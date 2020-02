„Bergdoktor“-Star Ronja Forcher sendet Foto im Wow-Outfit - aber warum von diesem heiklen Ort?!

Wow, was für ein Foto! „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher zeigt sich im roten Kleid. Aber musste diese Kulisse wirklich sein?

Ronja Forcher spielt die Lilli Gruber im „Bergdoktor“.

spielt die im „Bergdoktor“. Die 22-Jährige ist auch bei Instagram aktiv.

aktiv. Jetzt überraschte sie dort mit einem Wow-Foto aus einer Toilette.

Update vom 29. Februar 2020: Ronja Forcher feiert das Staffelfinale vom „Bergdoktor“ mit einem Instagram-Posting. „Staffelfinale, Baby!... zumindest fast? Ein dicker KUSS für euch. Danke für diese tollen Folgen. Ich hoffe ihr hattet so viel Vergnügen beim schauen wie wir beim machen. See you soon! Love you!“, schreibt sie ihren Fans. Dazu zeigt sie sich im roten Wow-Kleid top geschniegelt. Ein Traum-Anblick. Wenn man nicht auf die Kulisse schaut.

Denn offenbar entstand das Foto in einer Toilette. Nach Hotelzimmer schaut es auch nicht gerade aus, dafür ist es wohl zu groß. Insofern grüßt Ronja Forcher vermutlich von einem öffentlichen Klo. Ein Follower glaubt sogar, den genauen Ort zu kennen. „Ist das die Toilette vom Waldorf Astoria? Bin da auch gerade. Aber für Herren!“

Den Fans gefällt‘s dennoch. Serie UND Foto. Sie schwärmen von der „Bergdoktor“-Reihe und von Forcher. „Wow“, „Du siehst toll aus“ und „Beauty queen“.

Viele weisen auch darauf hin, dass Ronja Forcher ein bisschen früh dran ist. „Staffelfinale ist erst nächste Woche.“

Wussten Sie, dass Ronja Forcher sich auch schon oben ohne gezeigt hat?

Update vom 19. Oktober 2019: Hans Sigl kann nicht nur schauspielern, sondern auch fotografieren! Der „Bergdoktor“ hat offenbar ein Foto seiner Serientochter Ronja Forcher (die in der Reihe Lilli Gruber spielt) aufgenommen, das bei Instagram für Furore sorgt. Es ist eine Nahaufnahme der schönen 23-Jährigen, bei der die stark geschminkten Augen stark im Vordergrund stehen. „(c) @sigl_hans“, steht dabei.

„Wahnsinns Augen....wunderschön“, schreibt ein Follower. „Diese Augen... Wahnsinn“ ein weiterer. „Der Hammer diese Frau“ ein weiterer. „Endlich kann man es mal sagen. Man hast du große Augen“, witzelt eine Followerin. Und ein Nutzer fühlt sich zu einem seltsamen Vergleich bemüßigt. „Deine Augen, wie von so einer wunderschönen Babygiraffe.“

Ein Kommentar freut Ronja Forcher ganz besonders: Ein schlichtes „Wow“ mit zwei Herzchen-Emojis schrieb ein gewisser Felix Briegel. Dabei handelt es sich um ihren Freund persönlich. „Es ist so ein besonderer Moment für mich wenn du meine Bilder kommentierst #feelingblessed #thankful“, reagiert Ronja Forcher auf seinen Kommentar. Hach!

„Bergdoktor“-Star Ronja Forcher im roten Wow-Bikini auf dem Wasser

Update vom 14. August 2019: Der Lieblingsplatz von „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher (23) scheint momentan das Wasser zu sein. Wie anders ist es zu erklären, dass sie schon wieder ein See-Foto von sich postete? Es war die Vorankündigung für ihr Gastspiel beim „ZDF-Fernsehgarten“ am Sonntag. Doch daran denken bei dem atemberaubenden Bikini-Bild, das vor Lebenslust nur so sprüht, nicht alle Fans.

Viele können nicht die Blicke von ihr lassen. „Was für ein schönes Foto, liebe Ronja!“, heißt es. „Ronja , du bist eine wunderschöne, tolle junge Frau, bin begeistert von dir“, „Fesche junge Frau, tolles Bild “ und „Eine Nixe. Klasse“ ebenso.

„Sexy Ronja“ und „Beyond sexy“, schreiben weitere ihrer Follower. Die begeisterte Ronja Forcher vor wenigen Monaten bekanntlich auch mit einem Oben-ohne-Foto bei Instagram.

Update vom 27. Juli 2019: Ronja Forcher scheint derzeit viel Spaß daran zu haben, sich unters „normale“ Volk zu mischen und davon Fotos bei Instagram zu teilen. Wobei auf ihrem neuen Bild wenige Menschen sie direkt umgeben haben - sondern vor allem: Wasser!

Die Star-Schauspielerin aus „Der Bergdoktor“ machte auf einem Stand-Up-Paddling-Board akrobatische Verrenkungen. „Ich weiß nicht wohin der Weg mich führt, aber ich genieße jeden Schritt“, schreibt sie dazu.

Was da wohl die Badegäste oder die Menschen am Ufer gedacht haben mögen? Und ob sie Ronja Forcher erkannt haben? Sie zeigt sich jedenfalls wie eine normale Touristin, die vor traumhafter Alpen-Kulisse auf dem See mal was ausprobiert.

Ihre Follower sind aus dem Häuschen. „Einfach nur schön“, „Beautiful“, „Perfekte Figur“ und „Wow! Will sagen: präzise Körpergeometrie!“ lauten nur einige der vielen Positiv-Reaktionen bei Instagram.

In ihre Story packte Ronja Forcher weitere Fotos:

Unser Artikel vom 23. Juli 2019:

Innsbruck - Seit einigen Monaten ist die Zeit der Funkstille vorbei bei Ronja Forcher. Die beliebte TV-Schauspielerin, die in der Serie „Der Bergdoktor“ die Tochter Lilli Gruber mimt, hatte lange, lange Zeit nichts bei Instagram gepostet. Doch dort hat sie ihre Aktivitäten seit Mitte April wieder aufgenommen.

Ronja Forcher schlendert entspannt durch Innsbruck

Ein Foto zog nun Mitte Juli die Blicke der Ronja-Forcher-Fans auf sich. Die 23-Jährige scheint gaaaaaanz entspannt durch eine Fußgängerzone zu schlendern, schaut dabei nicht in die Kamera, sondern eher gedankenverloren auf ihre Hände. Diverse Passanten drehen ihr den Rücken zu, keiner scheint sie zu bemerken.

Wohl aber glauben ihre Instagram-Follower, den Ort des Geschehens erkannt zu haben: „Uff Innsbruck“, schreibt eine Anhängerin, „wohne dort“. Ein anderer Fan schreibt: „Innsbruck Goldenes Dachl, da hab ich mein erstes Dirndl gekauft, ein Traum in Rosa.“ Und auch diese Followerin erkennt die Szenerie: „Das Goldene Dacherl in Innsbruck. Da war ich auch schon. Letztes Jahr. Innsbruck ist eine tolle Stadt. Überhaupt ist Tirol zum Verlieben.“

Ein anderer Fan ärgert sich, dass er nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort war: „Schönes Foto, machen gerade Urlaub am Wilden Kaiser, und verpassen euch immer (SELFIE). “ Urlaub in dem österreichischen Dorf Hallstatt machen mittlerweile fast eine Million Menschen jährlich. Damit soll jetzt Schluss sein.

Ronja Forcher: Schuhe in Innsbruck werden Blickfang

Nicht nur die schöne Kulisse der Tiroler Stadt zieht die Blicke auf sich - sondern vor allem sind‘s Ronja Forchers Schuhe. Weiße Treter mit pink- und rosafarbenen Akzenten. „Mit solchen Schuhen darf man dort nicht rein, Haus bricht sonst zusammen“, scherzt ein Fan. „Die Schuhe gibt es noch“ und „Sehr schöne Schuhe!“, lauten weitere Reaktionen.

Ronja Forcher unterstützt Behindertenaktivistin Marianne Hengl

Anlass für das Foto war aber nicht etwa, dass Ronja Forcher ihre „Latschen“ zeigen wollte. Sie schreibt etwas kryptisch dazu: „Gestern war der Beginn von einem lang ersehnten Herzenswunsch... danke dafür @mariannehengl #dreamsdocometrue.“ Besagte Marianne Hengl ist eine bekannte Behindertenaktivistin aus Österreich und Buchautorin. Sie engagiert sich in der Organisation „RollOn Austria – „Wir sind behindert“, die auch für Ronja Forcher eine Herzensangelegenheit ist.

