulen ist und wie wenig das Thema Homosexualität behandelt wird“, zeigt Nieder sich nachdenklich. Auch über das Thema der Sexualität hinaus gebe es Stigmatisierungen in vielen Bereichen in der Schule, wie die Farben, die sich für gewisse Fächer etabliert haben: Blau für Mathe, Rot für Deutsch – die wieder nur alte Stereotypen zu bekräftigen scheinen. „Ich finde es so krass, wie sogar die Schulen, die ja eigentlich für eine freie Entfaltung deiner Selbst da sind, viel mehr dafür dienen, dich sogar eher dazu bringen, wieder etwas in dir sterben zu lassen.“

„Sexuelle Entfaltung hat nichts mit Politik und Religion zu tun“

Erst Anfang dieses Jahres beging ein 13-jähriger Schüler aus Frankreich Suizid, nachdem er lange Zeit wegen seiner Sexualität schwer gemobbt worden war. Dieser Vorfall spiegelt eine traurige Wahrheit wider: Toleranz ist für queere Kinder und Jugendliche in den sozialen Strukturen in Schulen noch immer keine Garantie. Felix Nieder betont, dass Lehrer die Verantwortung übernehmen müssen, sich mit „unbequemen“ Thematiken wie sexueller Orientierung auseinanderzusetzen. „Wir leben in einer Welt, wo Homosexualität heutzutage keine Straftat ist in Deutschland, sondern im Gegenteil – freie Entfaltung – und da muss ich mich annehmen, dass die Welt sich gewandelt hat.“

Auch wenn viel von der Politik ausgehen soll – auf Veränderungen „von oben“ sollen Lehrer nicht warten, sondern aus Eigenengagement handeln. „Wenn man es nicht einmal versucht oder in die Richtung geht oder versucht, Lehrer zu konditionieren, wie es besser gehen würde, dann bleibt man stehen und für mich ist Stillstand auch wieder ein sozialer Tod.“

„Ich möchte in den Lehrbüchern sehen, wenn ich es umschlage, dass ich auch Homosexualität sehe, ich möchte, dass Lehrer auch darauf hinweisen.“

Felix erinnert sich an eine Situation, in der ihm gesagt wurde, das Aufhängen einer Regenbogenflagge in einer Schule sei „zu politisch“ – was er heute scharf verurteilt: „Sexuelle Entfaltung hat nichts mit Politik und Religion zu tun.“ Das Ziel soll nicht sein, Kinder und Jugendliche zu konditionieren, sondern lediglich zu informieren. So wie im Unterricht auch unterschiedliche Weltreligionen besprochen werden, sollten auch die verschiedenen sexuellen Orientierungen gleichwertig thematisiert werden. „Ich möchte in den Lehrbüchern sehen, wenn ich es umschlage, dass ich auch Homosexualität sehe, ich möchte, dass Lehrer auch darauf hinweisen.“

Mit seinem Buchdebüt „Als mein schwules Ich starb“ will Felix Nieder eine sehr wichtige Botschaft teilen: Man soll zu sich stehen. © IMAGO/Eventpress

Mit seinem Buch „Als mein schwules Ich starb“, Besuchen in Schulen und seiner medialen Präsenz will Felix Nieder nicht nur seine eigene Geschichte erzählen, sondern eine Botschaft teilen, die noch nie wichtiger war als zurzeit: Man kann, darf und soll zu sich stehen. „Ich hoffe, dass, wenn jüngere Menschen das lesen, die vielleicht gerade in diesem Sterbeprozess sind, sagen – ich lasse mich nicht sozial sterben, ich bin da und bin es wert, vielleicht in der Schule schon einen Freund zu haben oder vielleicht auf den Abiball mit einem Mann zu gehen.“

Im Interview mit IPPEN.MEDIA sprach „Höhle der Löwen"-Star Frank Thelen derweil über die Entwicklung von künstlicher Intelligenz im Journalismus und der Gefahr, dass KI oberflächliche Journalisten „sehr bald" arbeitslos machen wird. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Felix Nieder