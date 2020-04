Wendler-Verlobung: Namenskrieg mit Claudia Norberg? Wie soll Laura nach der Hochzeit heißen?

Michael Wendler und seine Laura haben sich verlobt. Das neue Kapitel im Leben der beiden hat durchaus auch Kontroversen ausgelöst - vor allem nach der letzten Let‘s-Dance-Show.

Die beiden scheinen wahrlich auf Wolke Sieben zu schweben.

Michael Wendler und Laura Müller haben sich verlobt .

haben sich . Der Antrag erfolgte wohl während der Proben zu Let's Dance*.





Update vom 25.04.2020, 15.52 Uhr: Nach ihrer - angeblich völlig überraschenden - Verlobung mit Michael Wendler schwebt Laura Müller immer noch im siebten Himmel (s. unten). Eines könnte sie allerdings schon relativ bald wieder auf den harten Boden nüchterner Tatsachen zurückbringen, denn es könnte sich ein kleines Problem anbahnen - und am Ende womöglich sogar in einem Namens-Krieg gipfeln. Die Frage, wie Laura Müller nach der Heirat mit ihrem „Schatziii“ heißen soll oder wird, ist nämlich gar nicht so leicht zu beantworten. Traditionellerweise würde die Braut ja den Namen des Bräutigams annehmen, aber in Wirklichkeit ist der Wendler eigentlich gar kein Wendler, sondern wenn man so will ein falscher Hase - und selbiger liegt hier auch zugleich im Pfeffer.

Michael Wendler heißt eigentlich Norberg

Auf dem Papier trägt der Schlagerstar nämlich immer noch den Namen seiner Ex-Frau Claudia Norberg. „Wendler“ ist lediglich Michaels Künstlername, da der Sänger ursprünglich mit dem für eine große Karriere im Showbusiness etwas sperrigen Namen Skowronek durchs Leben ging. Würde Laura nun also seinen Namen annehmen, könnte man sie trügerischer Weise für ein Mitglied der Norberg-Familie halten. Genau das allerdings gefällt denen sichtlich wenig. So hatte Claudia schon vor Bekanntwerden der Verlobung ihres Ex-Mannes klar gemacht, dass weder sie, noch ihr verstorbener Vater, begeistert wären, wenn Michael Wendler eines Tages ihren Namen an eine neue Frau weitergeben würde.

Nach der Verlobung mit seiner Laura - Heißt der Wendler künftig Müller?

Bliebe also fast nur noch die Möglichkeit, dass der Wendler Lauras Namen annimmt, doch ob der für seine, nennen wir es Extravaganz, bekannte Sänger künftig auf den gut bürgerlich klingenden Namen Michael Müller hören will, ist auch nicht gewiss. Nichtsdestotrotz, so verliebt wie er und seine Laura zu sein schienen, ist das ganze Namens-Wirrwarr für die Turteltauben vorerst wohl nebensächlich - oder wie Michael singen würde: egal.

Wendler-Verlobung: Laura schwärmt bei „Let‘s Dance“ und verrät Geheimnis - doch Fans kaufen ihr das nicht ab

Update vom 25. April: Am Freitag schwebte Laura Müller mal wieder mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc über das „Let‘s Dance“-Parkett. Und nicht nur eine Tango-Tanz-Perfomance wurde geliefert, sondern auch mal wieder ein Einblick in das Privatleben von Laura und dem Wendler.

Bei den Proben kam Laura einfach nicht umhin, über den Verlobungsantrag ihres Michaels zu schwärmen: „Mein Traummann hat mich gefragt und ich habe ja gesagt! Das war mein 'magic moment'. Ich hatte damit nicht gerechnet...“

Die „Let‘s Dance“-Fans bei Twitter kaufen Laura das aber nicht ab. Komisch? Ob, es etwa an der im TV geplanten Hochzeit liegt?

#letsdance Sie hat mit dem Antrag nicht gerechnet, hä, vor dem Antrag wurde die Hochzeit bereits geplant und an RTL verkauft. — marinchen24 (@MDornhof) April 24, 2020

Und ein fieser Kommentar über die „günstige“ Variante des Ringes darf natürlich ebenso nicht fehlen:

Laura Müller: Ich hab gar nicht mit einem Antrag gerechnet! (2 Std später gab es eine "günstige" Nachmache ihres Verlobungsrings. Von ihr beworben. War natürlich alles total spontan!) #letsdance — Sumsebrumse (@MajesticPurple_) April 24, 2020

Aber wer weiß, vielleicht hat Laura sich den Ring ja eh selbst gekauft, das vermutet zumindest der eine oder andere Fan auf Twitter, da der Wendler ja eigentlich „pleite“ ist. Aber um es mit den Worten von Michael Wendler zu sagen: „Egal!“ Wer weiß, welche tiefen Einblicke es nächste Woche bei „Let‘s Dance“ gibt?

Wendler-Verlobung mit Laura: Nun spricht der Papa der „Let‘s Dance“-Kandidatin

Update vom 24. April, 21.34 Uhr: Michael Wendler und Laura Müller haben sich verlobt. Teile seine Familie scheinen darüber jedoch nur wenig begeistert zu sein. Vater Manfred Weßels rechnet nun schonungslos mit seinem Sohn ab.

Angesprochen auf die geplante Hochzeit witterte er gegenüber bild.de (Artikel hinter Bezahlschranke) ein falsches Spiel: „Dieser Heiratsantrag ist doch lachhaft. Michael wird dieses Mädchen niemals heiraten. Das ist doch alles nur ein Lügengebilde, um abzukassieren.“

Daraus, dass er von der Beziehung nichts hält, machte der Wendler-Papa nie einen Hehl, so deutlich wie nun wurde der 72-Jährige jedoch selten. In Sachen Zukunftsplanung seines Sohnes erklärte Weßels: „Michael wird zu seiner Claudia zurückkehren, sobald die Nummer mit Laura keine Kohle mehr bringt. Darauf jede Wette!“

Und auch folgende Aussagen lassen kein gutes Blatt am Schlager-Star: „Michael ist ein verlogener Parasit. Ich habe ihn zu dem gemacht, was er ist und seine Karriere aufgebaut. Dafür hat er mich finanziell ruiniert und mir einen Arschtritt verpasst. Ich habe damals sein Haus bezahlt, habe ihm den Namen Wendler gegeben und ihn jahrelang zu seinen Auftritten gefahren. Nie habe ich einen Cent dafür gesehen!“

Michael Wendler und Laura Müller: Oliver Pocher schlägt Einladung zur Hochzeit aus

Update vom 24. April 2020, 13.44 Uhr: Es war keine Überraschung, dass sich Oliver Pocher bereits gewohnt sarkastisch zu den Hochzeitsplänen von Michael Wendler und Laura Müller ausließ (siehe unten). Doch jetzt legt der Comedian - gekleidet in einem „Pleinigkeit Express“-Egal-Shirt - kräftig nach. Können die Turteltauben das auf sich sitzen lassen?

Das Verblüffendste zuerst: „Du hast mich auch freundlicherweise eingeladen“, berichtet Oliver Pocher tatsächlich von einer Hochzeits-Einladung von Michael Wendler. Doch dieses Friedensangebot schlägt er derbe aus. „Ich habe aber schon gleich gesagt, nein, das kann nichts werden, weil wir schon so viele peinliche Hochzeiten hatten“, lästert er und vergleicht die Wendler-Pläne mit den TV-Trauungen von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Sarah Connor und Marc Terenzi oder Gülcan und Sebastian Kamps.

Oliver Pocher schimpft über Wendler-Verlobung: „Einen neuen Tiefpunkt gesetzt“

Für Pocher ist das öffentliche Verlobungs-Geturtel von Laura Müller und Michael Wendler an Fremdschäm-Potenzial nicht zu überbieten. „Wie dieser Verlobungsring von Laura so schön inszeniert wurde, hat wirklich für mich einen neuen Tiefpunkt gesetzt“, zieht er her, „und ich dachte, die Pick-Up-Übergabe hätte ich schon gesehen.“

Er regt sich furchtbar auf über die Durchinszenierung, die Laura Müller betreibe. Dass es eine nachempfundene Variante des Rings nun sogar zu kaufen gibt, setzt dem die Krone auf. „Ein Traum wird wahr! Von einer Schulabbrecherin aus Stendal zum Schlagergott“, ledert Pocher, „alle Assis der Welt wollten ja für 59 Euro euren nachgebauten Kaugummi-Automaten-Ring haben.“

Laura Müller bewirbt Verlobungsring bei Instagram: Oliver Pocher stört sich vor allem an einem Detail

Dieses skurrile, aber nicht einzigartige, Angebot wurde von Laura Müller offensiv in ihrer Instagram-Story beworben. Die Kennzeichnung der Videos als Anzeige hatte sie dabei kaum sichtbar platziert. Detektiv Pocher macht darauf aufmerksam und schimpft.

„Das ist genau die Art von Vermarktung, die ich nicht mag und auf die ich keinen Bock habe“, erklärt Oliver Pocher vor diesem Hintergrund seine Absage zur Hochzeit, die, seiner Meinung nach, als Dauerwerbesendung gekennzeichnet werden müsste.

Oliver Pocher verurteilt Wendler-Verlobung: „Alles ein abgekartetes Spiel“

Alles inszeniert, fingiert und für Marketing durchgeplant, lautete der ernste Vorwurf des Entertainers. „Habt ihr dann eure 35 Fans, die ihr überhaupt noch habt, dann auch dementsprechend verarscht? Das ist ja gar nicht so spontan und mit Liebe, wie ich immer gedacht habe?“, fragt er rhetorisch, „das ist ja alles ein abgekartetes Spiel. Naja. Egal!“

Michael Wendler und Laura Müller vermarkten mit irrer Aktion die Verlobung - So viel kassieren sie von RTL

Update vom 23. April 2020: Ca. 30.000 Euro soll laut Bild.de-Informationen der Verlobungsring gekostet haben, den Michael Wendler seiner 19-jährigen Freundin Laura Müller kürzlich angesteckt hat. Stolz präsentierte die frisch Verlobte das 1,5-Karat Prachtstück auf Instagram:

Die Fans schienen begeistert von dem Verlobungsring: „Was ein traumhafter Ring. Wow“, kommentierte eine Nutzerin und erntete über 200 Likes für den Kommentar. „War bestimmt billig“, schrieb eine andere Nutzerin. Nun ja, für die meisten sind 30.000 Euro wohl eher unbezahlbar. Ob sich Michael Wendler und seine Laura aus diesem Grund zu einer ziemlich außergewöhnlichen Marketing-Aktion haben hinreißen lassen?

Michael Wendler und Laura Müller: Ihren Verlobungsring kann man jetzt nachkaufen

Denn die beiden haben ein Imitat des Rings aus Sterling Silver von einem Schmuckhersteller nachbauen lassen. Fans können also ein Stückchen Laura-Wendler-Liebe zu sich nach Hause holen! Am Mittwoch verkündete Laura in ihrer Instagram-Story: „Hallo ihr Süßen, endlich ist das Geheimnis um meinen Verlobungsring gelüftet worden.“ Michael Wendler habe ihr einfach den schönsten Ring geschenkt, den sie jemals gesehen habe. Und offenbar gibt es eine große Nachfrage nach dem Imitat des Verlobungsrings. Wie Laura Müller in ihrer Story postete, ist die Webseite des Schmuckherstellers zusammengebrochen.

Ob Michael Wendler den Ring für die Kooperation mit dem Schmuckhersteller geschenkt bekommen hat, ist nicht bekannt. Leisten könnte er sich das Schmuckstück aus Weißgold allemal. Denn laut Bild.de soll Michael Wendler, der gerade mit einem erschreckenden Foto aus dem Krankenhaus für Aufruhr sorgte, 750.000 Euro für die Rechte an der TV-Hochzeit von RTL bekommen.

Michael Wendler und Laura Müller haben sich verlobt - jetzt meldet sich seine Ex-Frau zu Wort

Update vom 22.04.2020: Nach der Verlobung von Michael Wendler (47) und seiner Laura Müller (19) haben sich schon viele Gratulanten zu Wort gemeldet - oft nicht ganz ohne Spott, wie zum Beispiel Ex-Erzfeind Oliver Pocher (siehe unsere Meldung unten).

Jetzt hat sich auch Michael Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg zur Verlobung geäußert. In einer Grußbotschaft, die auf RTL.de veröffentlicht wurde, wusch die 49-Jährige aber keineswegs dreckige Wäsche.

Diplomatisch, wie wir sie aus dem RTL-Dschungelcamp kennen, gratulierte Claudia Norberg dem frisch verlobten Paar: „Auch ich habe gerade die Information gelesen, dass Michael und Laura Müller sich verlobt haben. Ich wollte auf diesem Weg den beiden für die bevorstehende Hochzeit alles Gute wünschen und ganz ganz viel Glück.“ Auch persönlich habe sie auf Instagram gratuliert.

Update vom 22.04.2020: Nach Bekanntwerden der Verlobung von Michael Wendler und seiner Laura hat sich nun auch dessen einstiger Intimfeind Oli Pocher unter die Gratulanten gemischt. Doch so, wie es nach der Wendler-Liebes-Bombe bereits bösen Spott im Netz hagelte (s.unten), hat sich auch der Comedian erwartungsgemäß die ein oder andere Spitze nicht verkneifen können. So bezieht er sich in einem Post auf den großen Altersunterschied der beiden und schreibt: „DIE Verlobung des Jahres von meinem FREUND und seinem Adoptivkind Laura“. Trotz seiner Witzeleien möchte aber auch Oli seine Glückwünsche überbringen - nur geht das bei dem Komiker eben scheinbar nie ohne eine Prise Ironie oder Sarkasmus.

Böser Spott nach Liebes-Bombe um Michael Wendler und Laura Müller

Update vom 21. April 2020, 17.55 Uhr: Einen Tag nachdem bekannt wurde, dass sich Michael Wendler und Laura Müller verlobt haben, muss das Paar in den sozialen Medien ordentlich Spott über sich ergehen lassen. In den hämischen Fotos und Tweets geht es in der Regel um das unterschiedliche Alter der beiden: Der Wendler ist 47 Jahre alt, Laura zarte 19.

Auf Jodel hat ein Nutzer den Altersunterschied ebenfalls dazu genutzt, sich über die beiden lustig zu machen. Geteilt wurde ein Foto, das ein Baby mit einem Verlobungsring am Finger zeigt, welches offensichtlich Laura Müller darstellen soll.

Die App Jodel teilte einen Screenshot des Posts auf Facebook und Instagram* und schrieb dazu: „Der Moment, wenn die Hochzeitsfeier aus Jugendschutzgründen nur bis 22 Uhr geht.“

Des Weiteren schreiben die Jodel-Administratoren zudem: „Die Laura darf heute früher aus der Kita, sie heiratet.“

Wendler und Laura verlobt: Erste Details zur Liebes-Bombe

Update vom 21. April 2020, 15.33 Uhr: „Wir sind auf jeden Fall auf Go“, verkündet Michael Wendler, der derzeit eine Vorliebe für Anglizismen zu pflegen scheint. So hatte er unlängst ja bereits in einem etwas holprigen Englisch erklärt, dass seine Laura seinen Heiratsantrag angenommen habe (s. unten), schon folgen die nächsten Details zu dem Liebesspektakel des Jahres.

Langsam sickert nämlich ebenso durch, wo genau die Hochzeit stattfinden wird. Gegenüber RTL hatten Laura und Michael ja bereits klar gemacht, im kleinen Kreis in Amerika heiraten zu wollen. Die Bild-Zeitung konkretisiert diese Pläne nun und berichtet nach exklusiven Informationen, die Wendler-Heirat werde im Glücksspiel-Paradies Las Vegas stattfinden - da bleibt für die beiden Turteltauben dann wohl nur noch zu hoffen, dass der klassische Spruch „Glück im Spiel, Pech in der Liebe“ für sie nicht gilt.

Erstmeldung vom 20.04.2020:

Köln - „She say yes, she say yes, she say yes“ - in diesem - grammatikalisch nicht vollauf korrektem - Englisch gab Michael Wendler die Neuigkeiten um ihn und Laura Müller bekannt. Das Paar hat sich verlobt.

Offiziell: Michael Wendler und Laura Müller verlobt

In einem von RTL veröffentlichten Video lächeln die beiden Turteltäubchen in die Kamera. Der Wendler hält seine Laura dabei ganz fest im Arm und die 19-Jährige kreischt vor Freude und zeigt ganz stolz ihren Verlobungsring.

Der Schlager-Star schwärmt, er sei „der glücklichste Mann auf Erden“ und gibt seiner zukünftigen Gattin einen dicken Schmatzer auf die Wange.

Auch auf Instagram* hat das Paar die Verlobung publik gemacht. Auf einem Foto, dass die beiden veröffentlichten, ist zu erkennen, dass sich Michael Wendler offensichtlich große Mühe gemacht hat, seine Angebetete vom Ja-Wort zu überzeugen.

Michael Wendler und Laura Müller verlobt - Antrag während „Let's Dance“-Proben?

Der 47-Jährige hat seine Laura wohl über den Dächern Kölns gefragt, im Hintergrund ist der Kölner Dom zu sehen. Das deutet daraufhin, dass er den Antrag während der Proben zu „Let's Dance*“ gemacht hat, denn diese gehen in der Rheinmetropoloe über die Bühne. So oder so, romantisch ist es allemal. Der Platz an der frischen Luft ist mit Rosen und Kerzen ausgestattet.

Schon seit geraumer Zeit wird über die Verlobung der beiden spekuliert und dass das Paar demnächst heiraten möchte, war kein Geheimnis - im Gegenteil. Schon jetzt ist klar, dass die Hochzeit im Fernsehen begleitet wird. Bevor es nun aber zu eben dieser kommen könne, brauchte es einen Antrag - und den hat der Wendler nun geliefert.

Wendler-Verlobung offiziell: „Der hat irgendeine Überraschung für mich“

Dafür, dass der Antrag während„Let's Dance“* erfolgte, sprechen auch folgende Umstädne: Ende der Woche stand er seiner Laura bei den Proben zur Tanzshow nämlich nicht zur Seite, wie Laura verrät: „Der hat irgendeine Überraschung für mich. Keine Ahnung, was er plant“, zeigte sich Laura damals noch skeptisch. Nun ist klar: Die Verlobung ist perfekt.