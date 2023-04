AKW-Abschaltung am Samstag: Droht ein Blackout ohne Atomkraftwerke?

Von: Tobias Becker

Die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland gehen in wenigen Stunden vom Netz. Aber reicht die Energieerzeugung noch aus oder droht dann ein Blackout?

Der Countdown zur Abschaltung der Atomkraftwerke in Deutschland läuft. Drei verbleibende Standorte, darunter auch das Atomkraftwerk Neckarwestheim II, sind noch am Netz, werden aber am 15. April 2023 abgeschaltet. Heißt: Am Samstag ist Schluss. Doch mit dem AKW-Aus häufen sich die Sorgen vieler Menschen in Deutschland. Reicht der Strom oder droht vielleicht gar ein Blackout?

Ein Blackout, also eines unkontrollierten, flächendeckenden und tagelangen Stromausfalls, wird seit einigen Monaten schon als schlimmstes Szenario angesehen. Doch es gibt immerhin schon Notfalllisten für den Fall eines Blackouts. Doch wie wahrscheinlich ist das und wie steht es um die Stromversorgung nach dem AKW-Aus am Samstag? Ganz erledigt hat sich das Thema Neckarwestheim ohnehin nicht, denn ein Rückbau dauert wohl bis zu 15 Jahre.

Akw-Abschaltung am Wochenende: Wie sicher ist die Stromversorgung in Deutschland?

Gerade bei der Stromversorgung verweisen Energie-Riese EnBW auf die Bundesnetzagentur. Baden-Württembergs Stromnetzberteiber Transnet BW erklärt gegenüber echo24.de: „Die Stromversorgung in Deutschland ist sicher.“ Als Grund nennt das Unternehmen den kontinuierlich steigenden „Zubau an erneuerbaren Energien“ und verweist auf die „AG Energiebilanz“, laut der der Anteil der Eneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung vergangenes Jahr noch bei 44 Prozent lag. Kernenergie war nur mit sechs Prozent beteiligt.

Auch die Bundesnetzagentur hat sich auf echo24.de-Anfrage geäußert und schildert zunächst: „Die Energieversorgung in Deutschland ist gut aufgestellt. Es stehen ausreichend Erzeugungskapazitäten sowohl auf kurze wie auf mittlere Sicht zu Verfügung.“ Aber es besteht auch „Aufholbedarf hinsichtlich Erneuerbarer Erzeugung“ und auch für die Netze, deren Ausbau erforderlich sei. Keine Gefahr für einen Blackout also, sobald die Atomkraftwerke am Samstag abgeschaltet werden?

Blackout nach Akw-Abschaltung? Das sagen Netzbetreiber Transnet BW

Ein ganz klares Nein kommt von Netzbetreiber Transnet BW, die schreiben: „Mit der Abschaltung der drei verbliebenen Kernkraftwerke droht kein Blackout in Deutschland.“ Als Grund nennt das Unternehmen gegenüber echo24.de unter andere die lange Vorbereitung des Netzbetreibers auf die Abschaltung der Kraftwerkabschaltung. Ein Blackout sei „so gut wie unmöglich“. Heißt wohl, dass zwar eine minimale Chance besteht, es aber so unwahrscheinlich ist, dass man sich keine Sorgen machen braucht.

Transnet BW verweist zudem auf die StromGedacht-App, mit der sich die Öffentlichkeit über den „sicheren und stabilen Betrieb unseres Stromnetzes“ informieren kann. Die App hat Anfang des Jahres für Aufsehen gesorgt, als es einen Alarm wegen eines Energie-Engpasses in Baden-Württemberg gab, der aber gemeistert wurde.

EnBW und Bundesnetzagentur äußern sich zu möglichem Blackout bei Akw-Abschaltung

EnBW will sich nicht zu einer Blackout-Gefahr im Allgemeinen äußern, verweist aber auf die eigene „Verantwortung für die Strom- und Wärmeversorgung unserer Kund*innen“, die an oberster Stelle für das Unternehmen stehe. Der Karlsruher Engerie-Riese schreibt auch, dass man massiv in die eneuerbaren Energien investiere und „mit dem Zubau klimafreundlicheren disponiblen Leistung“ vorangehe.

Im baden-württembergischen Neckarwestheim steht noch ein Kernkraftwerk, das am Samstag abgeschaltet wird. © Marijan Murat / dpa

Auch die Bundesnetzagentur sieht einen Blackout als sehr unwahrscheinlich. „Die Gefahr eines Blackouts erhöht sich nicht. Ein großflächiger Blackout ist äußerst unwahrscheinlich“, so die Antwort auf die echo24.de-Anfrage und weiter: „Es steht genügend gesicherte Kraftwerksleistung aus anderen Anlagen bereit, um nach Abschaltung der Kernkraftwerke die Stromnachfrage zu decken und sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten.“

Energieversorgung gesichert, auch ohne Akw – Blackout unwahrscheinlich

De Abschaltung der Atomkraftwerke am Samstag war tatsächlich über Jahre hinweg geplant, sorgte aber vor allem in den vergangenen Monaten nochmals für hitzige Diskussionen. Auch ein Streckbetrieb der Kraftwerke über längeren Zeitraum wurde dabei in den Raum geworfen. Nun ist es am 15. April 2023 jedoch soweit: Die AKW in Neckarwestheim, Emsland und Isar gehen vom Netz!

Ohne Blackout, wenn es nach den großen Unternehmen geht, die an der Energieversorgung beteiligt sind. „Das elektrische Energieversorgungssystem ist mehrfach redundant ausgelegt und verfügt über zahlreiche Sicherungsmechanismen, die selbst bei größeren Störungsereignissen einen völligen Zusammenbruch des Übertragungsnetzes verhindern sollen“, beschwichtigt auch die Bundesnetzagentur die Sorgen der Bevölkerung.