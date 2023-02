Todesfall bei „Let‘s Dance“ – Ex-Kandidat Tim Lobinger (†50) ist gestorben

Teilen

Für den früheren Stabhochspringer Tim Lobinger war die Hochzeit seiner Tochter ein emotionaler Moment, der ihm neue Kraft gegeben hat. © Tobias Hase/tha/dpa

„Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi trauert um Tim Lobinger. Auf Instagram meldet er sich mit emotionalen Worten zum Tod des Teilnehmers aus der 4. Staffel. Lesen Sie hier mehr:

Am 17. Februar startet „Let’s Dance“ wieder! Dann geben 14 Promis und 14 Profis auf dem Parkett Vollgas, um am Ende den „Dancing Star“-Pokal zu gewinnen. Doch der Start der 16. Staffel „Let‘s Dance“ wird von einem traurigen Todesfall überschattet: Der Ex-„Let‘s Dance-Kandidat“ und ehemalige Stabhochspringer Tim Lobinger ist tot. Der 50-Jährige verlor am 16. Februar seinen Kampf gegen den Krebs.

MANNHEIM24 verrät, welche emotionalen Worte „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi und Profitänzerin Isabel Edvardsson zum Tod von Tim Lobinger posten.

Tim Lobinger machte sich mit einer ganz besonderen sportlichen Leistung einen Namen. Er war der erste deutsche Athlet, dem es gelang, in seiner Disziplin die Höhe von sechs Metern zu bewältigen. Lobinger war nicht nur ein begabter Leichtathlet – auch auf dem Tanz-Parkett hat er alles gegeben. (sik)