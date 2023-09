Geburtstagsgrüße vom Ex für Bill Kaulitz – „Der war so ein Arschloch“

Schreck aus der Vergangenheit

Der 34. Geburtstag von Bill und Tom Kaulitz hält so einige Überraschungen bereit! Vor allem für Bill: aus dem Nichts meldet sich eine verflossene Liebe bei ihm. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Eine unerwartete Nachricht aus der Vergangenheit kann einen ganz schön aufwühlen! Davon kann Bill Kaulitz (34) ein Lied singen.

In der letzten Podcast-Folge von „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ reden Bill und Tom Kaulitz, über die Nachricht, die ihm sein Ex zum Geburtstag geschrieben hat.

Was in der Nachricht stand und wie Tom Kaulitz darüber denkt, weiß MANNHEIM24.

Bill und Tom Kaulitz plaudern in ihrem Podcast gerne mal aus dem Hollywood-Nähkästchen. Vor allem Bill, der seit Jahren single ist, verrät immer mal wieder etwas über aktuelle Flirts und vergangene Liebschaften. So hält er auch seine Gedanken über die Nachricht des Ex nicht zurück. Tom Kaulitz vertritt dabei eine ganze andere Meinung als sein Bruder. (sks)

