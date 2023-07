RTL wirft erfolgreiche Serie aus TV-Programm – für Sendung mit Dschungelcamp-Paar

Der TV-Sender RTL schiebt im Sommer offenbar sein TV-Programm zusammen. Eine Erfolgsserie wird seltener gezeigt, eine Doku kommt dafür früher.

Dortmund – Zuschauer, die Schauspieler Henning Baum als „Der letzte Bulle“ mochten, könnten auch an seiner neuen Serie „Der König von Palma“ gefallen finden. RTL zeigt die aktuelle Staffel der Erfolgs-Show allerdings nur an zwei Tagen, zugunsten einer Do-It-Yourself-Doku-Reihe, wie RUHR24 berichtet. Daran beteiligt ist auch ein Paar aus dem Dschungelcamp.

RTL zeigt Serie nur an zwei Tagen: Doku-Reihe profitiert

Wie jedes Jahr im Januar sorgte „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ (IBES) wieder für Furore. Allerdings nicht unbedingt aus den Gründen, für die die RTL-Show normalerweise gute Quoten einfährt. Mittelpunkt war neben dem Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis nämlich auch sein Schwiegervater Peter Klein.

Dieser soll seine damalige Partnerin Iris Klein, Daniela Katzenbergers Mutter, während seiner Zeit als Begleitperson von Lucas in Australien betrogen haben. Die angebliche Affäre von Peter Klein, Yvonne Woelke, war ebenfalls als Begleitperson von der späteren Dschungelkönigin Djamila Rowe in Down Under.

Auch ein rund halbes Jahr später ist unklar, was genau während der Dreharbeiten zu IBES passiert ist. Eine neue Doku-Reihe bei RTL könnte aber Aufschluss über den aktuellen Beziehungsstatus von Yvonne Woelke und Peter Klein geben.

Peter Klein und Yvonne Woelke zusammen bei RTL: Sender schmeißt Serie raus

Denn die beiden Reality-TV-Stars sind gemeinsam Teil der neuen Show „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“. Wie der Name schon verrät, müssen vier Teams aus Hobby-Handwerkern sich hier Herausforderungen stellen. Am Ende winkt eine Siegprämie von 50.000 Euro.

„Sechs Wochen haben die Paare Zeit, um ihr Können unter Beweis zu stellen und vier identische Wohneinheiten in hochwertige Wohlfühloasen zu verwandeln“, heißt es in der Pressemitteilung von RTL.

Das Besondere: Die Teams sollen sich wirklich 24 Stunden pro Tag auf der Baustelle befinden und vor Ort auch essen und schlafen. „Der Ton auf dem Bau ist gern mal rau“, verspricht der TV-Sender unter diesen Bedingungen (mehr TV-News bei RUHR24 lesen).

RTL zeigt neue Bau-Doku-Reihe: Peter Klein und Yvonne Woelke mit dabei

Küche, Bad, Wohn-, Schlaf-, und Kinderzimmer gilt es zu sanieren, renovieren und einzurichten. Pro Folge soll jeweils eins der Zimmer im Mittelpunkt stehen. Unterstützt werden die Teams dabei von Expertin Eva Brenner, die Zuschauer von der RTL2-Show „Zuhause im Glück“ kennen könnten.

Dabei treten nicht nur Promi-Teams an. Mit dabei sind laut RTL:

Reality-TV-Darsteller Peter Klein und Schauspielerin Yvonne Woelke

und Schauspielerin Reality-TV-Darstellerin Sandra mit Mutter Ines

mit Mutter Content-Creatorin Nadja und Ehemann Marcel

und Ehemann Tischler Julian und Monteur David

Sendeplatz für die „Bau-Challenge“: RTL kürzt Serie im Programm

RTL zeigt die „Bau-Challenge“ ab dem 25. Juli immer dienstags um 20.15 Uhr. Folge eins und zwei sollen im Premium-Bereich von RTL+ bereits am 25. Juli verfügbar sein. Alle anderen Folgen kann man je eine Woche vor TV-Ausstrahlung streamen.

Pikant: Für den Sendeplatz scheint RTL „Der König von Palma“ ordentlich abzuspeisen. Die sechsteilige Serie wird statt im Wochentakt an nur zwei Terminen gezeigt. RTL zeigt am 11. Juli und am 18. Juli je drei Folgen hintereinander. Wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, ist bisher unklar.