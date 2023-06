Wenn Anna Heiser das Land verlassen will, braucht sie Geralds Erlaubnis

Von: Melanie Habeck

Teilen

Seitdem Anna Heiser ihren Gerald bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt hat, lebt sie in Namibia. Damit gehen auch einige ungewöhnliche Regeln einher.

Namibia – Vor sechs Jahren fand Anna Heiser (32) bei „Bauer sucht Frau“ ihr großes Glück: Farmer Gerald (37) eroberte ihr Herz und konnte die Single-Lady davon überzeugen, zu ihm nach Namibia zu ziehen. Seitdem haben die beiden sich dort erfolgreich ein eigenes Leben aufgebaut und sind Eltern von zwei Kindern. Mit den beiden Kids wollte Anna nun verreisen: Doch das geht nicht ohne Geralds Erlaubnis!

Anna Heiser erklärt Gesetzeslage in Namibia: Ohne Gerald geht‘s nicht

Anna Heiser versorgt ihre Community regelmäßig mit Updates aus ihrem Leben. Von ihren Followern wird die „Bauer sucht Frau“-Auswanderin für ihre offene Art gefeiert. So lässt sie ihre Fans nicht nur an den schönen Momenten teilhaben, sondern spricht auch ungeniert über ihre Sorgen. Erst vor Kurzem verriet die 32-Jährige, dass sie als Zweifachmama hin und wieder an ihre Grenzen komme. Darüber hinaus plage sich Anna Heiser jetzt bereits mit der Angst, dass ihre Kinder sie irgendwann nicht mehr brauchen könnten.

Bikinis, Küsse, Kuhstall: Die schönsten „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Aktuell steckt Anna Heiser voll in den Vorbereitungen für ihren Urlaub: Die Organisation gestalte sich mit zwei Kindern aber gar nicht so leicht – vor allem in Namibia. So erklärt die 32-Jährige, dass sie ohne Reiseerlaubnis von Gerald nicht das Land verlassen darf. „Das ist ein Gesetz in Namibia, das die Kindesentführung verhindern soll. Es muss auch polizeilich beglaubigt werden“, erläutert sie in ihrer Instagram-Story die strengen Regeln.

Anna Heiser steht auf Veränderungen Anna Heiser hält ihre Community nicht nur mit Updates aus ihrem Alltag auf dem Laufenden, sie dokumentiert auch bereitwillig ihre optische Veränderung. Ende März unterzog sie sich einer Kieferoperation. „Bevor ich mich für eine Zahnspange entschieden habe, wusste ich, dass ich dann die OP der Unterkieferverlängerung machen muss, da ich sonst nicht richtig kauen könnte. Der Weg war nicht leicht und ich habe immer noch kaum Gefühl in meinem Kinn, aber ich bereue die Entscheidung nicht“, gab Anna Heiser auf Instagram anschließend einen schonungslosen OP-Bericht.

Bei Höhen und Tiefen: Anna Heiser kann auf ihren Gerald zählen

Auch die dramatische Geburt von Töchterchen Alina Marikka bleibt Anna Heiser als echte Horrorerfahrung in Erinnerung. Der „Bauer sucht Frau“-Star war in der 35. Schwangerschaftswoche, als die Wehen einsetzten. Da sich die Lunge von Säuglingen erst in der 36. Schwangerschaftswoche vollkommen entwickelt, wollten die Ärzte im Krankenhaus die Geburt noch aufhalten – ohne Erfolg. Es folgten Stunden der Angst, ob die Kleine selbstständig atmen können wird. „Der Tag von Alinas Geburt war einer der schlimmsten unseres Lebens“, erinnerte sich die Deutsch-Polin kürzlich in einem Bild-Interview.

Anna Heiser verriet in einer Instagram-Story, dass sie ohne die Zustimmung ihres Ehemannes Gerald nicht mit den Kids aus Namibia ausreisen darf. Das „Bauer sucht Frau“-Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Die Deutsch-Polin kann dabei immer auf die Unterstützung des Farmers zählen. © Instagram/anna_m._heiser; Instagram/anna_m._heiser

Trotzdem liebt die Farm-Besitzerin Kinder über alles. Für sich und ihre Mitarbeiterinnen spielt Anna Heiser sogar mit dem Gedanken, einen Kindergarten zu eröffnen. Ob bei diesen ambitionierten Plänen oder bei den Reisevorbereitungen: Auf die Unterstützung ihres Ehemannes kann sich die 32-Jährige dabei immer verlassen. Die Trennungsgedanken, die Anna Heiser während der Schwangerschaft hegte, sind daher längst vergessen. Verwendete Quellen: Instagram/anna_m._heiser