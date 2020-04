GNTM-Nadine wird zur Zicken-Zielscheibe - Schwere Vorwürfe: Nutzte sie Julia aus?

Zickenzoff im Hause GNTM: Zuerst wird Nadine zur Zielscheibe aller erkoren und zieht dann auch noch Küken Julia mit rein. War dann alles nur ein Missverständnis?

In der neuesten Folge von „Germany‘s next Topmodel“* ging es mal wieder heiß her - aber nicht nur während der Shootings.

Neuer Zickenzoff war angesagt: Zwischen den Määäääädchen - und einer von ihnen .

war angesagt: Zwischen den - und . Sie holte sich dann unfreiwillige Unterstützung.

München - „Germany´s next Topmodel“ wäre nicht „Germany‘s next Topmodel“, wenn nicht in beinahe jeder Folge Zickenkrieg herrschen würde. In der aktuellsten Ausstrahlung war die Luft mal wieder dicke: natürlich zwischen den Määäääädchen - und genauer gesagt: einer von ihnen.

Nadine* war die Auserkorene und das hatte in den Augen der anderen einen triftigen Grund. Dahinter kamen sie durch aufwendige und investigative Recherchen untereinander und indem sie eins und eins zusammenzählten. Dass Nadine aber auch noch Küken Julia* angeblich für sich ausnutzte, das gelangte erst später ans Tageslicht. Oder war doch alles einfach ein großes Missverständnis?

GNTM 2020: Nadine wird zur Zicken-Zielscheibe - Nutzte sie Küken Julia aus?

Kurz vor dem Einzug in die Top 10* von GNTM kam es zu einem heftigen Streit zischen Lager „Austria Gang“, bestehend aus Maureen*, Tamara*, Sarah* und Anastasia* und Lager „Sport Gang“ rund um Jacky*, Larissa* und Lijana*. Die Aufregung war groß: Es ging um angebliche Lästereien der einen Seite über die andere, bis schließlich keiner mehr genau durchblickte, wer jetzt wann oder was über wen gelästert hat.

Die Mädels schien das nicht zu stören, sie keiften sich weiter von links nach rechts und wieder zurück an. Bis schließlich herauskam, dass eines der Models außerhalb der beiden Gangs der „Austria Gang“ gesteckt haben soll, dass die „Sport Gang“ angeblich hinter ihrem Rücken über sie lästert.

GNTM 2020: „Austria-Gang“ vs. „Sport-Gang“

Larissa und Jacky kamen dann nach langem Erörtern zu dem Schluss, dass Nadine, die sonst einen auf „diplomatische Schweiz“ gemacht haben soll, sich wohl kurz auf die Seite der anderen Gang gestellt hat. Bei einer Aussprache zwischen allen entschuldigte sich dann Nadine für ihr Fehlverhalten - und das von und ihrer Busenmodelfreundin, „Küken“ Julia.

Was hatte allerdings Julia genau mit der Sache zu tun? Wie sich nämlich herausstellte, soll Nadine Julia dazu gezwungen haben, die Mädels anzulügen - nur damit Nadine nicht als einziger Sündenbock herhalten muss. Unerhört!

So sah es zumindest Lijana, der Julia unter Tränen auf dem Villaklo gestand, was eigentlich Sache war. Daraufhin konnte Lijana nicht anders und schmiss Nadine an den Kopf, die „Schlimmste von allen“ zu sein. Nach kurzem Drama und Geheule siegte aber dann doch die Vernunft in der Modelvilla und alle kamen überein, dass es wohl ein Missverständnis war und dass Reden manchmal eben doch Gold wert ist - Ende gut, alles gut.

jbr

