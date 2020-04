Carina Spack bei "Promis unter Palmen": Fiese Giftpfeile fliegen Mittwoch in ihre Richtung

Carina Spack aus Recklinghausen wird Mittwochabend bei "Promis unter Palmen" im Mittelpunkt stehen - doch es werden einige Giftpfeile in ihre Richtung fliegen.

Carina Spack aus Recklinghausen nimmt 2020 bei " Promis unter Palmen " auf Sat.1 teil.

nimmt 2020 bei " " auf Sat.1 teil. Die 23-Jährige wird in Folge drei Opfer einer bösen Attacke .

. Désirée Nick und Claudia Obert schießen in Richtung der ehemaligen Bachelor-Kandidatin.

Carina Spack aus Recklinghausen muss in Folge drei von "Promis unter Palmen" am Mittwoch einiges aushalten. Die Blondine, die insbesondere durch ihre Teilnahmen beim Bachelor (2018) und Bachelor in Paradise (2018, 2019) auf sich aufmerksam machte, wird nämlich mit Claudia Obert und Désirée Nick aneinandergeraten. Das berichtet 24VEST.de*.

Claudia Obert und Désirée Nick greifen Carina Spack bei Promis unter Palmen an

Dass ausgerechnet diese beiden Damen bei Promis unter Palmen einen Angriff auf Carina Spack* starten, ist ungewöhnlich. Denn eigentlich - das konnte man in Folge zwei wunderbar beobachten - sind Nick und Obert selbst verfeindet. Die Nick war sogar kurz davor, handgreiflich gegenüber der Mode-Unternehmerin zu werden.

Promis unter Palmen: Feinde verbünden sich gegen Carina Spack

Umso erstaunlicher, dass sie sich nun zusammenschließen und als Opfer ausgerechnet Carina Spack ausgewählt haben. Denn in der Vorschau zur neuen Episode von Promis unter Palmen kann man sogar beobachten, wie beide gemeinsam trinken. Dann kommt es zu einem heftigen Streit zwischen Carina Spack und Claudia Obert. Am Ende muss Ronald Schill - bekannt als "Richter Gnadenlos" und ehemaliger Hamburger Innensenator - sogar dazwischengehen.

"La Nick" beleidigt Carina Spack bei Promis unter Palmen

Doch "La Nick" kann ihr Mundwerk (wie so oft) auch bei Promis unter Palmen nicht geschlossen halten - und fährt Carina Spack - die sich neulich über ihre Oberweite äußerte* - hemmungslos an. Ordentlich beschwipst sieht man sie im Pool tanzen. Dann schreit sie unverblümt in Richtung Carina Spack: "Carina, Du N***e!" Allem Anschein nach, lässt sich die Recklinghäuserin aber nicht weiter darauf ein und bleibt ruhig.

+ Carina Spack muss sich in Folge drei von Promis unter Palmen so einiges anhören. © Sat.1

Promis unter Palmen: Quotenhit auf Sat.1 mit Carina Spack

Geschrei und Gezeter also - darauf dürfen sich Reality-TV-Fans am Mittwochabend um 20.15 Uhr bei Promis unter Palmen wieder freuen. Das kommt auch in der Zielgruppe extrem gut an. Während die erste Folge noch 15,5 Prozent Marktanteil bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sammelte, konnte Folge zwei bereits 17,5 Prozent einsammeln. Und Carina Spack ist mittendrin.

Promis unter Palmen: Auch finanziell für Carina Spack ein interessantes Format

Das sorgt auch für größere Reichweiten der Recklinghäuserin: Hatte Carina Spack vor dem Start von Promis unter Palmen noch 207.000 Follower auf Instagram, folgen ihr inzwischen 222.000 Fans im sozialen Netzwerk- was sich natürlich positiv Werbeumsätze auswirkt. Doch auch sonst ist die Kandidatur im Sat.1-Format durchaus lukrativ. So winkt dem Gewinner eine Siegprämie von 100.000 Euro. Branchenexperten schätzen darüber hinaus, dass die Kandidaten der aktuellen Staffel schon allein für die Teilnahme eine Gage im mittleren fünfstelligen Bereich kassieren.

Läuft also bei Carina Spack!

