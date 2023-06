„Tolles Abenteuer“: Peter Klein bedankt sich bei Yvonne Woelke

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Peter Klein bedankt sich bei Yvonne Woelke - Seitenhieb gegen Iris? © Instagram: peterklein_official & yvonnewoelke & iris_klein_mama_

Die letzten Wochen standen Peter Klein und Yvonne Woelke für ein TV-Projekt gemeinsam vor der Kamera. Nun bedankt sich der Noch (-Ehemann) von Iris Klein mit einem emotionalen Statement bei seiner Liebsten.

Mallorca - Offiziell zusammen sind sie zwar nicht, dennoch haben Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) die letzten Wochen miteinander verbracht. Gemeinsam standen die beiden für eine TV-Show vor der Kamera. Doch lief da mehr?

Was läuft zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke?

Gerade erst kam das erste große Interview von Peters Noch(-Ehefrau) Iris Klein (56) heraus. Obwohl diese inzwischen mit ihrem neuen Freund, dem mysteriösen „Mr. T.“ auf Wolke Sieben schwebt, kann es die Mutter von Daniela Katzenberger nicht lassen, gegen ihren Ex auszuteilen. Als sie von der vermeintlichen Affäre ihres Mannes erfahren habe, habe sie aus Rache den Fernseher mit Messern zerkratzt, gesteht die 56-Jährige.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Wie wird sie wohl reagieren wenn sie nun Peters neueste Instagramstory sieht? Darin meldet sich der gelernte Maler und Lackierer wieder zurück auf Mallorca. Denn die letzten Wochen hat er in Deutschland verbracht - und zwar mit Yvonne Woelke, der Frau in die er seit Monaten verliebt ist. Für eine TV-Show sind die beiden sogar zusammengezogen. Und Peter kommt aus dem Schwärmen nun gar nicht mehr heraus.

Peter Klein bedankt sich bei Yvonne Woelke - ein Seitenhieb gegen Iris?

Die vergangenen Wochen hätten „riesen Spaß gemacht“ und seien ein „tolles Abenteuer“ gewesen, so der 56-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht. „Vielen lieben Dank, dass du dieses Abenteuer mit mir durchgestanden hast“, wendet er sich an die „Verbotene Liebe“-Darstellerin. „Vielen Dank dafür, dass du mir den Rücken gestärkt hast. Du hast gezeigt, dass du nicht nur das kleine Püppchen bist, sondern dass du richtig anpacken kannst.“ Wenn er nicht mehr gekonnt habe, sei Yvonne sein Antrieb gewesen, so Peter weiter. Er hoffe ausserdem, dass es nicht allzu lange dauern wird, bis die beiden sich wiedersehen.

Peter Klein bedankt sich bei Yvonne Woelke - Seitenhieb gegen Iris? © Instagram: peterklein_official & yvonnewoelke & iris_klein_mama_

„Worte sind hier nicht genug...aber du weißt, was ich sagen will...“ schreibt er zudem in seine Instagramstory. Worte, die er Yvonne bestimmt auch schon persönlich gesagt hat, die in diesem Fall aber sicherlich auch dazu gedacht sind, von anderen gelesen zu werden. Obwohl die Trennung von Peter und Iris Klein schon einige Monate her ist, sind die beiden noch immer miteinander verheiratet - und das obwohl es in Spanien kein Trennungsjahr gibt. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/peterklein_official