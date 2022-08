Aldi, Lidl, Edeka und Co.: Diese Änderungen gelten ab September im Supermarkt

Supermärkte und Discounter wollen sparen: Zum Herbsteinbruch soll sich in den Filialen einiges ändern. Darauf müssen sich Kunden jetzt einstellen.

Kassel – Angesichts der steigenden Preise für Gas und Strom planen viele Supermärkte und Discounter wie Lidl, Aldi und Co. um. Mit dem nahenden Herbst müssen sich Kundinnen und Kunden deshalb auf einige Änderungen bei ihrem Einkauf einstellen. Wenn Ende Oktober auf Winterzeit umgestellt wird, sollen die meisten Filialen bereits weitreichende Energiesparmaßnahmen umgesetzt haben. Viele Änderungen greifen schon ab September.

Hintergrund für die Einsparungen sind vor allem die, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gestiegenen Kosten für Strom und Gas. Um den Verbrauch bei diesen beiden Energieträgern zu senken, werden weitreichende Maßnahmen bei den Filialen greifen. Auch viele Fitness-Studios haben Spar-Maßnahmen angekündigt.

Aldi, Rewe, Lidl und Co. drehen die Heizung ab: Hohe Energiekosten führen zu kühleren Filialen

Zu den Änderungen bei Lidl, Aldi und Co. zählt, dass ab dem 1. September die Außenbeleuchtung nach Filialschließung ausgeschaltet wird. Auch Werbetafeln auf Parkplatzflächen bleiben in den Abendstunden aus. Zwei entsprechende Verordnungen der Bundesregierung schreiben dies vor. Sie sind Teil eines Energiesicherungsgesetzes, das die Versorgungssicherheit im Krisenfall gewährleisten soll.

Daneben haben Supermärkte und Discounter jedoch noch weitere Maßnahmen geplant: Einzelhändler wie Rewe, Lidl, Kaufland, Aldi Nord und Aldi Süd wollen die Heizung in ihren Filialen herunterzudrehen. Mindestens zwei Grad kühler soll es in den Märkten werden, um Heizkosten einzusparen, wie Focus Online berichtet.

Welche Änderungen kommen bei Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co.?

Nächtliche Beleuchtung wird nach Ladenschluss abgeschaltet – das gilt auch für Parkplätze und Schaufenster

Zugangstüren öffnen und schließen schneller

Innen-Temperaturen werden gesenkt

Kunden werden gebeten, Tiefkühltruhe zügig zu schließen

Änderungen bei Aldi, Edeka, Lidl und Co.: Türen sollen nicht mehr offen stehen

Eine andere Änderung soll Kunden bereits beim Betreten des Marktes auffallen: Automatisch öffnende und schließende Türen sollen dies im Herbst und Winter deutlich schneller tun. Damit wird die Wärme besser im Gebäude gehalten. Bei Filialen, in denen die Zugangstür sonst immer offen steht, soll dies geändert werden.

Gleiches gilt übrigens auch bei Tiefkühltruhen und Schränken in den Filialen: Erste Edeka-Märkte haben Hinweisschilder angebracht, auf denen Kunden gebeten werden, die Kühlfächer zügig zu schließen, sobald ein Produkt entnommen wurde, wie Focus Online berichtet. Auch dies soll Energie und Heizkosten sparen.

Aldi, Rewe, Lidl und Co.: Viele Änderungen und Neuheiten in diesem Jahr

Die nun kommenden Sparmaßnahmen reihen sich in zahlreiche weitere Änderungen ein, die in diesem Jahr auf Kundinnen und Kunden zukamen. Unter anderem können seit Juli 2022 kostenlos alte Elektrogeräte in den Märkten abgegeben werden. (con)