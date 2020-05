Cathy Hummels präsentiert sich in extravagantem Outfit: Der Schuss geht nach hinten los

Ein extravaganter Look von Cathy Hummels stößt in den sozialen Netzwerken auf reichlich Gegenwind.

Cathy Hummels präsentiert sich auf Instagram in ungewöhnlichem Dress. Bei den Followern der Frau von BVB-Star Mats Hummels kommt das nur bedingt gut an.

Der neueste Look von Cathy Hummels stößt unter ihren Followern nur auf wenig Gegenliebe .

stößt unter ihren Followern nur auf . Das Thema wird die Influencerin und ihre Anhänger noch eine Weile begleiten.

Allzu viel Beachtung schenkt die BVB-Spielerfrau negativen Kommentaren im Netz nicht.

Dortmund - "Wear it with confidence" ("Trage es mit Zuversicht") - Getreu diesem Motto präsentiert sich Cathy Hummels (32)* auf Instagram ihren Followern in einem extravaganten Outfit. Die Meinung in den Kommentaren ist eindeutig. Es hagelt Hohn und Spott, berichtet RUHR24.de*.

Name Cathy Hummels Geboren 31. Januar 1988 (Alter 32 Jahre), Dachau Größe 1,68 Meter Ehepartner Mats Hummels (verh. 2015) Ausbildung Technische Universität Dortmund (2008-2012) Kinder Ludwig Hummels

Animal-Print: Cathy Hummels zeigt sich auf Instagram im Leoparden-Look

Zu sehen ist Cathy Hummels, Frau von BVB-Star Mats (31)*, in einem Leoparden-Print-Mantel. Ihr Outfit des Tages unterstreicht die Influencerin gestenreich mit ihrer zur Kralle geformten linken Hand.

In der Modewelt ist der sogenannte Animal-Print, bei dem für gewöhnlich kein echtes Tierfell verwendet wird, mindestens einmal umstritten. Er wird gehasst oder geliebt - ein Dazwischen gibt es in der Regel nicht.

Cathy Hummels: Leoparden-Print-Mantel kommt bei Followern nicht gut an

Davon kann auch Cathy Hummels, die sich jüngst klipp und klar zum Thema Bodyshaming positioniert hat*, inzwischen ein Lied singen. Die Kommentare unter ihrem Foto sprechen eine eindeutige Sprache. Besonders großer Zustimmung erfreut sich der Kommentar vom User gehirnzelle.

"Hier ist eine vollständige Liste aller Dinge, die mit Leopardenmuster gut aussehen: Leoparden. Ende."

+ Mit ihrem neuesten Outfit trifft Cathy Hummels nicht unbedingt den Geschmack ihrer Instagram-Follower. © Matthias Balk/dpa

Auch andere User können dem Modestil nicht unbedingt viel abgewinnen. Unter den Top-Kommentaren hält sich die Begeisterung über den Leoparden-Print-Mantel von Cathy Hummels in Grenzen.

User kikaninchen26 schreibt: "Manchmal weiß man echt nicht, welche die echte und welche die Satire-Seite ist."

User shilabully stellt fest: "Schlimmer geht hier einfach Nimmer."

User frankbrinkm kommentiert: "Wer schlägt so etwas nur vor, auf so eine Geschmacklosigkeit kommt man doch nicht selber."

User amanda.ne._ merkt an: "Ein Leo-Pelz-Mantel bei 22° wäre mir ehrlich gesagt zu warm."

Cathy Hummels kündigt "Leoparden-Look-Allover" an

Der ein oder andere Animal-Print-Liebhaber scheint sich zumindest doch unter den Followern von Cathy Hummels (alle Artikel auf RUHR24.de)* zu befinden. Userin mrsbobdylan bezeichnet den Mantel beispielsweise als "mega cool" und auch asoriella outet sich als Fan von Leo-Print.

So oder so: Das Thema wird die Moderatorin und ihre Fans noch eine Weile begleiten. Denn für die kommenden Tage kündigte Cathy Hummels bereits einen "Leoparden-Look-Allover" auf Instagram an.

Auf einen Großteil der Kommentare unter ihren regelmäßigen Beiträgen in dem sozialen Netzwerk gibt die Influencerin ohnehin nicht mehr viel. Schon seit längerer Zeit positioniert sich die Frau von BVB-Verteidiger Mats Hummels gegen Hass und Mobbing auf den Plattformen.

Video: Cathy Hummels: Das muss aufhören!

"Lass uns dieses Böse im Netz und der Gesellschaft gemeinsam stoppen und mehr Nächstenliebe verteile. Ein Kompliment zu machen, tut nicht nur dem Empfänger gut", hatte Cathy Hummels erst vor wenigen Tagen anlässlich eines Interviews mit dem ARD-Magazin Brisant verlauten lassen. cke

