Aldi-Kunde wütend: Neuer Toilettensitz bringt ihn in unschöne Situation - Discounter reagiert

Malheur auf Toilette

Ein Toilettensitz von Aldi hielt der Benutzung nicht lange Stand. Einen Käufer brachte er in eine unangenehme Situation.

Essen - Bei Discountern können die Kunden fast alles kaufen, was sie im Haushalt benötigen. Von Küchengeräten über Heimelektronik bis hin zu Heimwerkerprodukten sind Waren aus unterschiedlichen Segmenten immer wieder als Aktionsware im Angebot erhältlich. So auch ein WC-Sitz, den es kürzlich bei Aldi gab, und der bei einem Käufer für Ärger sorgte.

Er hat sich nun via Facebook an den Discounter gewendet. „Leider hat der WENKO WC-Sitz bei mir nur ein sehr kurzes Dasein gefristet... Zwei Tage nach Montage habe ich mich nach dem Duschen darauf gesetzt und saß sofort einige Zentimeter tiefer... War das Darauf-Setzen etwa schon mehr als eine übliche Belastung für einen WC-Sitz?“, schreibt der Käufer und hat zur Untermalung ein Foto dazu gepostet. Das Foto zeigt den Sitz, der in mehrere Teile zerbrochen ist. Einige sind in die Toilettenschüssel gefallen, andere liegen daneben. Die nass gespritzten Socken des Fotografen lassen vermuten, dass dabei etwas Wasser aus der Toilette - es ist ein Flachspüler - übergeschwappt ist. Eine unangenehme Situation, in der er sich befindet.

Aldi: Facebook-User haben wenig Verständnis für WC-Sitz-Beschwerde

Es handelt sich um einen ungewöhnlichen Zwischenfall, den Aldi ernst nimmt. „Oje, das tut mir echt leid. Bitte melde dich dazu doch kurz bei unserem Kundenservice. Meine Kollegen leiten das dann an den Lieferanten weiter, von dem du dann auch eine Stellungnahme bekommst“, schreibt eine Mitarbeiterin des Discounters. Die Antwort lässt vermuten, dass es sich um einen Vorfall handelt, der dem Discounter bislang noch nicht gemeldet worden ist.

Ein anderer Facebook-User richtet seine Aufmerksamkeit allerdings nicht auf das Malheur. Er schreibt: „Ich hätte vorher mal sauber gemacht bevor ein Bild hier hochgeladen wird.“ Eine andere Userin findet, dass der Vorfall nach einer Diät schreie.

Immer wieder befinden sich Produkte werden in den Umlauf gebracht, die nicht einwandfrei sind. Beim Discounter Lidl war kürzlich ein Fremdkörper in einem Produkt enthalten. Bei Aldi mache eine Kundin eine schreckliche Entdeckung, als sie ein Produkt öffnete.

