49-Euro-Ticket: Gültigkeit, Bedingungen & Tipps zum Deutschlandticket

Von: Johannes Nuß

Teilen

Das Deutschlandticket ist endlich da, aber es gilt nicht in allen Regionalzügen. Ein cleverer Trick hilft, diese herauszufiltern. Alle Infos zum 49-Euro-Ticket.

Frankfurt – Das Warten auf den 9-Euro-Ticket-Nachfolger hat lange gedauert. Endlich ist es so weit. Der Vorverkauf für das Deutschlandticket ist am 3. April gestartet und ab dem 1. Mai 2023 tritt das 49-Euro-Ticket in Kraft. Eine monatliche Pauschale ermöglicht dann uneingeschränkte Reisen im gesamten Bundesgebiet mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln im Regionalverkehr. Achtung: Das Deutschlandticket ist nicht für alle Regionalzüge gültig. Es müssen einige weitere Bestimmungen beachtet werden.

Das 49-Euro-Ticket wird als ein monatlich kündbares Abonnement angeboten. © imagebroker/Imago

49-Euro-Ticket: Das Deutschlandticket wird ab dem 1. Mai eingeführt – als Jahreskarte geplant

Das 49-Euro-Ticket ist an Schaltern, Automaten, in der App und online erhältlich – und sogar als Chipkarte. Einige sind sich möglicherweise nicht im Klaren darüber: Mit dem Erwerb des 49-Euro-Tickets wird ein Abonnement abgeschlossen, bei dem bestimmte Kündigungsfristen eingehalten werden müssen. Laut der Deutschen Bahn ist das Deutschlandticket „als Jahreskarte mit monatlicher Zahlungsweise im Rahmen eines Abonnements erhältlich“. Einzelkäufe sind laut der Deutschen Bahn nicht vorgesehen, aber mit einem Trick dennoch machbar.

IC, ICE, EC und Fernbusse: Wo ist das Deutschlandticket ungültig? Die Bahn-App liefert Antworten

Für das 49-Euro-Ticket zahlen einige Angestellte glücklicherweise nur 34,30 Euro. Es ist gültig für alle öffentlichen Nahverkehrsmittel, wie S- und U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge. Das Deutschlandticket ist jedoch nicht für alle Regionalzüge gültig. Kunden müssen zudem beachten, dass für Fernbusse und Fernzüge wie ICE, IC und EC weiterhin ein reguläres Ticket erworben werden muss. Mit einer bestimmten Einstellung werden diese Züge in der Bahn-App automatisch herausgefiltert.

Die wichtigsten Fragen zum 49-Euro-Ticket:

Ab wann gibt es das 49-Euro-Ticket?

Das landesweite Deutschlandticket ist ab dem 1. Mai 2023 gültig und kann seit dem 3. April erworben werden.

Wo gilt das 49-Euro-Ticket?

Das Deutschland-Ticket ist ein Angebot zur landesweiten Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, das heißt, es ist gültig für S- und U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge. Fernzüge wie IC, ICE und Fernbusse sind jedoch ausgeschlossen.

Wo kann ich das 49-Euro-Ticket kaufen?

Das 49-Euro-Ticket kann an den Automaten der Verkehrsverbünde und der Deutschen Bahn, in den Reisezentren sowie online über die Apps und Webseiten der Nahverkehrsverbünde und der Bahn erworben werden.

Gibt es eine Mindestlaufzeit für mein Deutschland-Ticket im Abonnement?

Die kürzeste Laufzeit des Deutschland-Tickets beläuft sich auf einen Monat.

Darf ich mit dem 49-Euro-Ticket auch in der 1. Klasse fahren?

Nein, das Deutschland-Ticket ist ausschließlich für die 2. Klasse gültig. Ein zusätzliches Ticket für den Wechsel in die 1. Klasse ist in Planung.

Kann ich mit dem Deutschland-Ticket meinen Hund mitnehmen?

Nein, für einen Hund ist ein separater Fahrschein erforderlich.

Darf ich mit dem 49-Euro-Ticket mein Fahrrad mitnehmen?

Für den Transport eines Fahrrades ist abhängig von der Fahrstrecke ein zusätzliches Ticket notwendig. Es ist ratsam, sich vor Reisebeginn darüber zu informieren, ob und welches Ticket benötigt wird.

Fahren Kinder umsonst beim 49-Euro-Ticket mit?

Kinder können mit einem Deutschland-Ticket lediglich bis zum vollendeten 6. Lebensjahr mitfahren. Ältere Kinder benötigen ein eigenes Deutschland-Ticket.

Ist mein Deutschland-Ticket auf eine andere Person übertragbar?

Nein, das Deutschland-Ticket ist nicht auf andere Personen übertragbar und wird nur als personalisiertes Ticket ausgegeben. Bei Fahrkartenkontrollen ist ein gültiger Ausweis oder Pass von jedem Fahrgast vorzuzeigen.

Kann ich eine weitere Person auf meinem Deutschland-Ticket mitnehmen?

Ihr Deutschland-Ticket ist nur für eine Person gültig und umfasst die Mitnahme eigener Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr.

Veränderte Konditionen für Abonnement-Besitzer: Kinder ab 6 Jahren und Begleitpersonen benötigen separate Tickets

Besitzer von regionalen Nahverkehrs-Abonnements müssen sich auf veränderte Konditionen einstellen. In vielen Verkehrsverbünden wie HVV, RMV, VGF und NAH.SH war die kostenlose Mitnahme einer weiteren Person und Kindern zu bestimmten Zeiten für Inhaber von allgemeinen Monatskarten möglich. Das 49-Euro-Ticket gilt jedoch ausnahmslos nur für eine Person und Kinder unter sechs Jahren – und ist nicht übertragbar.

Tolle Aussichten und legendäre Routen: zehn der schönsten Bahnstrecken weltweit Fotostrecke ansehen

49-Euro-Ticket: Fahrrad- und Hundebeförderung nicht im Abonnement enthalten

Hundebesitzer, die ihre Tiere oft im öffentlichen Nahverkehr befördern, profitieren vom Deutschlandticket nicht. Für ihre Hunde müssen sie ein separates Ticket erwerben. Viele Verbünde, bei denen Hunde bisher kostenfrei mitfahren durften, möchten diese Regelung auch beim Deutschlandticket beibehalten.

Wer seinen Hund mitnehmen will, sollte sich vorab erkundigen, ob ein zusätzliches Ticket erforderlich ist. Das gilt auch für mitgenommene Fahrräder bei vielen Verbindungen des 49-Euro-Tickets. Keine Sorge: Es gibt zahlreiche Strecken, auf denen sich das Deutschland-Ticket besonders rentiert.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Johannes Nuß sorgfältig überprüft.