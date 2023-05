Bei Aldi einkaufen: Die besten Tage, Uhrzeiten und Angebote für Kunden

Von: Pauline Wyderka

Ob Lebensmittel oder Nonfood – der Discounter Aldi ist bekannt für preiswerte Waren. Für das beste Erlebnis beim Einkauf kann man auf diese Uhrzeiten, Tage und Angebote achten.

Aldi-Produkte gelten als preiswert, manche überzeugen sogar bei Stiftung Warentest

Frischste Angebote gibt es an Aktionstagen

Für ein entspanntes Erlebnis Stoßzeiten vermeiden

Auch im Urlaub ist der Aldi-Einkauf möglich

Aldi – heute eine der Top 10 größten Handelsketten weltweit – ist nicht nur bekannt für die günstigen eigenen Produkte, sondern auch zahlreiche vorübergehende Angebote. Ob Stoßzeiten, Aktionstage oder besondere Rabatte – wer beim Discounter Aldi die besten Angebote abgreifen will, kann sich hier informieren.

Umsatz von Aldi in Deutschland 2021 Aldi Nord 13,43 Mrd. € Aldi Süd 16,82 Mio. €

Aktionstage für Angebote: An diesen Tagen gibt‘s bei Aldi die neusten Schnäppchen

Wer an Aldi denkt, denkt möglicherweise auch an preiswerte Angebote, die anderswo nicht einfach so zu kriegen sind. So verspricht das Unternehmen seinen Kunden, dass der Händler Einsparungen, die er beim Einkauf macht, an Kunden weitergibt, „wo immer es möglich ist“. Entsprechend senkt Aldi nebst Lidl und Kaufland kürzlich auch drastisch die Preise für verschiedene Käseprodukte.

Darüber hinaus gibt es aber auch Aktionswochen, in denen an verschiedenen Aktionstagen vorübergehende Angebote starten. Diese sind bei Aldi gewöhnlich immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Ab dann gibt es jeweils neue Angebote zum Zuschlagen – und je nach Bedarf sollte man das auch.

Beliebte Angebote und Artikel: Beliebte Aldi-Produkte

Immerhin sind begehrtere Waren nach Angebotsstart häufig einmal schnell vergriffen. So erfreuen sich gerade technische Angebote wie Laptop und Zubehör bei den Kunden großer Beliebtheit. Doch auch Kleidungsstücke, Hobby-Artikel und Gartenzubehör gibt es bei dem Discounter immer wieder.

Neben den Aktionstags-Angeboten haben auch die regulären Produkte der Aldi-Eigenmarken, wie Milsani, Cucina Nobile, Tandil, Rio D‘oro und Lacura einen guten Ruf. Und selbst in den Testberichten von Stiftung Warentest können sich einige Produkte durchaus sehen lassen:

Aldi-Produkt Note bei Stiftung Warentest Rio D‘Oro Apfelsaft naturtrüb sehr gut Goldähren Sonntagsbrötchen Weizen sehr gut Le Gusto Jodiertes Speisesalz mit Zusatz von Fluorid gut Lacura Körpermilch Classic Trockene Haut gut Quellbrunn Classic Mineralwasser gut

Aktuelle Angebote bei Aldi: Reservierungen sind nicht möglich – dennoch nichts verpassen

Aktuelle und kommende Angebote kann man auf aldi-sued.de oder über die Aldi-Süd-App einsehen. Angekündigte Angebote im Vorfeld reservieren, ist laut Aldi Süd nicht möglich. Damit möchte der Konzern allen Kunden die gleichen Möglichkeiten bieten, an die Artikel zu kommen.

Wer jedoch kein Angebot verpassen möchte, kann sich für den Aldi-Newsletter anmelden und Erinnerungen und Benachrichtigungen über kommende Angebote erhalten. Je nach Interesse gibt es dabei verschiedene Newsletter, die man auswählen kann. Für das Angebot braucht man allerdings ein Kundenkonto.

Kundenservice bei Aldi: Das gilt für Rückrufe und Garantiefälle

Für Produkte wie Fisch, Fleisch, Eier und Textilien, für die oft heikle Produktionsbedingungen herrschen, verspricht Aldi, dass man ihre Herkunft auch über die eigene „Rückverfolgbarkeitsplattform“ nachvollziehen kann.

Ersatzteile und Zubehör für gekaufte Produkte erhalten Kunden im Servicecenter der jeweiligen Hersteller, das auf vorhandenen Garantiekarten oder auf Aldis eigenem Garantieportal zu finden ist. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist Aldis eigene Seite für Produktrückrufe leider nicht abrufbar. Dringende aktuelle Rückrufe von Aldi und Co. finden sich jedoch auch auf der HEIDELBERG24-Themenseite „Rückrufe“.

Frische Ware bei Aldi: Dann bekommen Filialen neue Lieferungen

Filialen werden laut aldi-sued.de zweimal am Tag frisch beliefert. Zu welchen Uhrzeiten die Filialen jeweils ihre Waren erhalten, variiert jedoch stark von Geschäft zu Geschäft. Je nachdem, wann die Lieferung eintrifft, gibt es dann auch die frischste Ware. Meist haben die jeweiligen Aldi-Märkte reguläre Lieferzeiten, die man beispielsweise durch Nachfragen in Erfahrung bringen kann.

Von Zeit zu Zeit kann es jedoch auch hier Unregelmäßigkeiten geben, beispielsweise durch Staus, Feiertage oder andere Verzögerungen. Eine genaue Uhrzeit, wann die neue Ware kommt und am frischsten ist, gibt es also nicht.

Einkauf bei Aldi: An welchen Tagen die Regale voll sind – und an welchen die Schlangen kurz

Wann die besten Tage zum Einkaufen sind, hängt von den eigenen Vorlieben ab. Möchte man gerne frühzeitig Angebote abgreifen, sollte man zu den Aktionstagen zu Aldi gehen. Wer Wert auf ein entspanntes Einkaufserlebnis legt und sich nicht daran stört, dass manche Artikel möglicherweise vergriffen sind, der sollte an Tagen gehen, an denen allgemein eher wenig eingekauft wird.

Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Filialen. Ein Geschäft in der Innenstadt wird an anderen Tagen am meisten Umsatz machen, als ein Geschäft auf dem Land oder in der Vorstadt. Zusammenfassend erkennt man allerdings einen Trend.

Stoßzeiten bei Aldi – entspannt durch den Einkauf zu diesen Uhrzeiten

Aldi Süd selbst rät Kunden, sich vor ihrem Einkauf über Stoßzeiten zu informieren und für einen angenehmeren Einkauf für alle, möglichst zu Zeiten zu kommen, in denen weniger los ist. Das bedeutet weniger Hektik und kürzere Schlangen. Übrigens kann man mit ein paar Tricks auch die schnellste Kasse im Supermarkt erkennen. Geöffnet sind die meisten Aldi-Filialen in Deutschland von 8 bis 21 Uhr.

Auch hier kann es von Filiale zu Filiale zwar Unterschiede geben, jedoch hat HEIDELBERG24 zusammengefasst, wann die besten Uhrzeiten sind, um bei Aldi ein entspanntes Einkaufserlebnis ohne viel Gedränge, lange Schlangen und leere Regale zu haben und wie man etwaige Stoßzeiten seines Marktes des Vertrauens herausfindet.

So viele Aldi-Filialen gibt es in ganz Deutschland

Insgesamt 4.186 Aldi-Filialen soll es laut Statista allein in Deutschland 2021 gegeben haben, Tendenz steigend. Davon gehörten 2.209 Filialen zu Aldi-Nord und 1.977 Filialen zu Aldi-Süd. Woher die Unterteilung in Nord und Süd kommt, begründet sich in der Geschichte von Aldi.

Der sogenannte „Aldi-Äquator“, der Deutschland in Aldi Süd und Aldi Nord unterteilt, verläuft vom Westmünsterland über Siegen nach Fulda, entlang der Autobahn bis zur thüringischen Grenze führt. Egal ob Aldi Nord oder Süd – aus diesem Grund läuft in den Filialen übrigens keine Musik.

Aldi im Urlaub? Auch im Ausland ist der Discounter-Einkauf möglich

Doch auch im Ausland sind viele deutsche Discounter-Ketten beliebt. Selbst dort muss man seinen Einkauf bei Aldi also nicht unbedingt vermissen. Weltweit gibt es rund 6.520 Filialen in elf Ländern, wie das Unternehmen selbst mitteilt. Darunter Österreich, die Schweiz, Irland, Slowenien, Ungarn und Italien sowie die USA, das Vereinigte Königreich, Australien und China. Am meisten Filialen findet man in außerhalb von Deutschland in den USA, mit einer Anzahl von über 2.000. (paw)