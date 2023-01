„Vorgeschriebener Pflichtkommentar“: Sarah Engels gratuliert Ex Pietro Lombardi zum neuen Baby – Fans genervt

Von: Lisa Klugmayer

Pietro Lombardi ist erneut Papa geworden. Seine Fans und Promi-Kollegen teilen die Freude natürlich mit ihm und auch Ex Sarah Engels gratuliert den frischgebackenen Eltern. Doch einige Fans sehen in der eigentlich netten Geste eine kalkulierte PR-Masche.

Köln – Das Baby ist da! Pietro Lombardi (30) und Laura Maria teilten am Freitag (20. Januar 2023) das erste Foto ihres Sohnes und könnten glücklicher nicht sein. Die Freude über den Mini-Lombardi ist auch bei Fans und Promi-Kollegen groß – und auch Ex Sarah Engels (30) gratuliert den frischgebackenen Eltern. Doch gerade diese eigentlich nette Geste macht Pietros Fans stinksauer.

Pietro Lombardi und Laura sind Eltern geworden – Fans und Promis gratulieren

Wie Pietro Lombardi und Laura auf ihren Instagram-Profilen mit einem zuckersüßen Foto verkünden, ist ihr Sohn gesund auf die Welt gekommen und schon zu Hause. Voller Stolz hält Laura Maria ihren Sohn im Arm. Pietro umarmt seine kleine Familie und haucht seiner Verlobten einen Kuss auf die Stirn.

Die Fans von Pietro Lombardi freuen sich natürlich mit dem DSDS-Juror. Auch einige Promi-Kollegen kommentieren das süße Foto der frischgebackenen Eltern. Jana Ina Zarrella schreibt: „Willkommen, Baby Boy. Glückwunsch an Euch. Wie schön, dass alles gut ist“. Yeliz Koc kommentiert: „Ich bin so glücklich, dass es dem Kleinen und Euch gut geht. Hab Euch lieb“. Auch Ex Sarah Engels hinterlässt ihre Glückwünsche, doch einige Fans zweifeln an der Ehrlichkeit ihrer Worte.

„Vorgeschriebenes Pflichtkommentar“: Sarah Engels gratuliert Ex Pietro zum neuen Baby – Fans genervt

Zwei Worte und ein paar Emojis: Mehr braucht es nicht, um die Fans von Pietro Lombardi gegen sich aufzubringen. Sarah Engels kommentierte das Baby-Posting ihres Ex mit „Herzlichen Glückwunsch“, einem Herz-Emoji und der betenden Hand. Eigentlich eine nette Geste, oder?

Pietro Lombardi ist wieder Papa geworden. Auch Ex Sarah Lombardi hinterlässt ihre Glückwünsche, doch ein einige Fans zweifeln an der Ehrlichkeit ihrer Worte. (Fotomontage) © Instagram/Pietro Lombardi

Doch einige Fans von Pietro Lombardi sehen darin eine unaufrichtige PR-Masche. „Ganz schwache Worte. Hätte mehr erwartet von dir!“, schreibt ein Instagram-Nutzer unter den Kommentar. Ein anderer Fan fragt: „War das wieder ein vorgeschriebener Pflichtkommentar?“. „Sie schreibt es nur, um negativ Presse entgegenzuwirken“, ist sich ein dritter User sicher.

Doch nicht alle sehen in dem Kommentar etwas Hinterhältiges. Viele Fans freuen sich einfach, dass Pietro Lombardi und Sarah Engels trotz aller Schwierigkeiten als Familie zusammenhalten. „Warum soll man sowas Schönes nicht kommentieren, nur weil man nicht mehr zusammen ist?“, fragt ein Fan. Ein anderer User meint: „Hätte sie nichts geschrieben, wäre gekommen: OH mein Gott, die kann nicht mal zum Baby gratulieren. Wie man es macht, macht man es verkehrt …“.

Im DSDS-Universum ist ganz schön was los, damit hat aber keiner gerechnet: Dieter Bohlen gibt sein Karriereende bekannt. Nach DSDS und seiner Tour ist im Mai 2023 Schluss. Doch für seine Fans will es der Poptitan mit Pietro Lombardi nochmal richtig krachen lassen. Verwendete Quellen: Instagram/Pietro Lombardi