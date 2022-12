„Total beschissen“: Amira Pocher leiht Freunden zehntausende Euro, Oliver Pocher entsetzt

In der neusten Folge ihres Podcasts gesteht Amira Pocher ihrem Ehemann Oliver, dass sie Geld an Freunde verleiht. Der ist von dieser Offenbarung völlig entsetzt. Der Comedian verliert die Fassung.

Köln – Als Oliver (44) und Amira Pocher (30) in ihrem Podcast über Lilly Beckers angebliche Schulden sprechen, macht die 30-Jährige ein folgenschweres Geständnis: „Bei mir sind schon zehntausende von Euros unterwegs in meinem Kreis“. Der Comedian ist über diese neue Information völlig fassungslos.

Oliver Pocher sauer, weil Amira zehntausende an Euros verleiht

Denn bisher hat Amira ihre Geldgeschäfte vor ihrem Ehemann geheim gehalten – ob sie wohl ahnte, wie der 44-Jährige reagieren würde? Oliver Pocher wirkt zunehmend sauer und Amira kommt immer mehr ins Stottern. Ihr eigenes Grab schaufelt sie noch tiefer, als sie dann auch noch ausplaudert: „Bei mir gibt’s wirklich nur wenige Leute, die mich noch nicht nach Geld gefragt haben.“

„Was hast du denn für Scheiß-Freunde?“, platzt es aus Oliver heraus. Freunde um Geld zu bitten, ist seiner Meinung nach ein „richtiger Arschloch-Move“. „Das sind alles keine Freunde“, ist er sicher. Amira Pocher scheint es inzwischen zu bereuen, das Thema überhaupt angesprochen zu haben, alle Beschwichtigungsversuche bleiben wirkungslos.

Den Liebsten Geld leihen: Oliver Pocher hat eine Bedingung Oliver Pocher würde seiner Frau übrigens bis zu einer halben Million leihen - aber nur, wenn sie sich beispielsweise ein Haus kauften wollte. Dann würde er seinen Namen in das Grundbuch eintragen lassen und sei somit abgesichert.

Menschen, die Geld leihen wollen „haben in ihrem Leben was falsch gemacht“

Oliver Pocher ist mit dem Thema noch lange nicht durch. „Find ich total beschissen!“, wettert er. Geld zu verleihen, bringe nur Probleme mit sich. „Ich hatte mal ‚ne Putzfrau und dann fing die an, ob ich ihr mal was leihen könnte. Wenn Leute anfangen nach Geld zu fragen – das ist deren scheiß Problem. Dann haben die in ihrem Leben was falsch gemacht“, schimpft der 44-Jährige und ist kaum noch zu beruhigen.

Seinen Wohlstand will der Comedian wohl nicht teilen. Amira scheint da ganz anders eingestellt zu sein: Sie hilft, wo sie kann - selbst, wenn sie das Geld nie zurückbekommen sollte. Vor einer Weile waren es die Pochers selbst, die in einer Notlage steckten, als ihr Haus 2021 durch die Flut zerstört wurde. Zum Glück bewies sich Pietro Lombardi als selbstloser Freund und überließ ihnen monatelang sein Haus.