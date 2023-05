„Werde nicht aufhören, zu polarisieren“: Melissa Naschenweng wehrt sich gegen Notgeil-Schlagzeile

Von: Lisa Klugmayer

„A Kompliment an di …“, singt Melissa Naschenweng in ihrer neusten Single. Dass das aber ziemlich schnell nach hinten losgehen kann, verrät die Schlagersängerin im Interview mit Ippen.Media.

Palma – Sommersonne, eine unglaubliche Kulisse und richtig gute Musik: Das versprachen die „Schlagersterne auf Mallorca“ – und haben nicht zu viel versprochen. Zwei Tage lang schunkelten Fans dort mit den großen Schlagerstars bis nach Sonnenuntergang. Mit dabei war auch Melissa Naschenweng (32). Doch bevor sie im Colloseo Balear mit Hits wie „Kompliment“ oder „Bergbauernbuam“ für ordentlich Stimmung sorgte, hat sie sich etwas Zeit genommen und mit Ippen.Media gequatscht. Unter anderem über ein Kompliment, das plötzlich zum Mega-Aufreger wurde.

Schlagerstar Melissa Naschweng verrät: So kam es zum Kompliment-Aufreger

Auf die Frage, was denn die absurdeste Schlagzeile war, die sie je von sich gelesen hat, muss Melissa Naschenweng nicht lange nachdenken. „Ich habe einem Mann ein Kompliment ausgesprochen und der hat einem ehemaligen Freund von mir sehr ähnlich geschaut“, verrät die Schlagersängerin. „Was ich mir denke, sage ich einfach und für das bin ich auch bekannt“, erzählt sie weiter. „Ich habe dann gesagt: Du bist aber ein Fescher, schaust aus wie mein Ex. Und dann wurde geschrieben: Naschenwengs Notgeil-Auftritt im TV“.

Dass ein Kompliment zu so einer großen Sache gemacht wurde, versteht Melissa Naschenweng so gar nicht. „Wenn eine Frau einem Mann kein Kompliment machen darf und der Mann einer Frau nicht mehr, wofür sind wir dann auf der Welt? Dass wir schreiten?“, fragt sie kopfschüttelnd.

„Werde nicht aufhören zu polarisieren“: Melissa Naschenweng wehrt sich gegen Notgeil-Schlagzeile

Deswegen liege ihr ihre neuste Single „Kompliment“ auch so am Herzen: „Es gehören viel mehr Komplimente gemacht. Die Menschen brauchen das“. Wenn man seinen Mitmenschen keine Komplimente mehr machen darf, „ist die Welt schon so verkehrt. Da werde ich nicht aufhören, immer wieder zu polarisieren“, verspricht Melissa Naschenweng.

Bei dem „Schlagersterne“-Event kam es indes zu einem kuriosen Moment: Als Zwischenrufer Howard Carpendale (77) unterbrachen, las der Schlagerstar den Störern souverän die Leviten. Verwendete Quellen: Melissa Naschenweng Interview mit IPPEN.MEDIA im Rahmen der „Schlagersterne Mallorca“ Hinweis: IPPEN.MEDIA durfte im Rahmen eine Pressekooperation an „Schlagersterne Mallorca“ teilnehmen und von dort berichten