Lena Meyer-Landrut blinzelt Fans auf Bett-Selfie entgegen: „mega hübsch“

Berlin - Lena Meyer-Landrut macht regelmäßig bei Instagram von sich reden. Die Sängerin präsentiert sich meistens in freizügigen Outfits und Posen sowie perfekt gestylt. Ihre Fans begeistert Lena mit ihren tollen Looks.

Jetzt hat die 28-Jährige erneut ein offenherziges Foto bei Instagram* gepostet. Darauf sieht man Lena offenbar in einem Hotelflur in einem eng geschnittenen, luftigen Oberteil, das an der Seite viel Ausschnitt zeigt. Ihr Haar ist zurechtgemacht, das Make-up ist anlässlich des Abends aufwändig. Lena* wie man sie kennt. Ihr Kommentar zu dem Post lässt vermuten, dass sie sich für die Berlinale fertig gemacht hat: „Berlinale vs Weekend“.

Lena Meyer-Landrut: Interessanter Bildvergleich auf Instagram

Klickt man ein Bild weiter, wird sofort klar, wie ihr Kommentar gemeint ist. Denn darauf sieht man das genaue Gegenteil. Die Aufnahme erinnert an eine ältere Aufnahme, als Lena zeigte, wie wenig sie im Bett anhat. Sie liegt im Bett, lächelt, das Haar ist zerzaust, von Make-up keine Spur. Gut möglich, dass das Selfie am Tag nach der Berlinale entstanden ist. Fest steht jedenfalls: Obwohl sich die „Satellite“-Interpretin ganz natürlich zeigt, unfrisiert, ungeschminkt, sieht sie bezaubernd aus. Ein gelungener Vergleich.

Das finden auch ihre Fans, welche die Aufnahmen fleißig kommentieren. „Du siehst mega hübsch aus“, schreibt etwa eine von Lenas 3,3 Millionen Follower. Ein anderer schreibt: „Beides so unfassbar wunderschön“. Aber bei manchen kommt das Foto, das sie ungeschminkt zeigt, besser an. „ich mags weekend bild total wünsch dir einen tollen Wochenstart“, merkt ein User an. Ein weiterer kurzer Kommentar lautet „0:1 für Weekend“.

Lena Meyer-Landrut: Fans kritisieren Ungeschminkt-Foto

Doch es gibt auch Kritik an Lenas* Bilder. Ein Fan bemängelt ihre Künstlichkeit: „Ungeschminkt eine echte Traumfrau. Gestylt ein Kunstwesen wie hunderte andere auch ohne echte Ausstrahlung.“ Eine Frau schreibt: „Wenn ich morgens aufwache, habe ich keine Wimperntusche und keine Farblinie unter den Augen“ Ist das Bild von Lena, die kürzlich ihre Fans mit einem listigen Foto aufwühlte, also doch nicht so natürlich, wie es scheint?

