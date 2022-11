Unfall, Alter, Herzstillstand: Diese Stars sind 2022 gestorben

5 / 25

Angela Lansbury starb fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag, am 11. Oktober. Sie war vor allem bekannt durch ihre Rolle als Verbrechen aufklärende Krimiautorin Jessica Fletcher in der Serie „Mord ist ihr Hobby“. Ihre drei Kinder schrieben in einer Mitteilung, dass Angela Lansbury in ihrem Haus in Los Angeles friedlich im Schlaf gestorben sei. © IMAGO / The Photo Access