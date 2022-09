Michael Wendler: Tochter Adeline Norberg von Instagram verschwunden

Von: Malin Annika Miechowski

Michael Wendler ist bei Telegram gesperrt. Nun hat sich auch seine Tochter von der App verabschiedet. © Bodo Schackow/dpa

Adeline Norberg hat offenbar eine klare Entscheidung getroffen. Vielen ihrer Fans auf Instagram dürfte das nicht gefallen.

NRW – Als Tochter von Michael Wendler (49) steht Adeline Norberg (19) immer wieder im Fokus. Seit längerem ist aber Schluss damit sein, berichtet RUHR24*.

Schlagersänger Michael Wendler Geboren 22. Juni 1972 (Alter 49 Jahre), Dinslaken Ehepartnerin Laura Müller (verh. 2020), Claudia Norberg (verh. 2009–2020) Tochter Adeline Norberg

Adeline Norberg trifft überraschende Entscheidung – Tochter von Michael Wendler zieht sich zurück

Tausende Abonnenten hatte die 20-Jährige auf Instagram angesammelt. Vor allem in ihrer Story, wo die Aufnahmen nach 24 Stunden für die Zuschauer gelöscht werden, zeigte sie kleine Ausschnitte von ihrem Alltag in den USA. Bei ihren veröffentlichten Fotos erhält sie normalerweise zahlreiche Gefällt mir-Angaben (weiter Promi- und TV-News* bei RUHR24).

Doch damit ist seit längerem Schluss. Denn der Promi-Spross möchte sich wohl eine Auszeit von der öffentlichen Social-Media-Welt nehmen. Einen wichtigen Schritt dazu hat sie bereits getan. So hat Adeline Norberg anscheinend aktuell (Stand: 16. November 2021) den Namen ihres Instagram-Kontos geändert und das Profil auf „privat“ gestellt. Unter ihrem bisherigen Instagram-Namen ist sie nicht mehr auffindbar.

Vor einigen Monaten ist die Tochter von Michael Wendler bei ihm und Laura Müller in Florida ausgezogen, um ihren eigenen Weg zu gehen. Aktuell soll Adeline Norberg in Los Angeles studieren. Seitdem ist es immer stiller um die 19-Jährige geworden.

Michael Wendler: Vater von Sänger offenbar auch mit Enkelin zerstritten

Nachdem die Wendler-Tochter auf Instagram gerne mal mit Luxus-Artikeln geprotzt* hat, sind aktuelle Fotos und Beiträge auf der Seite seit den Diskussionen um den Schlagersänger aufgrund dubioser Corona-Aussagen auf Telegram eher eine Seltenheit gewesen. Zudem ist Adeline Norberg auf Instagram bereits mit einiger Kritik konfrontiert worden.*

Auch von ihrer Mutter Claudia Norberg (51) gibt es seit einiger Zeit keine Updates bezüglich ihrer Tochter für die knapp 95.000 Abonnenten mehr.

Seit dem Ärger um Michael Wendler ist es nicht nur um Ex-Frau Claudia Norberg still geworden, sondern auch um die gemeinsame Tochter. © Daniel Reinhardt/dpa

Dabei hatte die Ex-Frau von Michael Wendler zum High-School-Abschluss ihrer Tochter noch bewegende Worte mit ihren Followern geteilt. „Adeline, ich bin so stolz auf dich. All mein Glück für dich“, steht übersetzt auf einer Foto-Collage von Claudia Norberg geschrieben. Kurios: Auf dem Foto von ihrer Tochter ist das private Profil „dogsweirdobaen“ verlinkt. Das Profilbild ist weiß und als Name ist übersetzt „gelöschtes Konto“ angegeben.

Ob die Aktion von Adeline Norberg mit dem Trubel um ihre Familie zusammenhängt, ist nicht bekannt. Allerdings wäre dies nicht allzu abwegig. Schließlich hat sich kürzlich sogar Michael Wendlers Vater aus Bochum* von Sohn und Enkelin distanziert. Er geht sogar so weit, dass er offenbar keinen Kontakt mehr zu ihr haben möchte.

Michael Wendler verkauft Villa: Schlagerstar lebt in neuer Luxus-Unterkunft

Dazu kommt der Verkauf der Villa und der anschließende Umzug von Michael Wendler inklusive Laura Müller und Hund. Dazu kommt, dass sie Gerüchten zufolge die Schulden ihres berühmten Vaters abzahlen musste und in dubiose Firmen ihrer Familie verwickelt sein soll.

In dieser Familie herrscht also alles andere als Langeweile. Über die Gründe für das plötzliche Aus auf Instagram gibt es bislang keine offizielle Erklärung. Ob und wann die 19-Jährige zu Instagram zurückkehren wird, ist daher noch unklar.

Video: Michael Wendler von Instagram gesperrt – auch Tochter Adeline Norberg nicht mehr zu finden

Ausgeschlossen ist bislang allerdings weiterhin die Rückkehr von ihrem berühmten Vater zu der Social-Media-Plattform. Der Schlagersänger ist weiterhin bei Instagram gesperrt und hält seine Fans daher über einen Messenger auf dem Laufenden. Bei Telegram hat Michael Wendler seinen Abonnenten einen privaten Einblick in das neue Zuhause* gegeben. Normalerweise nutzt er die App, um Verschwörungen zum Coronavirus und Weltuntergang zu verbreiten. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.