Aldi Süd plant neue Kassenkonzepte – Einführung schon im ersten Quartal

„Schlangen entzerren“

+ © Aldi Süd Aldi Süd plant neue Konzepte im Kassenbereich. © Aldi Süd

Wer bei Aldi Süd einkaufen geht, könnte bald ein paar Änderungen beobachten. Wie das Unternehmen mitteilt, gibt es Neuerungen im Kassenbereich. Lesen Sie hier, was auf Kunden zukommt:

Lesen Sie auch „Schlangen im Kassenbereich entzerren“: Aldi Süd plant neue Konzepte „Schlangen im Kassenbereich entzerren“: Aldi Süd plant neue Konzepte

„Aldi Süd fokussiert sich auf ein gutes Einkaufserlebnis – vom Betreten der Filiale bis hin zur Checkout-Zone“, schreibt der Discounter mit Sitz in Mühlheim an der Ruhr in einer Meldung. Um die Abläufe an der Kasse zu erleichtern, werden daher neue Kassenkonzepte eingeführt, die schon im ersten Quartal 2023 in Kraft treten sollen. Zwei Innovationen sollen dabei für einen Unterschied sorgen. Dabei geht es um Doppel-Kassen und einen Self-Checkout-Bereich.

HEIDELBERG24 berichtet, welche Neuerungen Aldi Süd im Kassenkonzept durchführen will.

Einkaufen kann manchmal sehr stressig sein. Wer zu einer falschen Zeit den Laden betritt, muss mit vollen Gängen, Gedränge am Regal oder unfreundlichen Mitkunden rechnen. Richtig schlimm wird es dann, wenn der Ausgang in greifbarer Nähe ist – die Schlangen an den Kassen aber meterlang sind. (dh)