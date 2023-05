Schlagerstar Helene Fischer bricht ihren eigenen Rekord

Schlagersängerin Helene Fischer (38) begeisterte auf ihrem Konzert in Stuttgart wieder Tausende von Menschen und brach damit ihren eigenen Rekord.

Stuttgart – Deutschlands bekannteste Schlagersängerin Helene Fischer (38) ist unbestritten die Schlagerqueen Deutschlands. In Stuttgart hat die Musikerin nun ihren eigenen Rekord gebrochen. Derzeit befindet sie sich auf ihrer „Rausch“-Tour. Für ihre Auftritte vom 2. bis 7. Mai lockte die 38-Jährige ganze 55.000 Fans in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

Dafür wurde die Sängerin am Sonntag von Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (61) ausgezeichnet. „Sie ist die erste und einzige Künstlerin, die das jemals geschafft hat.

55.000 Menschen hat sie allein in dieser Woche ‚atemlos‘ in ihren Bann gezogen“, sagte Oberbürgermeister Nopper. Andreas Kroll, der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart und damit Vermieter der Schleyerhalle, überreichte mit Nopper den „Fünffach-Sold-Out-Award“.

Mehr Konzertbesucher in der Schleyerhalle möglich

Bereits 2018 wurden 50.000 Karten für ihre fünf Konzerte in Stuttgart verkauft. In diesem Jahr konnte man mehr Besuchern den Zutritt in die Schleyerhalle gewähren. Deshalb durfte sich Schlagerstar Helene Fischer 2023 über eine neue Höchstmarke freuen.

Für die „Rausch Live“-Tour hat sich Fischer viel vorgenommen: Insgesamt 70 Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen bei der Schlagerkönigin im Kalender. Die nächste Station am 10. Mai ist in Bremen. In der Hansestadt wird sie drei Konzerte geben. Das große Finale findet am 8. Oktober in Frankfurt statt.

Während ihrer „Atemlos“-Performance beim Konzert in Stuttgart gab es eine Tonpanne bei Helene Fischer (38). Verwendete Quelle: Stuttgarter Nachrichten