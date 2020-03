Oliver Pocher wettert trotz Corona-Erkrankung gegen Influencer: „So eine Hohlbirne“

Oliver Pocher wütet gegen Menschen, die den Ernst der Lage um Covid-19 nicht erkennen. Dann erhält seine Frau Amira ein postives Testergebnis - und jetzt auch er.

Oliver Pocher kritisiert auf Instagram die Fahrlässigkeit vieler Menschen .

kritisiert auf Instagram die . Wenige Stunden später steht fest: Frau Amira ist mit dem Coronavirus infiziert.

ist mit dem infiziert. Am Samstag verrät der Comedian das Ergebnis seines Corona-Tests: Er ist positiv.

Update vom 23.03.2020, 22.13 Uhr: Obwohl Oliver Pocher zuletzt ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurde (siehe unten), müssen sich seine Fans offensichtlich eher weniger Sorgen um seine Lunge, als viel mehr um sein Herz machen. So scheint der Comedian seine Covid-19-Erkrankung recht gut wegzustecken und auch „keine großen körperlichen Schwächen“ zu haben, wie er selbst bereits erklärte, doch ein anderes Thema lässt seinen Blutdruck gerade in die Höhe schnellen: Influencer. Nachdem er sich in den letzten Tagen ja bereits via Instagram über einige von ihnen ausgelassen hatte und weiter Attacken angekündigt (s.unten), hat er nun tatsächlich nachgelegt. So ist Oliver Pocher aktuell wieder fleißig dabei, heftig auszuteilen und sich dabei regelrecht in Rage zu reden.

Oliver Pocher rastet auf Instagram aus

„ICH RASTE AUS“, schreit einem Oliver Pocher im Kommentar zu einem seiner Anti-Influencer-Posts förmlich entgegen - und tut selbiges dann auch gleich in einer ganzen Reihe verschiedener Videos. Zwei seiner neuen Lieblings-Opfer sind dabei beispielsweise Jenny Frankhauser und die Harrisons. Während er sich zunächst über die neu erblondete Mähne ersterer noch mit den Worten „Wir haben f***ing Corona und du gehst noch zum Frisör - du bist so eine Hohlbirne“ echauffierte, erklärt er am Beispiel letzterer die „Hinterfotzigkeit“ von so genannten „Influencern und Content Creatorn“. Was Pocher unter anderem nämlich so gar nicht schmeckte ist deren „Doppelmoral,“ denn erst seien die beiden noch im Dubai-Urlaub gewesen, hätten dann sich dann aber für die Kampagne „Bleib zuhause“ eingesetzt. Was ihn darüber hinaus noch alles stört, erklärt Oliver Pocher an zahlreichen anderen Beispielen in weiteren, oftmals mehr als zehnminütigen, Instagram-Videos.

Oliver Pocher: Wann folgt die nächste Influencer-Attacke?

Wie es scheint, hat sich der Comedian zum Thema Influencer gerade so richtig ausgetobt - doch vermutlich ist das nur der Anfang: „Ich darf doch einfach den Spiegel weiter euch vorhalten“, rechtfertigt die Ulknudel sein Tun gegenüber seinen Kritikern. So erklärt er, er mache das Ganze nicht, um damit selbst seinen Bekanntheitsgrad zu steigern, sondern einfach für sich, „aus Spaß an der Freud“. Wenn dem so ist, darf man wohl gespannt sein, was in den nächsten Tagen noch so alles kommt - sofern Pochers Nerven das aushalten.

Oliver Pocher fortan auch in der RTL-“Quarantäne-WG“ zu sehen

Eine andere Plattform als Instagram, um sich über die Themen der Zeit, vor allem mit Blick auf das Coronavirus, auszulassen, hat Oliver Pocher gerade von RTL bekommen. Ab sofort wird er dort nämlich mit Günther Jauch und Thomas Gottschalk in der neuen „Quarantäne-WG“ zu sehen sein.

Oliver Pocher mit Coronavirus infiziert - Comedian kündigt neue Attacken auf Instagram an

Update vom 21. März: Am vergangenen Donnerstag informierten Oliver Pocher und seine Frau via Instagram ihre Fans, dass sich Amira mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert hat. Das Paar befindet sich seitdem in Quarantäne. Doch jetzt ist es noch schlimmer gekommen.

Der Comedian wandte sich am Samstag in einem weiteren Video an die Anhänger und überbrachte die Nachricht, dass auch er positiv getestet wurde. „Ich habe heute Morgen mein Corona-Testergebnis bekommen, und auch ich bin positiv auf Corona getestet. Das war mir eigentlich mehr oder weniger klar, aber jetzt weiß ich es schwarz auf weiß“, sagte Oliver Pocher, der zuvor Johannes Haller als „König des Schwachsinns“ bezeichnete.

Der 42-Jährige kündigte an, dass er mindestens bis Anfang April in Quarantäne bleiben müsse. Zu seinem Befinden sagte er, dass er zwar ein „bisschen trockenen Husten“, ansonsten aber „keine großen körperlichen Schwächen“ habe.

Oliver Pocher hat Corona: Comedian kündigt weitere Instagram-Attacken an

Anschließend erneuerte er noch einmal seinen Appell: „Bitte, bleibt einfach zuhause. Es ist doch wirklich nicht so schwer.“ Gejammer der Menschen, die nicht wüssten, was sie machen sollen, ließ er nicht gelten. „Das hieß früher Hausarrest. Da ist man zu Hause geblieben, da hatte man nix, kein Gameboy, kein iPad, keine Playstation, keine 20 Fernsehsender. Wir hatten ARD und ZDF, das Nachmittagsprogramm ging erst um 14 Uhr los und da waren wir froh, wenn Heidi gelaufen ist“, sagte Pocher. Wie der Comedian richtete auch Boris Becker eindringliche Worte an seine Mitmenschen.

Zum Abschluss versprach er weitere Attacken bei Instagram: „Keine Angst, ihr Influencer, ich mache weiter. Nur, weil ich Corona habe, hört‘s nicht auf.“

Da Amira und Oliver infiziert sind, bleibt zu hoffen, dass das Baby der beiden, das im November auf die Welt kam, gesund bleibt.

Update vom 20. März: Nachdem Oliver Pocher und Ehefrau Amira am Donnerstag über die Infizierung mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 erzählt hatten, äußerte sich kurz darauf auch Pochers „Intimfeind“ Michael Wendler - und das mit einer netten Geste. „Der Wendler“ wünschte dem frischgebackenen Elternpaar „gute Besserung“ und schickte gleich ein paar Herzchen hinterher.

Nachdem Oli Pocher es neuerdings eher auf Instagram-Influencer abgesehen hat, die ungefiltert ihre Werbebotschaften in die Welt entsenden, und nicht mehr auf den Wendler, scheint die Rivalität der beiden TV-Entertainer endgültig beigelegt zu sein. Schließlich kam es kürzlich bereits zum ultimativen Aufeinandertreffen im direkten Duell und das live im TV*.

Weitere deutsche Promis wie Lilly Becker, TV-Moderatorin Laura Wontorra oder Model Rebecca Mir wünschten Pocher und seiner Familie gute Besserung.

Oliver Pocher erzürnt über „sensationelle Corona-Nummer“

Ursprungsartikel: Die Coronavirus-Krise hat das Land im Griff und kaum ein Mensch dürfte von den Auswirkungen der grassierenden Lungenkrankheit Covid-19 nicht betroffen sein. Eine Ausgangssperre - wie in manch anderen Ländern - wurde in Deutschland noch nicht verhängt und so verbringen viele Personen ihre Zeit so, als würde sie die Gefährdung nicht im Geringsten tangieren.

Am Mittwoch postete Oliver Pocher eine Instagram-Story, in der er den Wahnsinn schilderte, der ihm beim Spaziergang mit seinem wenigen Monate alten Nachwuchs begegnete: "Ich finde das einfach sensationell, wie diese Corona-Nummer und diese ganzen Ansagen so unfassbar gut umgesetzt werden.“ Sarkatisch übt der 42-Jährige Kritik an jenen Menschen, die trotz der dringend angeratenen Einschränkung von sozialen Kontakten nebeneinander sitzen und miteinander reden, als gäbe es die Gefahr einer Ansteckung überhaupt nicht. Auch viele Spielplätze sind voll mit Kindern, die sich der aktuellen Lage gar nicht bewusst sein können.

+ Oliver Pocher und Ehefrau Amira sind an Covid-19 erkrankt. Vom Wendler gibt es aufmunternde Worte. © Rolf Vennenbernd/dpa

Für Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder bereits drastische Maßnahmen angekündigt*, sollten sich weiterhin viele Menschen nicht freiwillig beschränken.

Vermeidung von Körperkontakt oder Abstand halten? Wie man derzeit immer wieder vor Augen geführt bekommt, scheint das für einen Großteil der Bevölkerung ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Comedian Oli Pocher sagt: „Die Leute haben es nicht ganz verstanden. Ich bin jetzt hier alleine unterwegs, mit Kind, eine kurze Runde drehen mit Abstand", erläutert der TV-Star, der kurz an die frische Luft wollte. Der Unterschied: Für sich alleine bleiben ist völlig in Ordnung verhindert werden soll der Kontakt mit anderen Menschen.

"Hier saßen bis eben noch drei ältere Menschen direkt nebeneinander", erzählt Pocher, auch die Veranwortungslosigkeit vieler Eltern bringt den vierfachen Vater auf die Palme: "Aber richtig geil finde ich den Spielplatz. Ich hab' den Spielplatz selten so voll gesehen wie gerade. Die Leute kapieren das Prinzip." Auch „Terminator“ Arnold Schwarzenegger richtet sich mit einer Ansage bezüglich Coronavirus an seine Fans.

Coronavirus-Verdacht bei Oliver Pocher: TV-Ehepaar mit dringendem Appell

Dass es trotz Vorsichtsmaßnahmen schon „zu spät“ sein kann, zeigt sich jedoch schon kurze Zeit später: Denn am Donnerstagfrüh wenden sich Oliver Pocher, der in der Corona-Krise den König des Schwachsinns benannte, und Ehefrau Amira mit einem weiteren Video in den sozialen Netzwerken an die Öffentlichkeit: Amira Pocher leidet nun selbst an der Lungenkrankheit Covid-19. Das Pärchen schildert seinen Fans, wie es dazu gekommen sein könnte und dass man sich aufgrunddessen nun zwei Wochen in Quarantäne begeben wird:

Oliver Pocher und Amira erzählen, wo sie im Ausland weilten und ob es Sinn ergibt, darüber zu rätseln, wo man sich das Coronavirus Sars-CoV-2 aufgeschnappt hat. „Bis zu 70 Prozent der Menschen soll das Virus ja erwischen, dich hat es schonmal sicher erwischt. Ich gehe davon aus, dass es mich auch erwischt hat“, schildert Pocher. Seine bessere Hälfte erzählt dann noch von den Symptomen und so könnte mancher, der das Video sieht sich vielleicht genötigt sehen, selbst einen Test zu beantragen.

Nach seiner Infektion mit dem Coronavirus wird Pocher in der neuen RTL-Show „Coronavirus-Quarantäne-WG“ gemeinsam mit drei Top-Entertainern täglich auf Sendung gehen.

Oli Pocher, der im Gesicht immer noch von seinem schweren Zwischenfall bei einem TV-Dreh gezeichnet ist und Amira appellieren daher an ihre Follower: „Bleibt bitte zu Hause“.

