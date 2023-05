Ab Sonntag Streik: EVG macht Druck – Bahnen stehen 50 Stunden still

Von: Pauline Wyderka

Neue Streiks werden am Donnerstag (11. Mai) von der Gewerkschaft EVG angekündigt. Demnach sollen ab Sonntag wieder die Bahnen stillstehen. Lesen Sie hier, was die Kunden erwartet:

Das 49-Euro-Ticket ist kaum gestartet und jetzt das: Erneut kündigt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Warnstreiks an. Ab Sonntag (14. Mai) bleiben die Züge stehen, das kündigt die EVG am Donnerstag (11. Mai) an. Es ist schon die dritte Runde im Arbeitskampf im Fern- und Nahverkehr. Seit Februar laufen die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen.

HEIDELBERG24 verrät, warum die EVG zum bundesweiten Bahnstreik am Sonntag aufruft

Im Vorfeld der Streikankündigung sorgen dicke Prämien für Tausende Bahnangestellte und Führungskräfte für Furore. In diesem Zusammenhang bezieht sich die dpa auf Medienberichte des NDR und der Süddeutschen Zeitung, nach denen sich die Boni auf einen dreistelligen Millionenbetrag summierten. (paw)