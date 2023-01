Trotz Trennung bei „Goodbye Deutschland“: Peggy und Steff wünschen sich Liebes-Comeback

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Im November gaben die „Goodbye Deutschland“-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel ihre Trennung bekannt. Seitdem wünschen sich Fans des Paares die Versöhnung. Das schließen die beiden nicht aus.

Ischgl – In mehr als 20 gemeinamen Jahren kommen in einer Beziehung unglaublich viele Erinnerungen und Meilensteine zusammen. Umso schockierender war es für alle „Goodbye Deutschland“-Zuschauer deshalb, als die Kult-Auswanderer Peggy Jerofke (46) und Steff Jerkel (53) am 11. November 2022 ihre Trennung bekannt gaben. Dass ein so vertrautes und unzertrennliches Traumpaar plötzlich getrennte Wege geht – für die Fans der beiden unvorstellbar.

„Sind total befreit“: „Goodbye Deutschland“-Stars Peggy und Steff machen gemeinsam Urlaub

„Wir haben lange gekämpft, muss ich sagen, und haben auch wirklich alles versucht, weil ja auch Josephine dran hängt. Aber geht nicht mehr“, gab Steff Jerkel Mitte November in einem emotionalen Gespräch mit Vox das Liebesaus mit Peggy bekannt. Anfang Dezember teilte die gebürtige Spreewalderin dann bei Instagram rührende Zeilen, die fast danach klangen, als bereue Peggy Jerofke die Trennung. Trotzdem ließ sie zuvor auch enttäuscht verlauten: „Wir sind vom Typ her unterschiedlich. Das waren wir schon immer“.

Mitte November gaben die „Goodbye Deutschland“-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel ihre Trennung bekannt. Trotzdem verbringen sie mit Tochter Josephine einen gemeinsamen Skiurlaub. © Screenshot/Instagram/peggyjerofke (Fotomontage)

Nach mehr als zwei gemeinsamen Jahrzehnten und dem ganz großen Familienglück mit Tochter Josephine (4) fällt es Steff Jerkel und Peggy Jerofke bestimmt schwer, einfach so einen Schlussstrich zu ziehen. Pünktlich zum Jahreswechsel verbringt die kleine Familie einen gemeinsamen Skiurlaub im Schneeparadies Ischgl und strahlt auf Schnappschüssen in die Kamera – fast so, als wäre nichts vorgefallen. „Es ist richtig schön, sogar, muss ich sagen, wahrscheinlich schöner als wenn wir jetzt als Paar hergefahren wären. Wir sind total befreit“, schwärmt Steff im Interview mit RTL über den gemeinsamen Ausflug.

Die Liebesgeschichte von Steff Jerkel und Peggy Jerofke 1998 lernte Steff Jerkel Peggy Jerofke in Arenal auf Mallorca kennen. 2009 wanderten die beiden zusammen auf die Baleareninsel aus. Dort eröffneten sie ein griechisches Restaurant. Seit 2014 stehen die beiden regelmäßig für die Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ bei VOX vor der Kamera. 2018 wurde ihre Tochter Josephine dank künstlicher Befruchtung geboren. 2020 bekam Steff Jerkel die Diagnose TTP (Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura). Das war aber kein Grund für das Paar, einen Gang zurückzuschalten. 2021 zogen sie in die Promi-WG von „Das Sommerhaus der Stars“. Quelle: rtl.de

„Alles super harmonisch“: Peggy Jerofke und Steff Jerkel schließen Liebes-Comeback nicht aus

Bei weißer Bergkulisse scheint auch die Trennung allmählich Schnee von gestern zu sein. „Als wir das ausgesprochen haben, dass wir uns getrennt haben, das war für uns beide irgendwie eine totale Erlösung. Ab dem Tag haben wir uns irgendwie wieder viel besser verstanden“, zeigt sich Steff sehr reflektiert. Auch seiner Ex tut die Zeit mit den Menschen, die ihr am vertrautesten sind, sehr gut: „Gerade, wenn wir als Familie zusammen sind, ist alles super harmonisch. Und dann denke ich halt auch oft darüber nach: Was ist eigentlich das Problem?“, erklärt Peggy.

Die beiden, knapp zwei Monate nach der niederschmetternden Trennungsbotschaft, wieder so vertraut zu sehen, dürfte den Fans von Steff Jerkel und Peggy Jerofke ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf den ersten Blick wirkt es doch fast so, als stünde dem lang ersehnten Liebes-Comeback nichts mehr im Wege – doch wie sieht das „Sommerhaus der Stars“-Pärchen das ganze? „Ja“, antwortet Steff entschlossen auf die Frage, ob er sich das vorstellen kann und Peggy schließt sich lächelnd an: „Ja, natürlich würde ich mir das wünschen.“

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Es sind rührende Worte, die die beiden vor atemberaubender Gebirgslandschaft mit der Welt teilen, überstürzen wollen sie aber nichts. Steff will wie geplant ausziehen – und auch falls er und Peggy nicht wieder romantisch zueinander finden, ist er sich einer Sache bewusst: „Peggy und Steff wird es immer geben, alleine wegen der Kleinen.“ Trotz aller Freude über den entspannten Skiurlaub verletzte sich „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel zuletzt im Suff schwer. Verwendete Quellen: rtl.de, vox.de