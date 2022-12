9 Reaktionen, die zeigen, dass „Superman“ ohne Henry Cavill ein Super-GAU für Fans ist

Von: Robert Wagner

Teilen

Im Oktober verkündete er seine Rückkehr als „Superman“, die neue Studioführung hat aber andere Pläne. Henry Cavill ist gefeuert, seine Fans leiden mit ihm.

Nach drei eigenen „Superman“-Filmen ist für ihn Schluss mit dem DC-Franchise. Der britische Schauspieler Henry Cavill, der die Rolle des „Man of Steel“ seit 2013 verkörperte, machte nun nach einem Gespräch mit den Filmemachern James Gunn und Peter Safran auf Instagram öffentlich, dass er doch nicht als „Superman“ zurückkehren werde.



Mit dieser Entscheidung umzugehen, sei „nicht gerade einfach“ für ihn. Erst im Oktober habe das Filmstudio Warner Bros. ihn dazu aufgefordert, seine Rückkehr in einem neuen Film anzukündigen. Cavill respektiere diese Personalentscheidung aber. „So ist das Leben.“

Etwa zeitgleich kommentierte James Gunn diese für Cavill offenbar überraschende Neuigkeit auf Twitter. Dort kündigt er an, dass der nächste „Superman“-Film von einem jungen Superman handeln werde. Henry Cavill, mittlerweile 39, ist den Verantwortlichen also vermutlich zu alt.



James Gunn und Peter Safran sind die Chefs der DC Studios, das sich innerhalb von Warner Bros um die Gestaltung des DC-Filmuniversums kümmert. Sie kamen erst am 1. November auf diese Posten, wie ntv berichtet. Kurz nachdem Cavills Rückkehr als „Superman“ beginnend mit einem Cameo-Auftritt im Film „Black Adam“ angekündigt worden war.

Fans leiden mit Henry Cavill und sind wütend

Besonders bitter für Henry Cavill: Erst im Oktober war er von der Hauptrolle in der erfolgreichen Netflix-Serie „The Witcher“ zurückgetreten, mutmaßlich auch um mehr Zeit für seine Rückkehr als „Superman“ zu haben, wie das Fachmagazin comicbook.com mutmaßt. Nun hat er seine beiden wichtigsten Rollen verloren. Seine zahlreichen Fans – allein auf Instagram folgen ihm 23 Millionen Menschen – leiden mit ihm. Für viele Menschen ist Henry Cavill die ideale Besetzung für „Superman“ gewesen.

Auf Twitter wurde heftig über diese Entscheidung der DC Studios diskutiert, die Begriffe „Supermann“ und „Henry Cavill“ waren am 14. Dezember in den Trends. Der dominierende Tenor dabei: Der Rauswurf Cavills werde sich verheerend auf das „Trümmerfeld des DC-Universum“ auswirken. Seine Darstellung von „Superman“ sei das wichtigste Zugpferd im DC-Franchise gewesen. Hier findest du 9 Tweets, die dieses Stimmungsbild gut rüberbringen.

1. Die DC Studios demonstrieren unter der neuen Führung „mal wieder“, warum ihre Filme so wenig Erfolg haben, findet dieser User.

2. Der Journalist Josh Horowitz hatte erst Ende Oktober mit Cavill über dessen geplante Rückkehr als „Superman“ gesprochen und merkt an: Der Schauspieler hat diese Rolle geliebt und aus Leidenschaft gespielt.

Nichts wird diesen Moment und diese Nacht weniger bedeutsam machen. Ich weiß, dass Henry damals Liebe für seine „Superman“-Rolle empfand.

3. Dieser deutsche Fan drückt sich direkter aus: DC sei „komplett am Arsch“, denn mit Cavill habe man den „perfekten Superman“ rausgeschmissen.

4. Denselben Ton schlägt dieser User an: Warner Bros sei der „idiotischste Unterhaltungskonzern“, da man den authentischsten „Superman“-Darsteller gefeuert habe.

Warner Bros. ist der idiotischste Unterhaltungskonzern. Ihr hattet einen Schauspieler, der aussah und auftrat wie der denkbar authentischste „Superman“ und ihr habt ihn regelrecht verschwendet. Kann man sich nicht ausdenken.

5. Dieser User spricht vom „Trümmerfeld des DC-Universums“, dem mit Cavill nun „das Beste“ genommen worden ist.

6. Dieser Branchenkenner stellt klar: Diese Entscheidung ist ein „sehr schlechter Start“ für die neue Phase des DC-Universums. Das Studio ignoriere die eigene Fanbasis.

Das DC Extended Universe (DCEU) ist zu Ende. Das ist der Beginn des DC Universe. Henry Cavill, der wohl beste Superman aller Zeiten, der Superman dieser Generation, wurde ausgebootet. Um das unmissverständlich auszudrücken: Das ist ein sehr schlechter Start. DC hört nicht auf die eigene Fanbasis. Äußerst enttäuschend und unbefriedigend.

7. Die Pläne von James Gunn, einen jungen Supermann zum Protagonisten des nächsten Films zu machen, sorgen auch für viel Spott.

8. Für diesen User können Warner Bros. und DC, die sich nicht für die eigenen Fans interessieren, gleich „zur Hölle fahren“.

Jetzt, da es offiziell ist, dass Henry nicht mehr Superman sein wird, können Warner und DC meinetwegen zur Hölle fahren. Ein Unternehmen, das sich einen Dreck um die Fans kümmert, die von Anfang an dabei sind, ist es nicht wert, gefolgt zu werden.

9. Mit wenigen Worten bringt dieser Fan die Stimmungslage auf den Punkt.

Henry Cavill ist mein Superman. Ich werde ihn vermissen.