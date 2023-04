„Zwei Grimaldis kenne ich schon“: Davina Geiss BFF mit der Fürstenfamilie

Von: Tim Althoff

Die Geissens haben sich schon vor Jahren in Monaco breit gemacht. Sprössling Davina ist im Fürstentum sogar so verwurzelt, dass sie erste Kontakte mit der Grimaldi-Familie geknüpft hat.

Monaco ‒ Wer genug Geld auf dem Konto hat, wird sich wohl in kaum einer Stadt so wohlfühlen wie in Monaco. Das beste Beispiel sind die Geissens. Die Reality-Stars sind schon länger im Fürstentum beheimatet, Shania und Davina Geiss sind sogar gebürtige Monegassinnen. Kein Wunder also, dass es für die Sprösslinge von Carmen und Robert nichts Besonderes mehr ist, Mitglieder der fürstlichen Familie zu treffen.

Die Geissens: Davina berichtet von Treffen mit der Grimaldi-Familie

So erzählen Davina und Shania gegenüber Bunte.de, dass es in Monaco „keine große Nummer“ sei, Fürst Albert oder Charlène von Monaco auf der Straße zu begegnen. Die Royals seien daran zu erkennen, dass die Straßen extra gesperrt werden müssen und Autos anzuhalten haben: „Dann weiß man, der Fürst sitzt drin.“

Doch auch persönlichen Kontakt mit den Grimaldis hat es schon gegeben. „Zwei Grimaldis kenne ich schon“, erzählt Davina Geiss und kann sich Hoffnungen machen, bald selbst in dem Stadtstaat zur Bekanntheit zu werden. Die Schwestern haben die zweite Staffel ihrer eigenen Reality-Serie „Davina & Shania – We love Monaco“ abgedreht und werden mit Kamerateams an ihrer Seite sicher auch für Aufmerksamkeit sorgen.

Shania und Davina Geiss: Warum London nicht in Frage kommt

Ein Leben außerhalb von Monaco scheint ohnehin nicht mehr vorstellbar zu sein. Da kann nicht einmal London mithalten, auch wenn Shania und Davina durchaus was für das britische Königshaus übrig haben. Gemeinsam mit Mutter Carmen wurde die englische Hauptstadt besucht. Der Pub von Prinz Harry, die alte WG von Prinzessin Diana und der Friseur von Kate Middleton standen auf der Bucket List.

Davina Geiss (l.) hat in Monaco bereits erste Kontakte mit den Grimaldis geknüpft. © IMAGO/PanoramiC/Instagram@the_real_davina_geiss

Das Fazit bleibt für Davina dennoch: „Wenn man in Monaco aufwächst [...] dann kann man nicht in London leben.“ Daran können auch Streitigkeiten der beiden in der gemeinsamen Wohnung nichts ändern. Zuletzt wurde sogar mit einer Auflösung der WG gedroht. Verwendete Quellen: Bunte.de