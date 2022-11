„Zu viele negative Erinnerungen“: Cathy Hummels will nach Scheidung aus Luxus-Villa ausziehen

Von: Sarah Wolzen

Nach dem Beziehungs-Aus mit Ehemann Mats wagt Cathy Hummels einen Neubeginn. In ihrer TV-Show „Alles auf Anfang“ gibt sich die Moderatorin offen wie nie. Und verrät, welch große Veränderung sie plant.

München - Hinter Cathy Hummels (34) liegen harte Zeiten. Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell, dass ihre Ehe mit Fußballstar Mats Hummels (33) am Ende ist. In ihrer TV-Doku „Cathy Hummels - Alles auf Anfang“ lässt sie die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren und verrät, welche Folgen die Trennung für sie hat.

Cathy Hummels spricht über die Trennung von Mats

Die vergangenen Monate waren nicht einfach für Cathy Hummels (34). Beruflich könnte es wohl kaum besser laufen für die Moderatorin. Heimste sie schließlich den Deutschen Fernsehpreis für „Kampf der Realitystars“ ein und ist auch als Influencerin sehr erfolgreich. Doch privat muss die 34-Jährige das Ende ihrer Ehe verkraften.

Gleich zu Beginn ihrer Doku verspricht Cathy Hummels den Zuschauern: „Heute erfahrt ihr die ganze Wahrheit.“ Und sie gibt sich tatsächlich so offen wie nie zuvor - spricht über das Aus ihrer Ehe und wie es dazu kam. Als Mats 2019 den FC Bayern München verließ und zurück zum BVB ging, weigerte sich Cathy nach Dortmund umzuziehen und blieb mit Sohn Ludwig (4) in ihrem Münchner Zuhause - der Anfang vom Ende.

Cathy Hummels ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause

„Ich bin sehr dankbar, dass ich so ein schönes großes Haus besitze“, erklärt sie. Dennoch möchte Cathy in der Luxus-Villa, die ihr gemeinsam mit (Noch-)Ehemann Mats gehört, nicht bleiben. „Wohl fühle ich mich nicht“, so die Influencerin, denn „in dem Haus sind zu viele negative Erinnerungen für mich.“ Daher sei sie bereits auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Finanziell dürfte sich der Verkauf ihrer Villa angesichts des Münchner Immobilienmarktes sicherlich lohnen. Zwischen 3.000.000 und 12.000.000 Euro müssen Interessenten für vergleichbare Luxusimmobilien ausgeben.

Die „ganze Wahrheit“ erfahren die RTL2-Zuschauer jedoch nicht von der Moderatorin. Denn als Cathy Hummels gefragt wird, ob Mats fremdgegangen sei, muss sie schwer schlucken. Verwendete Quellen: RTL+, immobilienscout.de