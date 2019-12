Aldi Süd mit Neuerung, die das Einkaufen erleichtern soll: Kunden wird es sehr freuen

Discounter zieht nach

Aldi Süd will das Einkaufserlebnis verbessern. Dabei geht der Discounter einen für ihn revolutionären Schritt.

Mülheim an der Ruhr/München - Neuer Service bei Aldi Süd. Der Discounter-Riese teilte nun eine revolutionäre Neuerung mit. In Zukunft können sich Kundinnen und Kunden auf noch mehr Komfort beim Einkaufen freuen - so wie dies bei Teilen der Konkurrenz bereits der Fall ist.

Wie das Unternehmen diese Woche bekannt gab, werde es zukünftig in sämtlichen der mehr als 1600 Filialen von Aldi Süd gratis WLAN geben. In einer Pressemitteilung erklärte der Discounter die Beweggründe für die Neuerung wie folgt: „Beim Einkaufen passiert es schnell, dass Kunden eben etwas nachschauen möchten oder sich beim Partner vergewissern wollen, ob noch etwas auf der Einkaufsliste fehlt. Ein einfacher Zugang zum Internet ist in diesen Situationen sehr hilfreich. Mit dem neuen Service möchten wir daher unseren Kunden den Einkauf erleichtern“, sagt Natascha Vrchoticky, Director Customer Experience bei Aldi Süd.

Aldi Süd: Kostenfreies WLAN - so funktioniert die Nutzung

Um das WLAN nutzen zu können, müssen Kunden in den Netzwerk-Einstellungen ihres Smartphones den Hotspot „ALDI SÜD gratis WLAN“ auswählen. Sie werden anschließend automatisch auf eine Anmeldeseite weitergeleitet, auf der die Nutzungsbedingungen und Informationen zum Datenschutz hinterlegt sind. Nach einem Klick auf den Bestätigungslink „Zum Internet fortfahren“ ist die WLAN-Verbindung freigeschaltet und das Surfen im Netz kann beginnen.

Frei verfügbares WLAN: Aldi Süd reagiert auf Vorstoß von Lidl

Aldi Süd reagiert damit auch auf die Konkurrenz. Discounter-Rivale Lidl hatte kostenfreies WLAN bereits vor zwei Monaten eingeführt. Bei den Supermarkt-Riesen Rewe und Real ist der Service ebenfalls seit einiger Zeit verfügbar. Nun zieht also auch Discounter Aldi nach.

Bei Aldi Nord sorgte zuletzt eine andere revolutionäre Neuerung für Aufmerksamkeit. Produkte sind ab sofort auch auf anderem Weg erhältlich. Und auch bei der Preisstrategie könnte Aldi zukünftig für Innovation sorgen.

