Heidi Klum ist für freizügige Fotos auf Instagram bekannt. Auf einem neuen Bild zeigt sie fast alles und sorgt wieder für einen echten Wow-Effekt.

Heidi Klum scheut nicht vor offenherzigen Einblicken auf Instagram zurück

scheut nicht vor offenherzigen Einblicken auf Instagram zurück Auch das neue Foto bietet tiefe Einblicke

Fans reagieren überwiegend begeistert.

Los Angeles - „H für Heidi, H für Hot“: Heidi Klum* kann es einfach nicht lassen. Freizügige Pics auf Instagram gehören bei der Model-Mama zum Standardprogramm. Bei GNTM (auch im Live-Ticker)* zeigt sie sich hingegen nicht ganz so freizügig. Doch ist auf den Fotos wirklich immer alles echt oder hilft die GNTM*-Jurorin bei ihrer Schönheit nach?

Heidi Klum: Neue freizügige Pics auf Instagram

Freizügig im Doppelpack - so könnte man Heidis Mittwoch beschreiben. Erst ein Foto von vorne, dann von hinten. Und Ersteres hat es in sich. „So kennen wir sie“, kommentiert ein Nutzer.

Ihre Fans beschreiben das neue Pic einfach mit „Wow“ und vielen kleinen Flammen. Und auch Heidis ehemalige „Queen of Drags“-Teilnehmerin Katy Bähm ist begeistert von dem Foto der 46-Jährigen. „Sexy wie immer Heidi“, kommentiert die Drag Queen und schickt Heidi gleich noch ein Herz hinterher.

„Ja hallöchen“: Heidi Klum lässt tief blicken

Untypischerweise hat sich die GNTM-Jurorin dieses Mal nicht für ein knalliges Foto mit auffälliger Kleidung, viel Glamour und Bling Bling entschieden. Stattdessen glänzt das neue Foto in schwarz-weiß. In einer hochgeschnittenen, schwarzen Hose und lediglich mit einem Glitzer-Blazer bekleidet, sitzt Heidi auf einem Stuhl und betrachtet scheinbar nachdenklich ihr Liebes-Tattoo mit Tom Kaulitz* - ein zierliches T an ihrem rechten Handgelenk.

Doch bei Heidi gibt es scheinbar kein Bild ohne Wow-Effekt für Hans und Franz. Die beiden dürfen mal wieder an die frische Luft. „Ja hallöchen, hast du schon wieder einmal deinen BH vergessen?“, kommentiert ein Nutzer. Nur der Blazer und eine silberne, dicke Schlangen-Kette verwehrt den Fans den vollkommenen Blick auf Heidis Brüste.

Heidi Klum: Nicht alle Fans begeistert

Bekommt Heidi heute also am Ende ein Foto von ihren Followern? Von den meisten wohl schon. Doch einige sind sich bei dem Hammer-Bild nicht so sicher. „Heute gibt es leider kein Foto für dich.... (Bitte mit Humor nehmen)“, so ein Fan.

Doch wer hätte es gedacht? Erst neulich wurde Heidi ein freizügiges Bild zum Verhängnis. Es folgten fiese Vergleiche der Fans. Und auch bei den Brit Awards bekamen die Fans und Fotografen tiefe Einblicke. Bei einer Sängerin sah man wirklich alles. Und auch Skandal-Rapperin Sabrina Setlur ließ tief blicken. Ihre Fans mussten sie danach erst einmal aufmuntern.

Grund zu feiern gab es kürzlich außerdem für Heidi Klum und Tom Kaulitz. Das Paar zelebrierte seinen Jahrestag - und das ganz hüllenlos, wie die Model-Mama auf Instagram zeigt.

chd





*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © dpa / Jordan Strauss