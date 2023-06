RTL sägt Laura Wontorra erst ab – und vollzieht wegen TV-Flop eine Kehrtwende

Von: Lisa Siegle

Die RTL-Show „Jetzt knallt‘s“ stand ein knappes Jahr nach der Aufzeichnung immer noch nicht im TV-Programm. Jetzt stehen die ersten TV-Termine fest.

Update, Sonntag (25. Juni), 11.48 Uhr: Köln – Jetzt also doch. Nachdem die Gameshow „Jetzt knallts“ mit Laura Wontorra knapp ein Jahr in der Versenkung verschwunden war, strahlt RTL die Sendung jetzt doch aus. Die ersten beiden Folgen laufen am 3. Juli und am 10. Juli, jeweils um 20.15 Uhr. Überraschend: Dafür wird „The Wheel“ rausgeworfen, was RTL vor wenigen Tagen als Ersatz für eine Sendung von Chris Tall ins Programm genommen hat.

Erstmeldung, Donnerstag (20. April), 11.57 Uhr: „Das neue RTL-Highlight „Jetzt knallt’s!“ ist eine Gameshow mit dem ultimativen Wow-Faktor“, so kündigte RTL im vergangenen Sommer die Aufzeichnung einer neuen Spielshow an. Jetzt steht die Sendung offenbar vor dem Aus.

RTL-Sendung verschwunden – Spielshow „Jetzt knallt‘s“ steht auf der Kippe

Die RTL-Spielshow „Jetzt knallt‘s“ steht seit knapp einem Jahr in den Startlöchern – im vergangenen Juli wurden fünf Folgen der als Primetime-Show angedachten Sendung in Köln gedreht. Doch ausgestrahlt wird die Sendung, die von RTL-Moderatorin Laura Wontorra präsentiert wurde, bislang nicht.

Auf Nachfrage von DWDL.de bestätigte eine Sendersprecherin von RTL, dass die Sendung – ähnlich wie die bei der Serie „Der Schiffsdoktor“ – „bis auf Weiteres“ nicht im TV-Programm eingeplant sei.

Besonders bitter: Bei den Spielen scheute man bei RTL offenbar keine Kosten und Mühen. In einer ersten Ankündigung gab RTL an, dass „visuell hochwertige und völlig unberechenbare Spiele“ geplant seien, bei denen sollte „es krachen, explodieren und reißen, was das Zeug hält.“

RTL hält neue Spielshow mit Laura Wontorra unter Verschluss – „Jetzt knallt‘s“ wird nicht gesendet

Die Sendung „Jetzt knallt‘s“ ist angelehnt an die britische Version der Gameshow „Breaking Point“. Die prominenten Kandidaten wissen darin nie, „wann genau der sogenannte Breaking Point in jeder Challenge eintritt, müssen aber so nah wie möglich an ihn herankommen. Wer den spielentscheidenden „Jetzt knallt’s-Moment“ überschreitet, verliert.“

RTL versprach seinen Zuschauern „Spaß, Nervenkitzel und überraschende Knalleffekte am laufenden Band“ und endlich eine Show, bei der es „nicht auf Wissen oder Physis ankommt, sondern auf Intuition und Bauchgefühl“ – und lässt die Zuschauer jetzt auf dem Trockenen sitzen (mehr TV-News auf RUHR24 lesen).

Laura Wontorra hat die RTL-Sendung „Jetzt knallt‘s“ moderiert. © Chai v.d. Laage/Imago, Christoph Hardt/Imago, Collage: RUHR24

Grund für die verschollene Sendung könnte nach DWDL-Information möglicherweise der Führungswechsel an der Spitze von RTL sein. Immerhin: Auf zwei internationalen Medienmessen, beim BBC Showcase und der MIPTV, wurde die deutsche Ausgabe des britischen „Breaking Points“ bereits vorgestellt. Ganz die Hoffnung verlieren müssen RTL-Fans also noch nicht.