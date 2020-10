Kaufland löscht Kampagne mit dem Wendler: „Grenze ist erreicht“

Michael Wendler und Ehefrau Laura Müller waren kurzzeitig die neuen Werbegesichter von Kaufland - bis der Schlagersänger zum Corona-Verschwörer wurde.

Update, Donnerstag (8. Oktober), 21.52 Uhr: Aufgrund der kruden Verschwörungstheorien, die Michael Wendler (48) im Zuge der Bekanntgabe seines Ausstiegs als DSDS-Juror* in seiner Instagram-Story kundtat, hat Kaufland die Kampagne mit dem Schlagerstar gelöscht.

Nach Corona-Aussagen: Kaufland löscht Kampagne mit Michael Wendler

„Bei unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß und Ironie. Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn mit der Sicherheit und Gesundheit von Menschen gespielt wird“, heißt es vom Supermarkt dazu. Man habe den Content gelöscht und distanziere sich von den Aussagen des 48-Jährigen.

Bei unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß & Ironie. Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn mit der Sicherheit & Gesundheit von Menschen gespielt wird. Daher haben wir den ganzen Wendler-Content gelöscht & distanzieren uns von seinen Aussagen. #nichtegal — Kaufland (@kaufland) October 8, 2020

Erstmeldung vom 8. Oktober, 13.47 Uhr: „REGAL! Da finde ich das, was ich brauch‘ – und junges Gemüse gibt‘s auch“, schmettert Michael Wendler zur Melodie seines Mega-Hits „Egal“ in die Kamera. Der Schlagerstar aus Dinslaken (NRW) und seine Frau Laura Müller (20) sind tatsächlich die neuen Werbegesichter des Supermarkt-Giganten Kaufland. Zum Auftakt der Kampagne präsentieren sie einen Werbeclip, der sich gewaschen hat, berichtet RUHR24.de*

Schlagersänger Michael Wendler Geboren 22. Juni 1972 (Alter 48 Jahre), Dinslaken Ehepartnerinnen Laura Müller (verh. 2020), Claudia Norberg (verh. 2009–2020) Song-Titel Egal (2017), Sie liebt den DJ (2004), Wenn alle Stricke reissen (2005)

Kaufland: Michael Wendler und Laura Müller sind die Gesichter einer neuen Werbekampagne

Michael Wendler ist wieder einmal in den Schlagzeilen: Die Kuddel-Muddel-Anreise des Wendlers aus den USA zum DSDS-Recall* verärgerte nicht nur Pop-Titan Dieter Bohlen (66), sondern auch viele Fans. Tatsache ist, dass der Schlagersänger bei den gestrigen (7. Oktober) DSDS-Dreharbeiten fehlte. Auf dem wendlerschen Konto klingelt es dennoch, denn: Der Schlagerstar und Ehefrau Laura haben einen Mega-Werbedeal eingeheimst.

Wie lange gemunkelt wurde, sind Michael Wendler und seine Laura tatsächlich die neuen Werbegesichter des Supermarkts Kaufland.* Am gestrigen Mittwoch (7. Oktober) veröffentlichte der Supermarkt einen ersten Werbespot mit dem deutschen Promi-Paar – und dieser hat es in sich.

Laura Müller und Michael Wendler: In neuem Werbespot für Kaufland singen sie „Regal!“

Der knapp zwei Minuten lange Spot beginnt mit einem Telefonat zwischen Michael Wendler und Laura Müller. „Ich bin ganz schön traurig heute“, jammert die 20-jährige Influencerin in die Kamera. Sie sei nun schon wieder so lange in ihrer Wahlheimat Florida und vermisse das deutsche Essen – zum Beispiel „Tofu-Hack oder meine Lieblinskekse“ (mehr Nachrichten über Michael Wendler* auf RUHR24.de).

Doch der Wendler weiß Abhilfe, schnappt sich einen Einkaufswagen und zieht die altbekannte wendlersche Sonnenbrille auf. Zur Musik seines Kult-Hits „Egal!“ tänzelt der Dinslakener dann durch die Supermarktgänge und besingt das Lieblingsessen seiner Laura. Der Unterschied zum Original: Für Kaufland wurde der Song umgedichtet und heißt nun „Regal!“

Übrigens: Auch Laura Müller spielt eine kleine Rolle im „Regal!“-Musikvideo. Auf einem Berg von Dosenmais drapiert, symbolisiert sie das von Michael Wendler besungene „junge Gemüse“.

+ Michael Wendler und die 28 Jahre jüngere Laura Müller haben im Juni standesamtlich in Florida geheiratet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Neuer Werbespot von Michael Wendler für Kaufland: YouTube-Fans sind in Aufruhr

Mit Songzeilen wie „Ich steh‘ auf Großauswahl, für die ich wenig zahl‘“ oder „REGAL – Preise wie sonst nirgendwo“ könnte der neue Wendler-Song bald Kult-Status bekommen. Auf YouTube sorgt der Spot bereits für viel Aufregung:

„Das ist so bescheuert, dass es schon wieder geil ist.“ (Sakushi)

„Ich glaube , Kaufland wollte die nur hops nehmen und macht sich lustig.“ (B. TS)

„Ich find‘s ja unfassbar witzig 🤣 Halt Meme-Charakter hahaha.“ (Tim Tula - Anime-YouTuber)

„Echt billig“ trifft es perfekt.“ (Quander Quandara)

„Ich will den Wendler gegen den Supergeil-Typen von Edeka sehen :D Der ultimative Kampf der Supermärkte.“ (MuffinFighter)

„Zeitpunkt der Ausstrahlung: Perfekt gewählt, er ist ja eh gerade wieder in aller Munde.“ (Pascal Horbach).

Michael Wendler und Laura Müller sollen eine Million Euro für Werbe-Deal mit Kaufland bekommen

Der neue Werbespot mit den Wendlers soll ausschließlich online zu sehen sein, zusätzlich sei aber auch noch eine Plakatkampagne in Planung. Doch damit nicht genug: Der Song „Regal“ soll bald auch über die Lautsprecher in allen Kaufland-Filialen gespielt werden. In Zukunft gibt es beim Einkaufen also die volle Wendler-Dröhnung.

Obwohl Michael Wendler im Kaufland-Werbespot die Zeche prellt, soll sich das Paar die Supermarkt-Kampagne einiges kosten haben lassen: Wie die Seite Promiwood im Vorfeld berichtet hatte, sollen Michael Wendler und Laura Müller für die Werbekampagne knapp eine Million Euro kassiert haben – keine schlechte Summe für den Mann, der Anfang des Jahres noch Privatinsolvenz anmelden musste. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks