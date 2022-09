Gesundheitliche Probleme – Harald Glööckler sagt alle Termine ab

Von: Marten Kopf

Sorge um Harald Glööckler: Der 57-Jährige sagt vorerst alle Termine ab und begibt sich in ärztliche Behandlung. Erfahren Sie hier, wie es um die Gesundheit der Stil-Ikone steht:

In letzter Zeit sind es eher die privaten Sorgen des „Prinzen Pompöös“ Harald Glööckler, die Schlagzeilen machen. Erst Mitte August beklagte der Kult-Designer den Verlust seines geliebten Hundes Bella. Im Juli machte die Nachricht die Runde, Glööckler sei womöglich unheilbar krank. Am Montag (12. September) nun die nächste Hiobsbotschaft: Der Designer sagt bis auf Weiteres alle Termine ab – und begibt sich in ärztliche Behandlung.

MANNHEIM24 verrät die Hintergründe um die neuerliche, erschreckende Diagnose um Harald Glööckler.

