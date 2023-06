„Sommerhaus der Stars“-Fans können für 80 Euro im Bauernhof in NRW schlafen

Das „Sommerhaus der Stars“ auf RTL ist nicht unbedingt für Urlaub und Entspannung bekannt. Wer mag, kann den Original-Bauernhof aber wirklich mieten.

Dortmund – Urlaub auf dem Bauernhof: Ein Klassiker mit Kindern, aber auch für die meisten Erwachsenen wohl spaßig. Vorausgesetzt, man muss nicht gegen andere um ein hohes Preisgeld kämpfen, wie im „Sommerhaus der Stars“. Die RTL-Show wird seit einigen Jahren mitten in NRW gedreht. Und Zuschauer können in der Original-Kulisse Urlaub machen.

„Sommerhaus der Stars“ auf RTL: Bauernhof steht wirklich in NRW

Denn hinter dem rustikalen Landhaus aus der TV-Show verbirgt sich nicht etwa ein Studio-Set von RTL, sondern der reale Bauernhof Barlo in Bocholt. Und dieser vermietet sein Ferienhaus auch an andere Gäste, wenn nicht gerade „Das Sommerhaus der Stars“ vor Ort gedreht wird.

In der TV-Show wohnen mehrere Promi-Paare in der Unterkunft und müssen entweder Spiele gewinnen oder bei den Nominierungen gut taktieren, um die Chance auf das Preisgeld von meist 50.000 Euro zu erhöhen. Nicht selten kommt es dabei fast wie von selbst zu Intrigen oder Beziehungskrisen. In der vergangenen Staffel sorgte etwa “Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer für Aufsehen.

Urlaub wie im „Sommerhaus der Stars“: RTL-Kulisse zu vermieten

Im privaten Urlaub auf dem Bauernhof liegt der Fokus aber wohl eher auf Erholung. „Nach einem Tag beim Wandern, Angeln oder Radfahren können Sie im Garten oder in der Gemeinschaftslounge entspannen“, schlägt der Anbieter und Besitzer Friedrich Rump in seinem Inserat vor. Frühstück können Besucher ebenfalls dazu buchen.



Bei den zugehörigen Bildern fällt aber auf: Die Details unterscheiden sich deutlich von dem Eindruck, den die RTL-Show vermittelt. So sind statt engen Hochbetten durchaus komfortabel wirkende Doppelbetten zu sehen. Auch einige gewöhnungsbedürftige Deko fehlt auf den Bildern: Von präparierten Tier-Trophäen oder staubigen Puppen ist nichts zu erkennen.

Urlaub wie im „Sommerhaus der Stars“ ist ab 80 Euro pro Nacht möglich. © RTL/HMB-Media/Imago; Collage: RUHR24

Im Außenbereich fehlt außerdem der Pool mit Holzverkleidung. Er wird auch nicht im Inserat unter „Ausstattung“ aufgeführt. RTL verändert die Unterkunft offenbar nach den eigenen Vorstellungen, wie Rump bereits 2020 gegenüber reisereporter.de enthüllte. Der Sender mietet die Kulisse für den Dreh immer für zwei Monate (mehr TV-News bei RUHR 24 lesen).

„Sommerhaus der Stars“ für den Urlaub buchen – für RTL ein Schnäppchen

Der Ausflug in die Original-Kulisse der TV-Show kostet laut Recherchen von RUHR24 rund 80 Euro pro Nacht. Für RTL könnte der Bauernhof also ein richtiges Schnäppchen sein, wenn man das Set mit den üppigen Villen von Shows wie „Temptation Island“ oder „Prominent getrennt“ vergleicht.

Wie viel RTL wirklich für die Miete des Bauernhof Barlo zahlt, lässt sich anhand des Inserats auf Airbnb oder booking.com aber kaum einschätzen. Denn eine Anzahl von mehr als 10 Personen ist offiziell gar nicht buchbar. Außerdem mietet RTL zusätzlich noch eine Reithalle auf dem Hof, um die Spiele auszutragen.