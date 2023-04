„Vorsichtig sein“: „Let‘s Dance“-Profi Christian Polanc kritisiert Mega-Lob für Anna Ermakova

Von: Lisa Klugmayer

Auch in Folge sieben bekommt Anna Ermakova wieder 30 Punkte von der „Let‘s Dance“-Jury. Doch das überschwängliche Lob sorgt bei Profitänzer Christian Polanc für schlechte Laune.

Köln – Seit Show eins gilt Anna Ermakova (23) als große Favoritin. Auch am vergangenen Freitag (14.03.2023) stand sie mit unglaublichen 30 Punkten wieder ganz oben auf der „Let‘s Dance“-Punktetafel. Für Joachim Llambi (58) war Annas langsamer Walzer „Weltklasse“ und um Klassen besser als alle Tänze, die er in der britischen oder amerikanischen Version je gesehen hat. Doch genau dieses Mega-Lob sorgt für „Let‘s Dance“-Profitänzer Christian Polanc (44) für Frust.

Sind die Jurytänze unfair? „Let‘s Dance“-Profi Christian Polanc prangert Punktevergabe an

Wie immer lässt Christian Polanc in seinem #CoffeeTalk die vergangene „Let‘s Dance“-Folge Revue passieren. Dabei hat er diesmal einiges zu meckern. So sei die Punkteverteilung für die Teamtänze nicht ganz fair. Immerhin sei hier die Einteilung sehr entscheidend und darauf haben die Profis keinen Einfluss.

Aber auch mit dem überschwänglichen Lob für Anna Ermakova hat Christian Polanc so seine Probleme. „Die Bewertungen sind für mich immer in Relation zu dem aktuellen Geschehen in der Show und in der Staffel zu sehen“, so der „Let‘s Dance“-Profi. Es tue immer gut, das zu bewerten, was man gerade vor sich hat und nicht das, was vielleicht schon gewesen ist, meint er.

Schon gewusst? RTL versuchte sich an „Let‘s Dance“-Ableger mit Kindern 2021 bekamen auch die Kleinen bei RTL die Chance, übers Tanzparkett zu fegen: Im Mai 2021 gingen vier Folgen von „Let’s Dance – Kids“ an den Start, die in Sachen Besetzung durchaus mit dem Original mithalten konnten. Die Moderation übernahmen wie in der Hauptsendung Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, auch die Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González war mit an Bord. Ins Fernsehen schaffte es die Sendung allerdings nicht. Sie lief auf RTLs Streamingplattform RTL+ (damals TVNow).

„Vorsichtig sein“: „Lets Dance“-Profi Christian Polanc kritisiert Mega-Lob für Anna Ermakova

Dass Motsi Mabuse (42), Jorge González (55) und Joachim Llambi sie immer wieder mit anderen Tänzerinnen aus vergangenen Staffeln oder sogar internationalen Ablegern der Show vergleichen, versteht Christian Polanc nicht. „Wem bringt das was?“, fragt er. „Ich denke, man muss da mit so Superlativen ein bisschen vorsichtig sein“, gibt er schlussendlich noch zu bedenken. Ob die „Let‘s Dance“-Jury sich die Kritik zu Herzen nimmt? Das erfahren Fans spätestens am Freitag.

Verwendete Quellen: RTL/Let's Dance Folge 7 vom 14.03.2023 & Instagram/christianpolanc