Baby ist da - Schlager-Star Annemarie Eilfeld ist Mama: „Ein echter Engel“

Von: Richard Strobl

Schlager-Sängerin Annemarie Eilfeld ist Mutter geworden. Mit ihrem Verlobten Tim Sandt feiert die kleine Familie nun ihr Glück. © Collage: IMAGO / Eibner // Instagram/annemarie_eilfeld // IMAGO/Revierfoto

Annemarie Eilfeld ist Mutter geworden. Das bestätigte die Schlager-Sängerin jetzt selbst. Und auch den Baby-Namen verriet sie.

Leipzig - Hurra, das Baby ist da! Mit dieser Nachricht sorgt Sängerin Annemarie Eilfeld jetzt für Freude bei ihren Fans und der Schlager-Branche. Erst im Mai hatte sie bekannt gegeben, dass sie schwanger ist.

Infos zu Annemarie Eilfeld Beruf: Sängerin Alter: 32 Jahre Geburtsort: Wittenberg Erfolgreichste Single: „Seele unter Eis“

Annemarie Eilfeld ist Mutter geworden

Doch schon am Montag (29. August) ist Annemarie Eilfeld nun Mutter geworden. Um 11.55 Uhr ist in der Uni-Klinik in Leipzig ihr Sohn zur Welt gekommen. Das verriet die Sängerin der Bild. „Unser Sohn ist kerngesund, wunderschön und ein echter Engel“, sagte sie dem Blatt.

Und auch den Namen des Musiker-Nachwuchses hat Annemarie Eilfeld nun ausgeplaudert: Elian wird ihr Erstgeborener heißen. Ein Name aus dem Altgriechischen, der die schöne Bedeutung „der Leuchtende“ hat.

Sängerin Annemarie Eilfeld und ihr mittlerweile Verlobter Tim Sandt bei der Goldenen Kamera 2021. © IMAGO / Revierfoto

Annemarie Eilfeld und Verlobter im Baby-Himmel

Mit im Krankenhaus war auch der Papa des Kindes und Annemaries Verlobter Tim Sandt. „Tim und ich sind wahnsinnig stolz und überglücklich, wir können gerade irgendwie nicht aufhören zu weinen vor Liebe und Glück“, so die Sängerin.

Für die DSDS-Teilnehmerin geht mit der Geburt ein echter Traum in Erfüllung. Wegen einer Hormon-Störung (PCO-Syndrom) - mit der sie schon lange zuvor offen umging - hatte sie nicht damit gerechnet, ein Kind bekommen zu können. Bei einer Routine-Untersuchung war dann die Schwangerschaft entdeckt worden.

Baby-Überraschung: Annemarie Eilfeld hatte nicht mit Schwangerschaft gerechnet

Die Freude bei Annemarie Eilfeld war dementsprechend riesig. Sie habe „geweint, gelacht und gekreischt“, verriet sie der Bild damals. „Während einer Routine-Untersuchung bemerkten wir beim Ultraschall, dass ich in der sechsten Woche war“, berichtete sie weiter von dem magischen Moment. Danach behielt sie die Schwangerschaft aber noch einige Zeit für sich.

Im Juni folgte dann die nächste große Überraschung: Während eines Fotoshootings machte Tim Annemarie einen Heiratsantrag. Gut, dass die Fotografen den Moment einfingen. So konnten die Fans den Moment nacherleben, wie man im Video sieht.

Nun lernt sich die frischgebackene Familie ersteinmal in aller Ruhe kennen. Verwendete Quellen: Bild.de