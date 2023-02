Benebeltes Entschuldigungs-Video macht Fans Sorgen: Iris Klein gibt zu, Psychopharmaka zu nehmen

Von: Sarah Wolzen

Iris Klein entschuldigt sich reumütig bei Peter. Doch sie wirkt als stünde sie neben sich. Als Iris dann noch erklärt, unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen, läuten bei ihren Fans die Alarmglocken.

Mallorca – Es schien, als wäre das Drama rund um Iris Klein (55), Ehemann Peter (55) und dessen vermeintliche Dschungelcamp-Affäre Yvonne Woelke (41) nach Wochen der sich überschlagenden Schlagzeilen vorbei und alle Beteiligten könnten endlich nach vorne blicken. Doch mit ihrer neuesten Instagramstory sorgt Iris wieder einmal für Aufregung.

Iris Klein bittet Peter um Entschuldigung

Nachdem sie zuletzt immer wieder scharf gegen ihren (Noch-)Ehemann geschossen und äußerst private Details über dessen Sterilisation preisgegeben hatte, zeigt Iris sich jetzt von einer anderen Seite. Reumütig entschuldigt sie sich via Instagram bei Peter und gibt zu, „ein Miststück“ gewesen zu sein.

Ihre Fans sind in großer Sorge - Iris Klein wirkt in ihrem Instagramvideo wie benebelt © Instagram: iris_klein_mama_

Iris scheint tatsächlich ein neues Kapitel aufschlagen zu wollen, wirkt gelöst und viel gelassener als in der vergangenen Zeit. Zum ersten Mal seit Wochen habe sie in der Nacht ganze sechs Stunden durchschlafen können, erklärt die 55-Jährige. Doch was sie wie ganz nebenbei erwähnt, lässt ihre Fans aufhorchen.

Iris Kleins Fans in Sorge – sie nimmt zur Beruhigung starke Medikamente

Iris möchte sich für ihr Verhalten Peter gegenüber entschuldigen. Es tue ihr leid, all die Schmutzwäsche öffentlich gewaschen zu haben. „Ich kann es jetzt nicht auf die ‚Tavor‘-Tabletten schieben“, so die Mutter von Daniela Katzenberger. Bei diesen Tabletten handelt es sich um ein verschreibungspflichtiges Schlaf – und Beruhigungsmittel. Und das kann schnell abhängig machen!

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Besorgt wandten sich daraufhin offenbar auch zahlreiche Fans an die 55-Jährige, die deshalb nur wenig später Stellung zu ihrer Medikamenteneinnahme bezieht: „Es hat eine Welle geschlagen wegen meines Beruhigungsmedikaments: Das habe ich vom Arzt bekommen – und das auch nur kurzzeitig, als beruhigt euch wieder. (…) Ich habe die genommen, aber nehme es schon lange nicht mehr, weil ihr mir geschrieben habt, dass das schwer abhängig macht.“ Die Katzenberger-Mama gibt also Entwarnung!

Djamila Rowe hatte sich in der Kleinkrise lange zurückgehalten. Bis jetzt. Denn nun meldet sich die Dschungelkönigin zurück und deckt eine eiskalte Lüge von Iris Klein auf. Verwendete Quellen: instagram.com/iris_klein_mama_