Pietro Lombardi verwundert über Fan-Fragen – Hat er einen Kinosaal gemietet?

Der Sänger Pietro Lombardi im Jahr 2019. © Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Pietro Lombardi ist seit Kurzem mit Laura Maria Rypa verlobt. Das Paar erwartet Nachwuchs. Lesen Sie hier, wieso Pietros letzter Kinobesuch bei den Fans für Spekulationen sorgt:

In ihrem Podcast „Laura und Pietro – ON OFF“ geben der DSDS-Star und seine Verlobte viele private Einblicke in ihr Leben. Der Name des Podcasts kommt nicht von ungefähr: Im Juni bestätigte Pietro Lombardi, dass er wieder mit der Influencerin Laura Maria Rypa zusammen ist.

MANNHEIM24 verrät, warum Pietro Lombardis und Lauras Maria Rypas Kinobesuch für Aufregung bei den Fans sorgt.

Treu, wie Pietros Fans eben sind, verpassen sie keine Instagram-Story des DSDS-Stars und wollen wissen, wie es dem 30-Jährigen geht. So verfolgen sie auch den Kinobesuch der werdenden Eltern. (sik)