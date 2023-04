„An Peinlichkeit kaum zu überbieten“: ZDF-Zuschauer zerreißen „Die Show der Shows“

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Die größten ZDF-Klassiker in einer Show. Dazu hochkarätige Gäste. Was kann da nur schiefgehen? Wenn es nach den TV-Zuschauern geht, so einiges.

Köln – Das ZDF wird 60 Jahre alt. Um das zu feiern, packt der Sender die größten TV-Kracher der letzten sechs Jahrzehnte und vereint sie in einer großen Samstagabendshow. Als Kirschen auf dem ZDF-Geburtstagskuchen standen auch noch echte Show-Größen auf der Gästeliste. Trotzdem hatten die TV-Zuschauer nicht besonders viel Spaß auf der Party.

Neues Show-Konzept zum Geburtstag: ZDF kombiniert die größten TV-Shows miteinander

In Erinnerungen schwelgen und Highlight-Clips zeigen? Nein! Zum 60. Geburtstag hatte sich das ZDF etwas ganz Besonderes ausgedacht und kombinierte „Der große Preis“, „Dalli Dalli“, „‚1, 2 oder 3“, die ZDF-Hitparade und „Wetten, dass..?“. Das Ergebnis dieser Idee war „Die Show der Shows“. Doch was wäre dieses Show-Highlight ohne die passenden Star-Gäste?

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Und so machte Christoph Maria Herbst im Leo-Anzug einen auf Thomas Gottschalk, während Thomas Gottschalk selbst zum Wett-Kandidaten wurde. Andrea Kiewel war für kurze Zeit der Kapitän des ZDF-Traumschiffs, Lutz van der Horst und No-Angels-Star Lucy Diakovska mimen das neue Schlager-Traumpaar und Giovanni Zarrella stellt sein Wissen beim lustigen Zahlen-Hopsen unter Beweis. Trotzdem hatten die ZDF-Zuschauer wenig Spaß. Im Netz häufen sich schnell die negativen Kommentare aufgebrachter Fans.

Schon gewusst? Das sind die Namen der Mainzelmännchen Laut Erfinder Wolf Gerlach entstand der Name „Mainzelmännchen“ Ende 1962 ursprünglich als Spitzname für die Mitarbeiter des ZDF, die in den Studios in Berlin fleißig auf den Sendestart im April 1963 hinarbeiteten. Heute sind sie die Maskottchen des ZDF und heißen: Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen.

„An Peinlichkeit kaum zu überbieten“: ZDF-Zuschauer zerreißen „Die Show der Shows“

„An Peinlichkeit kaum zu überbieten“ oder „Diese Show ist 60 Jahre ZDF nicht würdig“ heißt es auf Facebook. Ein ähnliches Bild auf Twitter. „Ich dachte, #DieShowderShows würde den Glamour der guten alten ZDF-Shows zurückbringen. Stattdessen ist es offenbar ein 150-minütiger Aprilscherz“, so ein aufgebrachter Fan. „Was ist das? Ich bin ratlos. Ist das ein schlechter Aprilscherz!? Oder soll das Satire sein?“, fragt ein anderer TV-Zuschauer. „So, mir reicht es jetzt. Ich schalt um. Das ist ja wohl der größte Rotz, der seit langem gesendet wurde ...“, lautet das vernichtende Urteil einer anderen Userin.

Die größten ZDF-Klassiker in einer Show. Dazu hochkarätige Gäste. Was kann da nur schiefgehen? Wenn es nach den TV-Zuschauern geht, so einiges. (Fotomontage) © Screenshot ZDF/Die Show der Shows

Während das ZDF Geburtstag feierte, kämpften bei RTL die zehn besten DSDS-Kandidaten zeitgleich um einen Platz in der zweiten Liveshow. Dieter Bohlen sorgte dabei zwar für eine riesengroße Sensation, das Quoten-Duell verlor er dennoch haushoch. Verwendete Quellen: ZDF/Die Show der Shows, Facebook, Twitter