Frank Rosin geht feiern und sorgt dann für Polizeieinsatz in Nobel-Club

In seinen Koch-Shows fliegen schon mal die Fetzen - doch schlug Frank Rosin jetzt beim Feiern über die Stränge? Offenbar gab es einen Polizeieinsatz wegen des Star-Kochs.

Wirbel um Star-Koch Frank Rosin : Der 53-Jährige soll für einen Polizeieinsatz gesorgt haben.

: Der 53-Jährige soll für einen Polizeieinsatz gesorgt haben. Angeblich flog er aus einem Nobel-Club in Düsseldorf.

in Düsseldorf. Grund soll eine Auseinandersetzung mit einer Frau gewesen sein.

Star-Koch Frank Rosin sorgt für Aufregung - diesmal aber nicht in einer seiner zahlreichen TV-Shows wie„Rosins Restaurants“, in denen er für sein Temperament am Kochtopf bekannt ist. Er soll Mitte Januar aus dem Düsseldorfer Nobel-Club „Sir Walter“ geflogen sein. Doch nicht nur das: Seinetwegen musste angeblich die Polizei anrücken! Das berichtet Bild. Der TV-Koch soll demnach „nicht unerheblich alkoholisiert“ gewesen sein, als die Polizei eintraf.

Frank Rosin angeblich aus Club geflogen: Wegen Streit mit einer Frau?

Der angebliche Grund für Frank Rosins Rauswurf aus der Disco ist nicht weniger brisant: Auf der Tanzfläche des „Sir Walter“ soll der TV-Koch mit einem weiblichen Gast in Streit geraten sein. Dem Bild-Bericht zufolge behaupteten Zeugen, dass Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin die Frau aus bisher ungeklärten Gründen angerempelt und „berührt“ haben soll. Mehrere Zeugen sollen versucht haben, die Situation zu beruhigen.

Hauptkommissar André Hartwich bestätigte gegenüber Bild : „Wir hatten am 18. Januar um 0.48 Uhr einen Einsatz in einer bekannten Altstadt-Disco. Eine Frau gab an, von einem Mann belästigt worden zu sein. Dabei handelte es sich um einen 53-jährigen Gast.“ Bei dem Beschuldigten sei dem Hauptkommissar zufolge ein Alkoholtest durchgeführt und eine Anzeige gefertigt worden sein. „Die Ermittlungen laufen noch.“

Frank Rosins Anwalt: „Mehrere Zeugen, die meinen Mandanten entlasten“

Rosin äußerte sich zu dem Vorfall noch nicht. Sein Anwalt Burkhard Benecken erklärte Bild: „Ich habe bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft Akteneinsicht beantragt. Es gibt mehrere seriöse Zeugen, die meinen Mandanten entlasten.“

Frank Rosin privat: Seit Kurzem ist er wieder Single

Erst kürzlich sorgte Frank Rosin für Schlagzeilen: Nach elf Jahren Ehe trennten sich Frank Rosin und seine Frau Claudia überraschend, wie im Sommer 2019 bekannt wurde. Einen schweren Schicksalsschlag musste Frank Rosin im Februar 2018 verkraften: Sein Onkel wurde Opfer eines Verbrechens. Ein Bekannter soll den 74-Jährige zusammengeschlagen haben - 18 Tage später erlag der Rentner seinen Verletzungen.

Sido und Frank Rosin eröffnen gemeinsames Restaurant

spl

Rubriklistenbild: © dpa / Georg Wendt