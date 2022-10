Aldi reagiert auf Prime Day: Das müssen Sie zu den Aktions-Angeboten wissen

Von: Helena Gries

Teilen

Aldi hat den Prime Day aufgegriffen und bietet im Online-Shop zahlreiche Schnäppchen an. (Symbolbild) © Imago

Der Discounter Aldi antwortet in seinem Onlineshop auf den Prime Day von Amazon. Beim sogenannten Aldi Day können zahlreiche Schnäppchen gemacht werden.

Kassel – Was bei Amazon der Prime Day ist, heißt bei Deutschlands beliebtem Discounter „Aldi Day“. In seinem eigenen Onlineshop lockt Aldi derzeit mit Schnäppchen von bekannten Marken. Der Discounter reagiert damit wohl auf die bekannten Shopping-Tage aus den USA, wie den Black Friday und Cyber Monday.

Das eigene Verkaufsevent von Aldi erinnert stark an den Prime Day von Amazon. Denn auch beim Aldi Day können Verbraucherinnen und Verbraucher das ein oder andere Schnäppchen ergattern. Einige Dinge gilt es jedoch beim Shoppen im Rahmen des Aldi Days zu beachten.

Aldi Day: Discounter lockt mit Schnäppchen im Onlineshop

Abgesehen von den Filialen der Ketten Aldi Nord und Aldi Süd hat der Discounter seit einiger Zeit auch einen eigenen Onlineshop am Start. Nun lockt Aldi online mit dem Aldi Day und weiteren vergünstigten Artikeln jeglicher Kategorien aus dem Non-Food-Bereich.

Discount-Einzelhandelskette Aldi Hauptsitz Essen Gründung 1961 Gründer Karl Albrecht, Theo Albrecht

Aldi Day und Amazon Prime Day: Aktionszeitraum bei Aldi länger

Der Aktionszeitraum ist - anders als beim Prime Day - länger. Bereits seit dem 25. September können Verbraucherinnen und Verbraucher im Onlineshop von Aldi auf Schnäppchenjagd gehen. Die Aktion läuft noch bis einschließlich 16. Oktober. Und noch etwas ist anders: Der Onlineshop von Aldi bietet nur eine gewisse Anzahl von Produktangeboten. Neben Markenartikeln von Fischer, Kettler oder Blaupunkt werden unter anderem auch Produkte von Medion oder HP vergünstigt angeboten.

Gehalt: Bei welchen Jobs Sie gut verdienen können Fotostrecke ansehen

Den Aldi Day gibt es einmal im Jahr, heißt es auf der Website des Discounters. Teilnehmen können alle, eine Anmeldung oder Mitgliedschaft ist Aldi zufolge nicht nötig. Doch Achtung: Der Aldi Day bezieht sich lediglich auf den Onlineshop des Discounters und hat mit den Angeboten in den Filialen von Aldi-Nord und Aldi-Süd nichts zu tun. Die Schnäppchen können also lediglich online bestellt und nicht in den Filialen gekauft werden. (hg)

Erst kürzlich machte der Discounter Aldi Schlagzeilen, in dem er eine Umstrukturierung einiger Filialen angekündigt.