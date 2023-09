Corona und Grippe-Impfung: Spritze in der Apotheke hat einige Vorteile

Von: Robin Dittrich

Bestimmte Apotheker dürfen Personen ab 12 Jahren gegen das Coronavirus impfen. Dadurch soll die Impfquote gesteigert werden.

München – Rund 76 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen sind grundimmunisiert (Stand: 9. September 2023). Wie das Bundesministerium für Gesundheit schreibt, haben bereits über 52 Millionen Menschen hierzulande eine Auffrischungsimpfung erhalten – auch in der Apotheke. Dort bieten sich Vorteile gegenüber Impfzentren.

Immer mehr Apotheken bieten Corona- und Grippe-Impfungen an

Ab Mitte September soll der neue Corona-Impfstoff von Biontech verfügbar sein. Aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Infektionen sowie der neuen Variante „Pirola“ wird eine Auffrischung besonders immungeschwächten Personen und über 60-Jährigen von der Stiko empfohlen. Auch in Apotheken können sich Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen – oder die Grippe. Erfolgreich geschulten Apothekern ist es in Deutschland erlaubt, Personen ab 12 Jahren gegen Sars-CoV-2 und Personen ab 18 Jahren gegen die Grippe zu impfen. Bereits im Mai 2022 gab der Bundestag grünes Licht für Grippeimpfungen in der Apotheke.

„Langfristig gehen wir davon aus, dass in den Apotheken immer mehr Impfungen angeboten werden“, sagte der Vorsitzende des Apothekerverbandes Nordrhein, Thomas Preis. Auch die reine Anzahl an Apotheken, in denen sich Menschen impfen lassen können, soll langfristig deutlich steigen: „Wir gehen davon aus, dass in der nächsten Saison noch einmal ein deutlicher Anstieg der Impf-Apotheken wie auch der Impfungen zu verzeichnen sein wird“, gab eine Sprecherin der AOK NordWest bekannt.

Corona-Impfungen in der Apotheke – diese Vorteile gibt es

Experten zufolge werden die Corona-Infektionen im Herbst und Winter wieder ansteigen. Damit lange Wartezeiten verhindert werden, verspricht eine Impfung in der Apotheke einige Vorteile. Für Verbraucher liegt der größte Vorteil wohl unter anderem bei den Öffnungszeiten von Apotheken. Viele Apotheken haben bis abends geöffnet, sind selten bis nie im Urlaub und gut erreichbar. Ein anderer Vorteil, der Verbraucher und den Staat betrifft, ist eine höhere Impfquote, die durch die Impfung in der Apotheke erreicht werden soll.

Zudem gibt es kein langes Anstehen vor Impfzentren mehr, und auch Arztpraxen werden entlastet. Wer bei einer großen Ersatzkasse wie der Barmer, TK oder DAK-Gesundheit versichert ist, erhält Grippeimpfungen zudem mittlerweile kostenfrei. Vorher wurden nur Kosten für Grippeimpfungen für bestimmte Risikogruppen übernommen. Das kommt gut an: In der Saison 2022/2023 ließen sich über 62.000 Menschen in 1200 Apotheken gegen die Grippe impfen. Auch eine COVID-19-Impfung ist eine Regelleistung der gesetzlichen Krankenkasse, ist für gesetzlich Versicherte also ebenfalls kostenlos. Einige Mediziner sehen Impfungen durch Apotheker kritisch.