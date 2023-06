Neue Show: Harald Glööckler sucht im TV nach der großen Liebe

Harald Glööckler möchte offenbar wieder die große Liebe finden. In einer neuen RTL2-Doku-Soap versucht er nun sein Glück.

Köln - Nach dem Liebes-Aus mit Ehemann Dieter Schroth (74) nach 35 Jahren scheint Harald Glööckler (58) den großen Glauben an die Liebe nicht verloren zu haben. Der Designer wagt nun in einem neuen TV-Format erneut sein Glück. In „Herr Glööckler sucht das Glück“ bei RTL2 soll sich der Modeschöpfer so privat wie noch nie zeigen.

„Ich habe mir sehr genau überlegt, ob ich bereit bin, eine Doku-Soap zu machen, denn man hat immer jemanden um sich herum, der einen begleitet. Man muss bereit sein, diese Nähe zuzulassen und das war ich“, erzählt Harald Glööckler im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung.

Harald Glööckler ist in Flirt-Laune

Weiter schwärmt er von der Produktion der Sendung: „Wir haben wunderbare Folgen gedreht. Aufregend, spannend, sehr privat, sehr intim, auch mit Hollywood-Stars und in der Welt unterwegs.“

Nach der Trennung von Schroth habe Glööckler „eine große Veränderung begonnen“. Auch das könnten die Zuschauerinnen und Zuschauer demnach in der Sendung „mitgehen und erleben“. Glööckler beschreibt es als „die Verwirklichung meines neuen Lebens, oder wie aus der Raupe wieder ein Schmetterling wird“.

Ehe-Aus bei Harald Glööckler: Trennungsgerüchte gab es schon länger Schon nach seiner Dschungelcamp-Teilnahme 2022 soll es in der Ehe von Harald Glööckler gekriselt haben. Damals zog er gemeinsam mit seinem Hund Bily King nach Berlin. Dieter Schroth blieb in dem gemeinsamen Haus in der Pfalz. „Mein Mann und ich leben keineswegs getrennt, sondern ich gehe in der Hauptstadt unserem Business nach und mein Mann hat mit 73 Jahren das Recht in unserem Domizil auf dem Land seinen Lebensabend in Ruhe zu verbringen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen“, erklärte Harald Glööckler damals seinen Auszug. Er betonte auch: „Nach 35 Jahren ist man weitaus mehr als ein Liebespaar.“

Natürlich lerne man als Single auch neue Menschen kennen. „Man trifft sich zum Essen, man kann flirten und es könnte auch mehr entstehen. Denn wenn man wieder glücklich ist, hat man automatisch auch eine andere Ausstrahlung.“

Die Sendung kommt im Sommer 2023

Ein konkretes Ausstrahlungsdatum der sechs Folgen ist noch nicht bekannt. Laut RTLzwei kommt die Doku-Soap „Herr Glööckler sucht das Glück“ im Sommer 2023.

Harald Glööckler und Dieter Schroth haben sich 2015 das Jawort gegeben, 35 Jahre waren sie ein Paar. Im Februar 2023 gab Glööckler bekannt, die Lebenspartnerschaft aufheben lassen zu wollen. Ob er die große Liebe noch einmal finden wird, bleibt abzuwarten. Doch nicht nur im Privaten, sondern auch beruflich träumt er groß: Harald Glööckler will sogar Bundespräsident werden. Verwendete Quellen: Bild.de, RTL2