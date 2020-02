Wenn zwei sich streiten, witzelt der Dritte: Michael Wendler und Oliver Pocher liegen ja schon länger miteinander im Klinsch. Nun hat sich auch Til Schweiger geäußert.

Michael Wendler und seine Laura Müller werden immer wieder Ziel verschiedenster Läster-Attacken.

Zuletzt hat vor allem Comedian Oliver Pocher gegen das Paar gestichelt

Nun mischt sich auch Til Schweiger in das ganze Hick-Hack ein.

Wer glaubt, Lästereien seien reine Frauensache, der braucht nur mal darauf zu schauen, was gerade im Netz vor sich geht, wenn von Michael Wendler die Rede ist. Dass der Schlagerstar wegen seines oftmals und in vielerlei Hinsicht provokanten Verhaltens öffentlich verhöhnt wird, ist ja eigentlich nichts Neues mehr. Nun muss er aber wieder ganz schön einstecken - und es sind auch einige Männer, die sich ihre Kommentare nicht verkneifen können. Nachdem es sich Oliver Pocher scheinbar zur Aufgabe gemacht hat, regelmäßig für spöttische Wendler-Parodien zu sorgen, hat sich nun auch Til Schweiger in Zwist der beiden gemischt.

So ging der Wendler-Pocher-Krieg los

Langsam wird es schwer, den Überblick zu behalten, so viel ist schon geschehen. Während manche vielleicht sagen würden, der Ursprung all der Häme liege schlicht weg an der Selbstvermarktung von Michael Wendler und seiner deutlich jüngeren Freundin Laura Müller, die übrigens gerade auch bei „Let‘s Dance“ zu sehen* ist, scheint der Streit mit Oliver Pocher seinen Anfang mit dessen Parodien auf den Schlagerstar zu nehmen. So hatte der Comedian regelmäßig Videos gepostet, in denen er den Sänger ordentlich aufs Korn nahm und sich somit auch gleich eine Strafanzeige eingehandelt.

Nicht nur Oliver-Pocher: Auch Til Schweiger scheint zu Späßen über den Wendler aufgelegt

Doch während Michael Wendler und Oliver Pocher ihren Klinsch schon seit Längerem in den sozialen Netzwerken austragen, hat sich nun auch der Dritte ins Gewühl gemischt. Die Rede ist von Til Schweiger, denn der Schauspieler hat sich auf Instagram ebenfalls in der Causa Wendler zu Wort gemeldet. Zuerst hatte der wegen seiner ebenfalls jüngeren, neuen Freundin noch Rückendeckung vom Wendler erhalten. „Lieber Til, Laura und ich wünschen dir alles Glück auf Erden. Liebe kennt kein Alter“, schrieb der einst noch in einer Insta-Story und auch Til Schweiger reagiert darauf mit einem Instagram-Post, der ihn mit einigen Freunden im Pool sitzend zeigt. Bei genauerem Hinsehen fällt allerdings auf: Per Fotoshop hat der Schauspieler den Schlagerstar ebenfalls hinzugefügt und zugleich markiert.

Til Schweiger weist Läster-Vorwürfe über den Wendler zurück

„Spontanbesuch auf Male - Liebe kennt kein Alter. Hinter uns sein Bruder“, schrieb Til einst zu seinem Pool-Post und fügte seinem Kommentar noch ein „#egal“ hinzu. Ob er damit möglicherweise aber auch ein bisschen sticheln wollte, statt reine Dankbarkeit zu zeigen? Schließlich hat sich der Hashtag innerhalb kurzer Zeit zu einer Art Anti-Wendler-Netztrend geworden. „Großartig, Til! Humor nenn ich das“, lachten dessen Follower zuerst noch über den Post, doch genau deshalb hieß es schnell, der Schauspieler wolle sich über den Musiker lustig machen. Diese Vorwürfe streitet der nun allerdings - standesgemäß wieder auf Instagram, wie man das heutzutage eben macht - vehement ab, obwohl er mit seinem Post gleichzeitig nochmal erneut Öl ins Feuer gießt und den Bogen zu Pocher spannt.

Wendler-Pocher-Klinsch: Til Schweiger mischt sich ein

„Ich mache mich nicht über den Wendler lustig, denn ich kenne ihn ja gar nicht persönlich“, rechtfertigt sich Til Schweiger und macht nochmal deutlich, er habe lediglich einen Spaß machen wollen. „Das war nicht fies, sondern lustig“, stellt er klar - und nutzt die Gelegenheit, um auch seine Meinung zu einem anderen Punkt loszuwerden: „Noch was: Kein Mensch hat verdient, dass sich Pocher über einen lustig macht! Niemand! Auch der Wendler nicht!“ So kann der „fiese Til“, wie er sich selbst ironischerweise nennt, offenbar gar nicht nachvollziehen, warum man die „unwitzigen ,Parodien‘“ des Comedians so feiern kann. Da bleibt nun eigentlich nur noch abzuwarten, ob der nicht auch gleich mit selbigen auf den Schweiger-Post reagiert. Eine andere Konsequenz des ganzen Hick-Hacks ist allerdings schon sicher, denn RTL plant eine TV-Sensation mit den beiden Streithähnen.