Pietro Lombardi: DSDS-Star packt aus - Unglaublich, wie viel Kohle er im Monat scheffelt

Köln - Es ist eine seltene Ehre - Pietro Lombardi im Interview. Denn obwohl der Musiker bei DSDS* oder auf der Bühne ständig vor der Kamera steht, sagt er selbst über sich: „Ich mach nicht so viele Interviews, wenn ich ehrlich bin.“

Doch im Gespräch mit Bodybuilder Kevin Wolter packte der 27-Jährige nun überraschend aus. Er sprach auch über sein erstes Mal bei DSDS, als er nach dem Recall heim geschickt wurde.

Pietro Lombardi: „Die Beichte deines Lebens" - DSDS-Juror packt aus

"Wir sind zusammengekommen für die Beichte deines Lebens", eine steile Ansage für den Beginn des Gesprächs, mit der Kevin Wolter gar nicht so falsch lag. Mehr als einmal hörte man während des Interviews von Pietro Lombardi den Satz „Du kriegst von mir Informationen, die sonst keiner hat.“

Vor allem interessierte eine Frage. Wie viel verdient so einPietro Lombardi eigentlich im Monat?

Pietro Lombardi: DSDS-Juror redet über seine Finanzen - Er hat zahlreiche Businesses

Wie viel und womit scheffelt der Musiker, der 2011 durch DSDS bekannt wurde, heute sein Geld? Keine einfache Frage. Auch Pietro Lombardi druckste zunächst ein wenig herum. „Ich bin kein Typ, der so viel darüber redet natürlich“, so der Musiker.

Doch dann rückte er doch mit der Sprache heraus. „Ich hab Firmen, bin auch Franchiser, einen Supermarkt hab ich“, so Pietro. Mit diesen würde er sogar mehr verdienen, als mit seinem eigentlichen Business als Sänger. „Ich würde sogar sagen, dass ich mit Musik am wenigsten verdiene“, so Pietro.

Pietro Lombardi über seine Finanzen: „In einem richtig guten Monat...“

„Wenig“ ist bei dem „Senorita“- Sänger jedoch relativ zu sehen, denn im Folgenden wird er konkret. „In einem richtig guten Monat kann ich eine Million im Monat verdienen.“ Eine stattliche Summe. Von diesen Monaten gebe es allerdings „nicht viele“. Der normale Durchschnitt liege eher bei 100 bis 200 Tausend, so der Sänger.

Aber als „Shopping-Suchtie“, wie er sich selbst bezeichnet, hat er natürlich auch Ausgaben. Die Zahlen seien zwar immer unterschiedlich, da er sich nicht jeden Monat eine neue Uhr kaufe, aber im Allgemeinen gilt: „Es gibt Monate, da gebe ich vielleicht nur vier bis fünf Tausend aus, aber es gibt natürlich auch Monate wo ich 50 Tausend ausgebe.“

Eins ist dem Musiker am Ende dann aber noch wichtig: „Man darf die Relation nicht vergessen. Ich weiß genau was ich habe. Ich hab eine klare Struktur im Kopf“, so der Musiker.

