„Keine Perspektive mehr“: Eine weitere Traditionsbrauerei schließt für immer

Von: Romina Kunze

Die nächste Bier-Brauerei geht angesichts der Energiekrise insolvent. © Christophe Gateau / dpa

Nach über 150 Jahren Bestehen steht eine Brauerei vor dem Aus: Die Probleme durch die Energie- und Corona-Krise sind nicht mehr zu stemmen.

Kassel/Erding – Das Unternehmens-Sterben in der Bier-Branche geht weiter: Nachdem bereits Ende 2022 die Pfungstädter Brauerei und die Bischoff Brauerei den Betriebsstopp angekündigt hatten, steht mit „Bachmayer“ eine weitere Traditions-Brauerei vor dem Aus.

Das Unternehmen nordöstlich von München sei nach eigenen Angaben nicht mehr zu retten. „Energie, Rohstoffe – ich sehe keine Perspektive mehr für die Zukunft“, sagte Brauereichef Josef Hörmann (59) gegenüber der Süddeutschen Zeitung zu den Gründen für die Schließung. Ein weiteres Problem: Weder Fachpersonal noch einen Nachfolger für das Unternehmen finde Hörmann.

Aus für Traditions-Brauerei: Inflation und Nachwehen der Corona-Krise – zu viel für kleine Unternehmen

Neben den gestiegenen Heiz- und Betriebskosten im Zuge der Inflation habe bereits die Corona-Krise deutliche Spuren in der Branche hinterlassen; allen voran, bei den kleineren Brauereien, die vorrangig vom Gastronomiegeschäft und von Events abhängig sind. Doch auch größere Brauereiunternehmen reagieren auf die Krise; und ziehen die Preise an.

Name des Unternehmens Brauerei Bachmayer Ort des Unternehmens Dorfen (Landkreis Erding in Bayern) Gründung 1847 Beschäftigte des Unternehmens Drei plus Geschäftsführer Stopp der Produktion Ende April 2023

So auch bei Bachmayer. Derzeit seien in der bayerischen Brauerei mit über 150 Jahren Tradition neben Hörmann noch drei Mitarbeiter beschäftigt; mindestens zwei weitere würden benötigt. Seit 2011 werden in der Brauerei im 15.000 Seelen-Ort Dorfen (Landkreis Erding) nur noch die Fässer befüllt; die Abfüllung der Flaschen erfolgt seitdem in einer benachbarten Brauerei. Nun soll auch damit Schluss sein bei Bachmayer.

Bis Sommer geht es noch weiter für die Mitarbeiter der Traditions-Brauerei – und dann?

Bis April sollen noch sämtliche Eigenproduktionen abverkauft werden, im Sommer werde dann generell die Arbeit in der Traditions-Brauerei ruhen. Die niedrige zweistellige Zahl an Gastronomen, die die Brauerei Bachmayer zuletzt laut der Süddeutschen Zeitung noch belieferte, sei bereits über den Betriebsstopp informiert.

Einer der drei Mitarbeiter ginge dann in Rente, um die anderen beiden sorge sich Hörmann angesichts des generellen Fachkräftemangels nicht. Wie es mit dem geschichtsträchtigen Brauereigebäude – hier kamen die Dorfener Bierkriege von 1910 zum Erliegen – weitergehen soll, darüber habe sich der Hörmann noch keine Gedanken gemacht. (Romina Kunze)