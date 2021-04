„Kampf der Realitystars“ (RTL 2): Am Set verknallt? Heiße Gerüchte um Ex-Bachelor und Promi-Dame

Drama im TV?

+ © Jan Huebner/Imago Hat der Ex-Bachelor bei „Kampf der Realitystars“ auf RTL 2 eine neue Herzensdame gefunden? (Archivbild) © Jan Huebner/Imago

Hat es bei „Kampf der Realitystars“ 2021 auf RTL 2 gefunkt? Heiße Gerüchte über Ex-Bachelor Andrej Mangold und eine Kandidatin sind im Umlauf. Drama ist programmiert.

Offenbach - „Hello I‘m back“, mit diesen Worten begrüßt Ex-Bachelor Andrej Mangold seine Fans auf Instagram. Über 50 Tage war er für die TV-Show „Kampf der Realitystars“ in Thailand. Ohne Handy selbstverständlich, denn sonst könnten ja Informationen über die Reality-Sendung bei RTL 2 nach außen dringen. Umso mehr freuen sich seine Fans, als er sich zurückmeldet. Und er verrät in seiner Story auf Instagram brandheiße News zu „Kampf der Realitystars“ 2021.

Aber nicht nur Andrej Mangold selbst liefert Neuigkeiten, die die Herzen jedes Trash-TV-Fans höher schlagen lassen. Ein Bild zeigt den Ex-Bachelor ausgerechnet mit einer Kandidatin der Show und ein Insider verrät pikante Informationen über die beiden. Hat er sich etwa bei „Kampf der Realitystars“ auf RTL 2 in eine Kandidatin verliebt?

„Kampf der Realitystars 2021“: Andrej Mangold mit News zum Staffelbeginn auf RTL 2

Doch zuerst einmal zu den Informationen, die Andrej Mangold seinen Instagram-Fans offenbart. Denn wie es scheint, ist inzwischen klar, wann die Show auf RTL 2 endlich ausgestrahlt wird. So plaudert der Ex-Bachelor aus, dass es bereits im Juli losgehen könnte. Bisher gibt es noch keinen offiziellen Starttermin für die Show, aber wenn Mangold recht behält, sind es nur noch wenige Monate, bis die 25 Kandidaten bei „Kampf der Realitystars“ endlich gegeneinander antreten. Und gekämpft wird mit harten Bandagen, denn: Nur ein Promi kann den Titel „Realitystar 2021“ und satte 50.000 Euro Preisgeld gewinnen.

Name der Show: Kampf der Realitystars Sender: RTL 2 Nummer der Staffel: 2 Anzahl der Kandidaten 25 Gewinn: 50.000 Euro und der Titel: „Realitystar 2021“ Moderatorin: Cathy Hummels

„Kampf der Realitystars 2021“ auf RTL 2: Hat der Ex-Bachelor Andrej Mangold eine Neue?

Mehr kann der Ex-Bachelor nicht über seine Zeit bei „Kampf der Realitystars“ erzählen. Denn vor Ausstrahlung dürfen die mehr oder minder bekannten Promis nichts über die TV-Show auf RTL 2 ausplaudern. Doch jetzt haben ein intimes Foto und ein Insider der Show für heiße Gerüchte gesorgt. Das Foto auf Instagram zeigt Andrej Mangold händchenhaltend mit einer Dame. Und zwar nicht mit irgendeiner, sondern mit der Kandidatin Loona. Bekannt ist Loona, die mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Kolk heißt, vor allem durch den Hit „Bailando“.

Gegenüber dem Portal „Promiwood“ veröffentlicht ein Insider der Produktion intime Informationen: „Andrej und Loona haben sich blendend verstanden und verbrachten viel Zeit zusammen. Beide lachten viel miteinander und waren eine Einheit. Es wurde bereits getuschelt, ob zwischen den beiden mehr läuft“.

„Kampf der Realitystars 2021“: Loona und Gina-Lisa Lohfink – Liebesdrama auf RTL 2?

Fans des Trash-TV können sich freuen, denn sollten Andrej Mangold und Loona sich tatsächlich näher gekommen sein, bietet dieses Techtelmechtel Dramapotenzial der Extraklasse. Denn Loona hat bereits eine bewegte Vergangenheit mit einem anderen Star von „Kampf der Realitystars“.

Im Sommer 2011 sorgte ein freizügiges Foto für Furore. Es zeigte Loona und Model Gina-Lisa Lohfink knutschend im Wasser. Die Tatsache, dass beide Damen kaum bekleidet waren, setzte dem metaphorischen Törtchen dabei noch die Kirsche auf. Später bestätigten beide gegenüber der „Bild“, ein Paar zu sein. 2013 nahm Loona dies jedoch wieder zurück. Doch Model Gina-Lisa stand weiter zur Beziehung und erklärte der Zeitung: „Unsere Liebe war natürlich echt.“ Ein Aufeinandertreffen zwischen Gina-Lisa Lohfink und ihrer Vielleicht-Ex bei „Kampf der Realitystars“ an sich könnte schon für spannende Szenen sorgen. Dass mit dem Ex-Bachelor nun noch ein dritter im Bunde sein könnte, würde die Situation nochmal ordentlich zuspitzen.

Andrej Mangold bei „Kampf der Realitystars 2021“ auf RTL 2: Ex-Bachelor spricht Klartext

Bisher bestreitet Mangold die Gerüchte. Wie der Ex-Bachelor auf Nachfrage von RTL betont, geht zwischen den beiden nichts. „Wir haben uns bei den Dreharbeiten kennengelernt und super gut verstanden. Es ist auf jeden Fall eine Frau, mit der sich eine Freundschaft entwickelt hat. Aber sie ist ja auch vergeben und spielt keine Rolle für mich. Das ist eher so ein Bruder-Schwester-Ding“, erklärt Andrej Mangold nach seiner Zeit bei „Kampf der Realitystars“, wie auch nordbuzz* berichtet. Wie sich die Dinge zwischen ihm und Loona in der TV-Show auf RTL 2 darstellen, bleibt also abzuwarten. Auch ob stattdessen vielleicht Gina-Lisa Lohfink und Loona wieder zusammenfinden, wird sich erst im TV zeigen.

Aber nicht nur in Liebesdingen hat „Kampf der Realitystars“ einiges in petto. Denn Andrej Mangold wird gleich zu Beginn der Show mit seinem Erzfeind Chris Broy konfrontiert. Das Brisante: Die Kandidaten wissen nicht, dass der jeweils andere auch mit von der Partie ist. Ist Streit vorprogrammiert? (Sophia Lother) *nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.