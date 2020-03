Mareike Lerch postet Po-Bild - Konkurrentin reagiert provokant

Mareike Lerch von GNTM 2020 postet bei Instagram ein Po-Bild von sich. Eine Mit-Kandidatin reagiert mit einem provokanten Kommentar.

Mareike Lerch postet bei Instagram ein Bild von sich und ihrem Freund

Vor allem der Po des GNTM 2020-Models sorgt für Aufsehen

Eine Mit-Kandidatin reagiert mit einem provokant Kommentar

Maintal – Mareike Lerch gehört bei Germany's Next Topmodel by Heidi Klum (GNTM 2020)* auf ProSieben zu den beliebtesten und besten Kandidaten. Kein Wunder: Denn das Model, das gebürtig in Maintal aufgewachsen ist, hat nicht nur schon in der Vergangenheit gemodelt, sondern sie unterscheidet sich auch vom Auftreten stark von ihren Konkurrentinnen. Sie ist nämlich fast am gesamten Körper tätowiert.

GNTM 2020 (ProSieben): Mareike Lerch zeigt sich Instagram gern freizügig

Bei Instagram zeigt Mareike Lerch (Auf Instagram ist sie die beliebteste Kandidatin - Mareike Lerch*) gern, was sie hat – und das nicht erst seit Germany's Next Topmodel by Heidi Klum (GNTM 2020). Ihrem Account folgen mehr als 360.000 Nutzer – Tendenz stark steigend. Denn mit jeder Sendung der Castingshow steigen ihre Fans.

Doch nicht nur beruflich, auch privat läuft für Mareike Lerch derzeit alles nach Plan. Seit ihrer Blitz-Verlobung mit ihrem Freund schwebt sie auf Wolke sieben. In regelmäßig Abständen postet sie bei Instagram Bilder von sich und ihrem Freund. Das letzte sorgt nun für Aufsehen.

GNTM 2020 (ProSieben): Mareike Lerch postet Po-Bild von sich bei Instagram

Darauf ist Mareike Lerch mit ihrem Freund im Schnorchel-Outfit zu sehen. Das Model selbst ist äußerst knapp bekleidet, trägt nur eine Unterhose. Ihr Freund kneift mit seiner rechten Hand in den Po.